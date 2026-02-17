2026. február 17. kedd Donát
1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
amerikai futball, nfl, amerikai foci, elkapás, tojáslabda
Sport

Négyen verték össze a fiatal focistát: elképesztő támadás történt, megszólalt a csapat

Pénzcentrum
2026. február 17. 19:44

Ronnie Hickmant, az NFL-es Cleveland Browns védőjátékosát hétfő hajnalban bántalmazták egy New York-i szállodában – közölte a csapat vezetése. A 24 éves játékos könnyebb sérüléseket szenvedett, amelyeket kórházban láttak el - írta a Reuters.

A beszámolók szerint Hickmant a Lower East Side-on található hotel előcsarnokában támadta meg négy személy, nem sokkal hajnali fél öt után. Az elkövetők megütötték és bántalmazták a játékost, majd elhagyták a szállodát. A Browns közleménye szerint Hickman azóta hazatért, és családja körében lábadozik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Hickman az Ohio State Egyetemről érkezett az NFL-be 2023-ban, draftolatlan szabadügynökként. Az idei szezonban nyújtotta eddigi legjobb teljesítményét: mind a 17 alapszakasz-mérkőzésen kezdőként lépett pályára, emellett karriercsúcsot ért el a szerelések (103), a labdaszerzések (2) és a levédekezett passzok (7) tekintetében.

KATTINTS a friss és élő sporteredményekért, hírekért a Sportonlinera!

A csapatnál töltött három idénye alatt összesen 41 mérkőzésen lépett pályára, ebből 26 alkalommal kezdőként. Összesített mutatói: 173 szerelés, három interception – köztük egy, amely touchdownnal zárult –, valamint 11 levédekezett passz. Hickman korlátozott jogú szabadügynökként várja a következő átigazolási időszakot.
Címlapkép: Getty Images
#kórház #sport #bűncselekmény #usa #sérülés #bántalmazás #támadás #new york #nfl #amerikai foci #amerikai sportok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:32
20:23
20:10
19:56
19:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 17.
Megszólalt az Answear magyarországi country managere: teljesen átalakult a magyar vásárlók gondolkodása a divatpiacon - ez csábít most a legtöbb vásárlásra
2026. február 16.
Rab Árpád: nem azért hosszabbítottuk meg az életünket, hogy hosszabb ideig várakozzunk a halálra
2026. február 17.
Egyre több magyar idős dolgozik tovább nyugdíj mellett: nem mindenkit a kényszer visz rá, ezért teszik valójában
2026. február 17.
Sokkoló számlát kaphat rengeteg magyar autós: erről nem szóltak nekik, amikor megvették a kocsijukat
2026. február 17.
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 17. kedd
Donát
8. hét
Február 17.
Húshagyókedd
Február 17.
Nemzetközi palacsintanap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Lassan megszabadul a foci a VAR-rendszertől? Már az UEFA vezetése is beleszállt, mi lesz ebből?
2
6 napja
Ő az olimpia szupersztárja: elképesztő, mikor tud ugrani a műkorcsolyázó, de van még ennél feljebb?
3
6 napja
Téli olimpia 2026: itt a szerdai program, a magyar versenyzők időpontjai és versenyei
4
5 napja
Téli olimpia 2026: itt a pénteki program, nekik szurkolhatunk ma magyar színekben
5
22 órája
Budapest-Bamako: rally útvonal, térkép, nevezési díj 2026-ban - Már elindult a nevezés a 2028-as futamra is
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kedvezményezettjelölés
az életbiztosítási szerződés megkötésnek egyik leglényegesebb mozzanata a kedvezményezett megnevezése. A szerződő) nevezi meg

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 17. 20:10
Halálos baleset történt a szegedi BYD-gyár építkezésén: megszólalt a vállalat
Pénzcentrum  |  2026. február 17. 19:01
OnlyFans bevételeiről vallott Molnár Anikó: súlyos pénzt ajánlottak neki egyetlen találkozóért
Agrárszektor  |  2026. február 17. 19:32
Itt az oroszok nagy terve: nem akármire készülnek Kínával
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel