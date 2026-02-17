2026. február 17. kedd Donát
5 °C Budapest
Assago, 2026. február 16.Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei a kűrjét mutatja be a műkorcsolyázó párosok versenyében a 2026-os milánói-cortinai téli olimpián az assagói Forum di Milano sportarénában 2026. február 16-án.MTI/Illyés T
Sport

Megszólalt az olimpiai negyedik magyar műkorcsolyapáros: ez egyszerűen tökéletes volt, de...

Telex
2026. február 17. 11:44

A Pavlova Maria és Szvjatcsenko Alekszej alkotta magyar műkorcsolyapáros kimagasló teljesítménnyel a negyedik helyet szerezte meg a milánó–cortinai téli olimpia páros versenyében. A sportolók mindkét programjukban – a vasárnapi rövidprogramban és a hétfő esti kűrben is – új személyes csúcsot értek el, írja a Telex.

Mint a Pénzcentrum is beszámolt róla, hétfő este szenzációs eredmény született a milánó-cortinai olimpia páros műkorcsonyaversenyében: az orosz származású, de évek óta magyar színekben versenyző Pavlova Maria és Szvjatcsenko Alekszej negyedik helyezést értek el. 

A verseny előtti feszültségről szólva a műkorcsolyázó elismerte, hogy az olimpiai megmérettetés különleges nyomást jelentett számukra. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az egész szezon során végzett kemény munka megalapozta az önbizalmukat. Különösen nagy élmény volt számukra, hogy a verseny legjobb négy párját felvonultató utolsó csoportban korcsolyázhattak, amire előzetesen nem számítottak.

Amikor ott ültünk és vártuk a hátralévő duók eredményeit, nem igazán reménykedtünk, mert mi annál többet nem tehettünk, mint hogy a tőlünk telhető legjobbat nyújtottuk. Innentől a bírók adják a pontokat nekünk és másoknak is. Természetesen van bennünk egy kis szomorúság a negyedik hely miatt – főleg két tökéletes programmal, miközben mások hibáztak –, de ezt el kell fogadnunk

– fogalmazott Pavlova.

A huszonegy éves, orosz gyökerekkel rendelkező Pavlova értékelése szerint minden tökéletesen sikerült számukra.

Ez volt a legjobb teljesítményünk, egyszerűen tökéletes volt. Ennél jobban nem is csinálhattuk volna sem most a kűrben, sem egy nappal ezelőtt a rövidprogramban. Nagyon boldogok vagyunk azzal, amit elértünk és amit a jégen mutattunk

 – nyilatkozta a Ferencváros versenyzője, hozzátéve, hogy rendkívüli büszkeséggel tölti el őket az eredmény.

A kűrben a magyar kettős teljesítménye még a német párost is felülmúlta, azonban a riválisok előző napi rövidprogramban szerzett előnye elegendőnek bizonyult a harmadik hely megtartásához. Az olimpiai bajnoki címet végül az ötödik pozícióból rajtoló japán páros szerezte meg magabiztos teljesítménnyel, míg az ezüstérem a grúz versenyzők nyakába került.

A magyar páros nemzetközi elismertsége évek óta töretlen, a világranglistán folyamatosan az élmezőnyben szerepelnek. Világversenyen azonban sokáig nem sikerült dobogóra állniuk: a tavalyi világbajnokságon és az azt megelőző két Európa-bajnokságon is a negyedik helyen végeztek. Az áttörést a januári kontinensbajnokság hozta meg, ahol bronzérmet szereztek.

Ez az eredmény történelmi jelentőségű volt, hiszen Sebestyén Júlia 2004-es budapesti győzelme óta először szerzett magyar versenyző érmet műkorcsolya Európa-bajnokságon. Párosban még régebbre nyúlik vissza a sikerek története: Nagy Marianna és Nagy László 1957-es ezüstérme után most először állhatott dobogón magyar duó.

Pavlova kiemelte a magyar szurkolók támogatásának fontosságát, akiktől a rövidprogram után számtalan bátorító üzenetet kaptak.

Reméljük, a sikereinknek köszönhetően még többen kezdenek el korcsolyázni Magyarországon, ami párosban is több kettőst eredményez majd

– tette hozzá a sportoló.

címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
