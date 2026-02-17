A 2026-os cortinai téli olimpia egyik váratlan közösségimédia-sztárja nem sportoló, hanem egy 61 éves glasgow-i jégtechnikus.
Milánóba tart Donald Trump? Bejelentkezett az olimpiára az amerikai elnök, vajon mire készül?
Donald Trump az utolsó pillanatban dönthet úgy, hogy csatlakozik a milánó–cortinai téli olimpia záróeseményeihez. Az amerikai elnök látogatását a férfi jégkorongtorna döntőjéhez és a záróünnepséghez igazíthatják, amennyiben az Egyesült Államok válogatottja bejut a fináléba - írta a L'Unione Sarda.
A milánó–cortinai téli játékok az utolsó hetébe lépett, a záróünnepséget február 22-én, vasárnap rendezik a veronai Arénában. Az amerikai elnök sajtóhírek szerint fontolgatja az olaszországi – konkrétan milánói – látogatást, feltéve, hogy az amerikai férfi jégkorong-válogatott játszik az aranyéremért.
Az NHL sztárjaival felálló amerikai csapat meggyőző, 5–1-es győzelemmel zárta a csoportkört Németország ellen, és jelenleg a negyeddöntős ellenfelére vár, amely Svédország vagy Lettország lesz. Az amerikaiak Kanada mellett a torna legnagyobb esélyeseinek számítanak.
A téli olimpia hírei, érdekességei és eredményei
A tervek szerint Trump az Air Force One landolása után közvetlenül a milánói Santa Giulia Arénába hajtatna. A mérkőzés végeztével a veronai arénába szállítanák át, ahol részt vehetne a záróünnepségen. Washingtonban és Rómában már megkezdték a rövid látogatáshoz szükséges biztonsági előkészületeket.
Kiszivárgott információk szerint Trump érkezését akár február 21-ére, szombatra is előrehozhatják. A végleges döntés péntek este várható, amikor hivatalosan is eldől, mely nemzetek mérkőznek meg a jégkorongtorna aranyérméért.
