Pályán Sallai, a PSG és a Dortmund: indul a BL kieséses szakasza, ezek a meccsek lesznek ma este

Kedden veszi kezdetét a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakasza, az este folyamán négy rangos párharcot rendeznek. Sallai Roland csapata, a török Galatasaray hazai környezetben fogadja a Juventust, míg a francia bajnok Paris Saint-Germain Monacóban lép pályára. A Real Madrid Lisszabonba utazik a Benficához, a Borussia Dortmund pedig az Atalantát látja vendégül.

A török Galatasaray történelmi mérföldkőhöz érkezett: kedden játssza kétszázadik mérkőzését a legrangosabb európai kupasorozatban, ami korábban egyetlen török klubnak sem sikerült. Az isztambuli gárda újabb rekordot állíthat fel, amennyiben két gólt szerez a Juventus ellen, ugyanis ezzel első török csapatként érné el a 250 találatot a BEK és a Bajnokok Ligája történetében.

Sallai Roland számára különleges lehet az este, hiszen jelentős szerepe volt abban, hogy együttese tizenkét év várakozás után jutott be újra a kieséses szakaszba. A magyar válogatott játékos valamennyi alapszakasz-mérkőzésen szerepelt, gyakran a jobb oldalon kapott szerepet. Csapata tíz ponttal a huszadik helyen zárt, ezzel biztosította helyét a folytatásban.

Az olasz-török párharc múltja biztató a házigazdák szempontjából: korábbi hat találkozójukból mindössze egyet veszítettek el, hazai pályán pedig még veretlenek a Juventus ellen, Isztambulban két győzelmet és egy döntetlent jegyeztek. A torinói alakulat a 13. helyen végzett, öt mérkőzés óta veretlen, és három találkozója óta nem kapott gólt. Figyelmeztető jel lehet ugyanakkor számukra, hogy 2019 óta négyszer is búcsúztak a kieséses szakasz első körében.

Luis Enrique együttese, a Paris Saint-Germain csalódást keltő teljesítménnyel csupán a 11. helyet szerezte meg az alapszakaszban. A párizsiakat nem is annyira a Bayern München és a Sporting elleni vereségek vetették vissza, mint inkább az Athletic Bilbao és a Newcastle United elleni döntetlenek. Ha ezen mérkőzések közül akár egyet is megnyernek, jobb gólkülönbségüknek köszönhetően az első nyolc között, automatikus továbbjutóként végeztek volna.

A francia bajnoki rangadó megismétlődik a nemzetközi porondon: a PSG-nek az AS Monacót kell felülmúlnia a továbbjutáshoz. A feladat nem lesz egyszerű, hiszen novemberben a Ligue 1-ben 1–0-s vereséget szenvedtek a hercegségbeliektől. A Monaco ráadásul hazai pályán veretlen maradt az alapszakaszban: a Manchester City, a Tottenham Hotspur és a Juventus ellen döntetlent játszott, a Galatasarayt pedig legyőzte, miközben csak a Citytől kapott gólt.

Lisszabonban megismétlődik az alapszakasz utolsó fordulójának egyik rangadója. A Benfica és a Real Madrid három héttel ezelőtti találkozóját az ukrán kapus, Anatolij Trubin 98. percben szerzett fejesgólja döntötte el, amivel a portugálok az utolsó, még továbbjutást érő 24. helyet csípték el. A spanyol királyi gárda számára fájó lehet az újabb összecsapás, hiszen a lisszaboni vereség miatt csúsztak ki az első nyolcból; egyetlen ponttal több esetén elkerülhették volna ezt a rájátszáskört.

A legkiegyensúlyozottabb összecsapásnak a Borussia Dortmund és az Atalanta párharca ígérkezik, ahol a 17. helyen végzett németek a 15. pozíciót megszerző olasz együttest fogadják. A két klub a Bajnokok Ligájában még nem találkozott, nyolc évvel ezelőtt az Európa-ligában mérték össze erejüket. Akkor a Dortmund hazai pályán 3–2-re győzött, majd idegenben 1–1-es döntetlent játszott, így jutott tovább.