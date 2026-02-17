Milánóba tart Donald Trump? Bejelentkezett az olimpiára az amerikai elnök, vajon mire készül?

Donald Trump az utolsó pillanatban dönthet úgy, hogy csatlakozik a milánó–cortinai téli olimpia záróeseményeihez. Az amerikai elnök látogatását a férfi jégkorongtorna döntőjéhez és a záróünnepséghez igazíthatják, amennyiben az Egyesült Államok válogatottja bejut a fináléba - írta a L'Unione Sarda.

A milánó–cortinai téli játékok az utolsó hetébe lépett, a záróünnepséget február 22-én, vasárnap rendezik a veronai Arénában. Az amerikai elnök sajtóhírek szerint fontolgatja az olaszországi – konkrétan milánói – látogatást, feltéve, hogy az amerikai férfi jégkorong-válogatott játszik az aranyéremért.

Az NHL sztárjaival felálló amerikai csapat meggyőző, 5–1-es győzelemmel zárta a csoportkört Németország ellen, és jelenleg a negyeddöntős ellenfelére vár, amely Svédország vagy Lettország lesz. Az amerikaiak Kanada mellett a torna legnagyobb esélyeseinek számítanak.

A téli olimpia hírei, érdekességei és eredményei a Pénzcentrum sportoldalán; KATTINTS!

A tervek szerint Trump az Air Force One landolása után közvetlenül a milánói Santa Giulia Arénába hajtatna. A mérkőzés végeztével a veronai arénába szállítanák át, ahol részt vehetne a záróünnepségen. Washingtonban és Rómában már megkezdték a rövid látogatáshoz szükséges biztonsági előkészületeket.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Kiszivárgott információk szerint Trump érkezését akár február 21-ére, szombatra is előrehozhatják. A végleges döntés péntek este várható, amikor hivatalosan is eldől, mely nemzetek mérkőznek meg a jégkorongtorna aranyérméért.