2026. február 18. szerda Bernadett
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
ketrecharc, mma, oktagon, aréna, harcművészet, ring
Sport

Tíz év után tér vissza a legnagyobb MMA-harcosnő: újra ketrecbe lép Rousey

Pénzcentrum
2026. február 18. 12:13

Ronda Rousey, a női MMA történetének legnagyobb sztárja tíz év után tér vissza a ketrecbe. Májusban Gina Caranóval csap össze egy régóta várt szupermérkőzésen, amelyet a Netflix közvetít élőben - számolt be a BBC.

A két amerikai harcos május 16-án mérkőzik meg egymással a kaliforniai Inglewoodban található, 18 ezer fő befogadására alkalmas Intuit Dome-ban. Az ötmenetesre tervezett összecsapást 145 fontos (65,8 kilogrammos), azaz pehelysúlyú limiten rendezik meg. Ez lesz az első olyan MMA-gála, amelyet a Netflix élőben sugároz. Az eseményt Jake Paul promóciós irodája, a Most Valuable Promotions szervezi, számukra ez jelenti a belépőt a kevert harcművészetek világába.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 39 éves Rousey MMA-karrierje előtt olimpiai bronzérmet szerzett cselgáncsban, később pedig a WWE pankrációs szervezetnél is fellépett. A UFC-ben ő volt az első nő, aki szerződést kapott, és bajnoki övet szerzett. Veretlenségi sorozata 2015-ben szakadt meg, amikor Holly Holm meglepetésre kiütötte. A következő évben Amanda Nunestől is vereséget szenvedett, ezt követően visszavonult. 2025-ben elismerte, hogy sorozatos agyrázkódások miatt hagyott fel a küzdősporttal. Profi mérlege 12 győzelem és 2 vereség.

Friss és élő sporteredmények, hírek a Pénzcentrum sportoldalán; KATTINTS IDE!

A 43 éves Carano, aki 7 győzelemmel és 1 vereséggel rendelkezik, 2009 óta nem lépett ketrecbe. Utolsó mérkőzésén Cris Cyborgtól kapott ki technikai kiütéssel. Visszavonulása után színészi pályára lépett, és szerepelt többek között a Star Wars-univerzumhoz tartozó A Mandalóri című sorozatban. Innen 2021-ben bocsátották el vitatott közösségimédia-bejegyzései miatt, a Disneyvel folytatott jogi vitáját pedig nemrég zárta le peren kívüli egyezséggel.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Carano elmondása szerint Rousey kereste meg őt a mérkőzés ötletével. "Ronda azt mondta, csak egyetlen ember kedvéért térne vissza, és mindig is az álma volt, hogy ez a mérkőzés létrejöjjön kettőnk között" – nyilatkozta Carano. Hozzátette, hogy Rousey megköszönte neki, amiért kitaposta előtte az utat a sportágban.

Szakértők szerint az összecsapás sportszakmai szempontból már megkésettnek tekinthető, hiszen mindkét harcos évek óta távol van a versenyszerű küzdelemtől. Ugyanakkor a női MMA felfutásának idején ez volt az a párosítás, amelyet minden szurkoló látni akart, ám a felek akkor nem tudtak megegyezni a feltételekben. Rousey népszerűsége a visszavonulás óta sem halványult: a UFC történetében csak Jon Jones és Conor McGregor mérhető hozzá.
Címlapkép: Getty Images
#netflix #per #sport #sorozat #mma #ketrecharc #streaming #streaming szolgáltatás #amerikai #harcművészet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:15
13:02
12:53
12:45
12:34
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 18.
Ilyen kastélyokat vesz a hazai elit 2026-ban: súlyos milliárdokért eladó a magyar Versailles
2026. február 18.
Kelet vagy nyugat; Lidl vagy MERE - ez itt a kérdés!?
2026. február 18.
Így taktikázhat, aki megvédené megtakarított pénzét 2026-ban: mi lehet az év legbiztosabb befektetése?
2026. február 18.
Brutális különbségek a sofőrök fizetésében: vannak, akik milliókat keresnek – ezért nem mindegy, minek a volánja mögé ülsz
2026. február 17.
Egyre több magyar idős dolgozik tovább nyugdíj mellett: nem mindenkit a kényszer visz rá, ezért teszik valójában
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 18. szerda
Bernadett
8. hét
Február 18.
Hamvazószerda
Február 18.
Nagyböjt kezdete (húsvétig)
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Lassan megszabadul a foci a VAR-rendszertől? Már az UEFA vezetése is beleszállt, mi lesz ebből?
2
1 hete
Ő az olimpia szupersztárja: elképesztő, mikor tud ugrani a műkorcsolyázó, de van még ennél feljebb?
3
1 hete
Téli olimpia 2026: itt a szerdai program, a magyar versenyzők időpontjai és versenyei
4
5 napja
Téli olimpia 2026: itt a pénteki program, nekik szurkolhatunk ma magyar színekben
5
2 napja
Budapest-Bamako: rally útvonal, térkép, nevezési díj 2026-ban - Már elindult a nevezés a 2028-as futamra is
PÉNZÜGYI KISOKOS
Átvezetés
Átutalást jelent az ügyfél saját számlái között. Forintszámlák közötti pénzmozgás esetén átvezetéssel teljesíthető a meghatalmazotti számláról saját néven vezetett számlára, ill. saját néven vezetett számláról meghatalmazotti számlára történő átutalás.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 18. 13:02
Így taktikázhat, aki megvédené megtakarított pénzét 2026-ban: mi lehet az év legbiztosabb befektetése?
Pénzcentrum  |  2026. február 18. 11:51
Tárgyalóasztalnál a háború: óriási a tét a genfi béketárgyalások második napján
Agrárszektor  |  2026. február 18. 12:31
Meg van kötve sok magyar gazda keze: ebben nincs más választásuk
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel