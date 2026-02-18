Tíz év után tér vissza a legnagyobb MMA-harcosnő: újra ketrecbe lép Rousey

Ronda Rousey, a női MMA történetének legnagyobb sztárja tíz év után tér vissza a ketrecbe. Májusban Gina Caranóval csap össze egy régóta várt szupermérkőzésen, amelyet a Netflix közvetít élőben - számolt be a BBC.

A két amerikai harcos május 16-án mérkőzik meg egymással a kaliforniai Inglewoodban található, 18 ezer fő befogadására alkalmas Intuit Dome-ban. Az ötmenetesre tervezett összecsapást 145 fontos (65,8 kilogrammos), azaz pehelysúlyú limiten rendezik meg. Ez lesz az első olyan MMA-gála, amelyet a Netflix élőben sugároz. Az eseményt Jake Paul promóciós irodája, a Most Valuable Promotions szervezi, számukra ez jelenti a belépőt a kevert harcművészetek világába.

A 39 éves Rousey MMA-karrierje előtt olimpiai bronzérmet szerzett cselgáncsban, később pedig a WWE pankrációs szervezetnél is fellépett. A UFC-ben ő volt az első nő, aki szerződést kapott, és bajnoki övet szerzett. Veretlenségi sorozata 2015-ben szakadt meg, amikor Holly Holm meglepetésre kiütötte. A következő évben Amanda Nunestől is vereséget szenvedett, ezt követően visszavonult. 2025-ben elismerte, hogy sorozatos agyrázkódások miatt hagyott fel a küzdősporttal. Profi mérlege 12 győzelem és 2 vereség.

A 43 éves Carano, aki 7 győzelemmel és 1 vereséggel rendelkezik, 2009 óta nem lépett ketrecbe. Utolsó mérkőzésén Cris Cyborgtól kapott ki technikai kiütéssel. Visszavonulása után színészi pályára lépett, és szerepelt többek között a Star Wars-univerzumhoz tartozó A Mandalóri című sorozatban. Innen 2021-ben bocsátották el vitatott közösségimédia-bejegyzései miatt, a Disneyvel folytatott jogi vitáját pedig nemrég zárta le peren kívüli egyezséggel.

Carano elmondása szerint Rousey kereste meg őt a mérkőzés ötletével. "Ronda azt mondta, csak egyetlen ember kedvéért térne vissza, és mindig is az álma volt, hogy ez a mérkőzés létrejöjjön kettőnk között" – nyilatkozta Carano. Hozzátette, hogy Rousey megköszönte neki, amiért kitaposta előtte az utat a sportágban.

Szakértők szerint az összecsapás sportszakmai szempontból már megkésettnek tekinthető, hiszen mindkét harcos évek óta távol van a versenyszerű küzdelemtől. Ugyanakkor a női MMA felfutásának idején ez volt az a párosítás, amelyet minden szurkoló látni akart, ám a felek akkor nem tudtak megegyezni a feltételekben. Rousey népszerűsége a visszavonulás óta sem halványult: a UFC történetében csak Jon Jones és Conor McGregor mérhető hozzá.