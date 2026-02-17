A Real Madridba tart Szoboszlai? Megszólalt az ügynöke, most minden kiderül

A Real Madrid érdeklődése ellenére Szoboszlai Dominik ügynöke szerint egyelőre nem aktuális a magyar válogatott csapatkapitányának távozása a Liverpooltól. A klub vezetősége új szerződéssel készül megtartani középpályását, amely jelentős béremelést hozhat számára - írta a Világgazdaság.

Újra felpezsdült az átigazolási piac Szoboszlai Dominik körül, miután spanyol és brit lapok arról számoltak be, hogy a Real Madrid szemet vetett a Liverpool magyar középpályására. A sajtóhírek a 2026-os nyári átigazolási időszakra vetítik előre az esetleges klubváltást, amikor a spanyol óriásklub több liverpooli játékosért is megnyithatja a pénztárcáját.

A madridi érdeklődés nem kizárólag Szoboszlaira korlátozódik. Az értesülések szerint a Real régóta figyeli Ibrahima Konaté teljesítményét, valamint Alexis Mac Allistert is szeretnék megszerezni. A spanyol sajtó egyes orgánumai olyan forgatókönyvről is beszámolnak, amelyben Eduardo Camavinga a Liverpoolhoz igazolna, cserébe pedig a magyar középpályás a Santiago Bernabéu Stadionban folytatná pályafutását. Mindezek ellenére konkrét megkeresés még nem történt az angol klub felé.

Esterházy Mátyás, a magyar futballista menedzsere az NB1 YouTube-csatornájának adott interjújában árnyalta a képet. Úgy fogalmazott: természetes, hogy ha egy játékos ilyen teljesítményt nyújt, felmerül a kérdés, mi lehet a következő lépcsőfok, ám jelenleg nem aktuális a távozás. Az ügynök kiemelte, hogy a csapatok most a szezon sűrűjében járnak. A hazai bajnoki küzdelmek mellett az FA-kupa és a Bajnokok Ligája mérkőzései állnak a középpontban, Szoboszlai számára pedig ezek élveznek prioritást.

A Liverpool vezetősége sem tétlenkedik: információink szerint a Fenway Sports Group tulajdonosi kör jelentős fizetésemelést tartalmazó új megállapodással igyekszik hosszú távra magához láncolni kulcsjátékosát. Az új szerződés keretében Szoboszlai heti fizetése elérhetné a 250 ezer fontot, ami éves szinten körülbelül 13 millió fontos jövedelmet jelentene. Ez az összeg a klub bérlistájának élvonalába emelné a magyar játékost. A lehetséges összegről már itt a Pénzcentrumon is írtunk:

A jelenlegi megállapodás 2028 nyaráig köti Szoboszlait az Anfieldhez, de a klub menedzsmentje már most szeretné rendezni a hosszabb távú együttműködés feltételeit. A potenciális kérők listája nem merül ki a Real Madriddal, hiszen az Atlético Madrid szintén felfigyelt a középpályás teljesítményére. Ugyanakkor egyelőre egyik fél részéről sem mutatkozik sürgetés a váltásra.

címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA