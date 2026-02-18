A Kónya Ádám és Büki Ádám alkotta duó a mezőny végén, a 26. helyen zárta a selejtezőt.
Tíz év után tér vissza a legnagyobb MMA-harcosnő: újra ketrecbe lép Rousey
Ronda Rousey, a női MMA történetének legnagyobb sztárja tíz év után tér vissza a ketrecbe. Májusban Gina Caranóval csap össze egy régóta várt szupermérkőzésen, amelyet a Netflix közvetít élőben - számolt be a BBC.
A két amerikai harcos május 16-án mérkőzik meg egymással a kaliforniai Inglewoodban található, 18 ezer fő befogadására alkalmas Intuit Dome-ban. Az ötmenetesre tervezett összecsapást 145 fontos (65,8 kilogrammos), azaz pehelysúlyú limiten rendezik meg. Ez lesz az első olyan MMA-gála, amelyet a Netflix élőben sugároz. Az eseményt Jake Paul promóciós irodája, a Most Valuable Promotions szervezi, számukra ez jelenti a belépőt a kevert harcművészetek világába.
A 39 éves Rousey MMA-karrierje előtt olimpiai bronzérmet szerzett cselgáncsban, később pedig a WWE pankrációs szervezetnél is fellépett. A UFC-ben ő volt az első nő, aki szerződést kapott, és bajnoki övet szerzett. Veretlenségi sorozata 2015-ben szakadt meg, amikor Holly Holm meglepetésre kiütötte. A következő évben Amanda Nunestől is vereséget szenvedett, ezt követően visszavonult. 2025-ben elismerte, hogy sorozatos agyrázkódások miatt hagyott fel a küzdősporttal. Profi mérlege 12 győzelem és 2 vereség.
Friss és élő sporteredmények, hírek a Pénzcentrum sportoldalán; KATTINTS IDE!
A 43 éves Carano, aki 7 győzelemmel és 1 vereséggel rendelkezik, 2009 óta nem lépett ketrecbe. Utolsó mérkőzésén Cris Cyborgtól kapott ki technikai kiütéssel. Visszavonulása után színészi pályára lépett, és szerepelt többek között a Star Wars-univerzumhoz tartozó A Mandalóri című sorozatban. Innen 2021-ben bocsátották el vitatott közösségimédia-bejegyzései miatt, a Disneyvel folytatott jogi vitáját pedig nemrég zárta le peren kívüli egyezséggel.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Carano elmondása szerint Rousey kereste meg őt a mérkőzés ötletével. "Ronda azt mondta, csak egyetlen ember kedvéért térne vissza, és mindig is az álma volt, hogy ez a mérkőzés létrejöjjön kettőnk között" – nyilatkozta Carano. Hozzátette, hogy Rousey megköszönte neki, amiért kitaposta előtte az utat a sportágban.
Szakértők szerint az összecsapás sportszakmai szempontból már megkésettnek tekinthető, hiszen mindkét harcos évek óta távol van a versenyszerű küzdelemtől. Ugyanakkor a női MMA felfutásának idején ez volt az a párosítás, amelyet minden szurkoló látni akart, ám a felek akkor nem tudtak megegyezni a feltételekben. Rousey népszerűsége a visszavonulás óta sem halványult: a UFC történetében csak Jon Jones és Conor McGregor mérhető hozzá.
Váratlan négylábú látogató zavarta meg a téli olimpia női sífutóversenyének selejtezőjét a téli olimpián.
A 2026-os milánói téli olimpia apropóján sportdietetikusok osztották meg, milyen táplálkozási elveket követnek az élsportolók.
A Liverpool vezetősége új szerződéssel készül megtartani középpályását, amely jelentős béremelést hozhat számára - csakhogy a cápák már köröznek.
Donald Trump az utolsó pillanatban dönthet úgy, hogy csatlakozik a milánó–cortinai téli olimpia záróeseményeihez.
A 2026-os cortinai téli olimpia egyik váratlan közösségimédia-sztárja nem sportoló, hanem egy 61 éves glasgow-i jégtechnikus.
Egy most megjelent könyvből kiderül, hogy az Internazionale legendás edzője, Helenio Herrera szisztematikusan doppingszerekkel látta el játékosait, köztük az utánpótláskorúakat is.
Mike Tyson és Floyd Mayweather április 25-én Kongóban lép ringbe egy bemutató mérkőzés keretében.
A Pavlova Maria és Szvjatcsenko Alekszej alkotta magyar műkorcsolyapáros kimagasló teljesítménnyel a negyedik helyet szerezte meg a milánó–cortinai téli olimpia páros versenyében.
Ma este veszi kezdetét a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakasza, az este folyamán négy rangos párharcot rendeznek
Az olimpia mai versenynapját magyarok nélkül rendezik meg, de ettől még bőven lesz izgalom a programban. Az alábbiakban megmutatjuk, mit lehet ma nézni.
Szenzációs magyar eredmény az olimpián! Negyedik lett a műkorcsolyapáros, közel volt a dobogó - videóval!
Fantasztikus negyedik helyet szerzett a magyar műkorcsolyapáros, Pavlova Marija és Szvjacsenko Alekszej a hétfői kűr után.
Budapest-Bamako: rally útvonal, térkép, nevezési díj 2026-ban - Már elindult a nevezés a 2028-as futamra is
A Budapest Bamako 2026-ban is elindult január végén, valamint már lehet nevezni a Bamako rally 2028-as versenyére is.
Virgil van Dijk, a Liverpool csapatkapitánya kijelentette: azt szeretné, ha Salah a klubnál maradna.
Oscar Piastri úgy véli, egy elrontott rajt akár hét pozíció elvesztésébe is kerülhet idén egy adott versenyen.
Neymar vasárnap ismét a Santos mezében lépett pályára, miután két hónapja kisebb beavatkozást végeztek a bal térdén.
José Mourinho szerződése tartalmaz egy olyan záradékot, amely megnyithatja az utat a Real Madridhoz való visszatérése előtt.
A 25 éves ausztrál teniszező, Destanee Aiava váratlanul bejelentette visszavonulását, élesen bírálva a sportág kultúráját és a játékosokat érő online zaklatást.
A férfi váltó egy szerencsétlen kicsúszás miatt maradt le a döntőről, míg Végi Diána Laura a női 1000 méteres táv negyeddöntőjében esett ki.
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén