Megszólalt az olimpiai negyedik magyar műkorcsolyapáros: ez egyszerűen tökéletes volt, de...
A Pavlova Maria és Szvjatcsenko Alekszej alkotta magyar műkorcsolyapáros kimagasló teljesítménnyel a negyedik helyet szerezte meg a milánó–cortinai téli olimpia páros versenyében. A sportolók mindkét programjukban – a vasárnapi rövidprogramban és a hétfő esti kűrben is – új személyes csúcsot értek el, írja a Telex.
Mint a Pénzcentrum is beszámolt róla, hétfő este szenzációs eredmény született a milánó-cortinai olimpia páros műkorcsonyaversenyében: az orosz származású, de évek óta magyar színekben versenyző Pavlova Maria és Szvjatcsenko Alekszej negyedik helyezést értek el.
A verseny előtti feszültségről szólva a műkorcsolyázó elismerte, hogy az olimpiai megmérettetés különleges nyomást jelentett számukra. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az egész szezon során végzett kemény munka megalapozta az önbizalmukat. Különösen nagy élmény volt számukra, hogy a verseny legjobb négy párját felvonultató utolsó csoportban korcsolyázhattak, amire előzetesen nem számítottak.
Amikor ott ültünk és vártuk a hátralévő duók eredményeit, nem igazán reménykedtünk, mert mi annál többet nem tehettünk, mint hogy a tőlünk telhető legjobbat nyújtottuk. Innentől a bírók adják a pontokat nekünk és másoknak is. Természetesen van bennünk egy kis szomorúság a negyedik hely miatt – főleg két tökéletes programmal, miközben mások hibáztak –, de ezt el kell fogadnunk
– fogalmazott Pavlova.
A huszonegy éves, orosz gyökerekkel rendelkező Pavlova értékelése szerint minden tökéletesen sikerült számukra.
Ez volt a legjobb teljesítményünk, egyszerűen tökéletes volt. Ennél jobban nem is csinálhattuk volna sem most a kűrben, sem egy nappal ezelőtt a rövidprogramban. Nagyon boldogok vagyunk azzal, amit elértünk és amit a jégen mutattunk
– nyilatkozta a Ferencváros versenyzője, hozzátéve, hogy rendkívüli büszkeséggel tölti el őket az eredmény.
A kűrben a magyar kettős teljesítménye még a német párost is felülmúlta, azonban a riválisok előző napi rövidprogramban szerzett előnye elegendőnek bizonyult a harmadik hely megtartásához. Az olimpiai bajnoki címet végül az ötödik pozícióból rajtoló japán páros szerezte meg magabiztos teljesítménnyel, míg az ezüstérem a grúz versenyzők nyakába került.
A magyar páros nemzetközi elismertsége évek óta töretlen, a világranglistán folyamatosan az élmezőnyben szerepelnek. Világversenyen azonban sokáig nem sikerült dobogóra állniuk: a tavalyi világbajnokságon és az azt megelőző két Európa-bajnokságon is a negyedik helyen végeztek. Az áttörést a januári kontinensbajnokság hozta meg, ahol bronzérmet szereztek.
Ez az eredmény történelmi jelentőségű volt, hiszen Sebestyén Júlia 2004-es budapesti győzelme óta először szerzett magyar versenyző érmet műkorcsolya Európa-bajnokságon. Párosban még régebbre nyúlik vissza a sikerek története: Nagy Marianna és Nagy László 1957-es ezüstérme után most először állhatott dobogón magyar duó.
Pavlova kiemelte a magyar szurkolók támogatásának fontosságát, akiktől a rövidprogram után számtalan bátorító üzenetet kaptak.
Reméljük, a sikereinknek köszönhetően még többen kezdenek el korcsolyázni Magyarországon, ami párosban is több kettőst eredményez majd
– tette hozzá a sportoló.
címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
