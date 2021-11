52 milliárdos cégcsoportot vezet a 34 és 36 éves magyar testvérpár

Pénteken érkezik az Első Yard, a Pénzcentrum podcastsorozatának második adása. A hamarosan meghallgatható adás a BiotechUSA vezetőiről, Lévai Bálintról és Lévai Balázsról szól.

Péntektől meghallgatható lesz az Első Yard podcast második adása, mely Lévai Balázsról és Lévai Bálintról szól, akik a 2020-ban 52 milliárd forintos forgalmat elérő BiotechUSA táplálékkiegészítőket gyártó és forgalmazó cégcsoport tulajdonosai és vezetői.

A vállalat jogelődjét Bálint és Balázs édesapja, Lévai Ferenc alapította 1993-ban, majd feleségével, Katalinnal együtt menedzselte.

Gyermekeik 2010-ben léptek be a céghez, 2012 óta vannak vezetői pozícióban, Bálint pedig 2014 óta került cégvezetői szerepbe.

Bálint és Balázs a pénteken megjelenő podcast epizódban egyebek mellett beszélnek

testvéri viszonyuk alakulásáról,

a fehérjepor gyúrópori státuszból való kiszakadásáról,

a 2017-es Shopbuilder és a 2020-as Scitec-akvizícióról,

édesapjuk jelenlegi cégbeli szerepéről,

a Szuezi-csatornát eltorlaszoló hajón rekedt rakományukról,

első közös vállalkozásukról is, melynek egy kisebb bírság lett a vége és

arról is, hogy mit keres az USA megjelölés egy színmagyar cég nevében, mennyibe kerülne azt elhagyni és melyik az az ország, ahol ez geopolitikai okok miatt már részben megtörtént.

A csatornán a sorozat első adása már most is meghallgatható, melyet ide, a bekezdés után is beillesztünk. Ez a rész Gerő Viktor befektetőről szól, aki egyebek mellett arról is beszélt, hogy hogyan került egy rózsadombi munkáscsaládból a Vatera élére.