Antibes, Franciaország - 2016. november 10: Európai újságok reagálnak Donald Trumpnak az Amerikai Egyesült Államok elnökévé történő megválasztására.
Milánóba tart Donald Trump? Bejelentkezett az olimpiára az amerikai elnök, vajon mire készül?

2026. február 17. 15:53

Donald Trump az utolsó pillanatban dönthet úgy, hogy csatlakozik a milánó–cortinai téli olimpia záróeseményeihez. Az amerikai elnök látogatását a férfi jégkorongtorna döntőjéhez és a záróünnepséghez igazíthatják, amennyiben az Egyesült Államok válogatottja bejut a fináléba - írta a L'Unione Sarda.

A milánó–cortinai téli játékok az utolsó hetébe lépett, a záróünnepséget február 22-én, vasárnap rendezik a veronai Arénában. Az amerikai elnök sajtóhírek szerint fontolgatja az olaszországi – konkrétan milánói – látogatást, feltéve, hogy az amerikai férfi jégkorong-válogatott játszik az aranyéremért.

Az NHL sztárjaival felálló amerikai csapat meggyőző, 5–1-es győzelemmel zárta a csoportkört Németország ellen, és jelenleg a negyeddöntős ellenfelére vár, amely Svédország vagy Lettország lesz. Az amerikaiak Kanada mellett a torna legnagyobb esélyeseinek számítanak.

A tervek szerint Trump az Air Force One landolása után közvetlenül a milánói Santa Giulia Arénába hajtatna. A mérkőzés végeztével a veronai arénába szállítanák át, ahol részt vehetne a záróünnepségen. Washingtonban és Rómában már megkezdték a rövid látogatáshoz szükséges biztonsági előkészületeket.

Kiszivárgott információk szerint Trump érkezését akár február 21-ére, szombatra is előrehozhatják. A végleges döntés péntek este várható, amikor hivatalosan is eldől, mely nemzetek mérkőznek meg a jégkorongtorna aranyérméért.
Címlapkép: Getty Images
#olimpia #sport #olaszország #usa #donald trump #amerikai egyesült államok #jégkorong #téli olimpia #olimpia2026 #milano

