Négyen verték össze a fiatal focistát: elképesztő támadás történt, megszólalt a csapat

Ronnie Hickmant, az NFL-es Cleveland Browns védőjátékosát hétfő hajnalban bántalmazták egy New York-i szállodában – közölte a csapat vezetése. A 24 éves játékos könnyebb sérüléseket szenvedett, amelyeket kórházban láttak el - írta a Reuters.

A beszámolók szerint Hickmant a Lower East Side-on található hotel előcsarnokában támadta meg négy személy, nem sokkal hajnali fél öt után. Az elkövetők megütötték és bántalmazták a játékost, majd elhagyták a szállodát. A Browns közleménye szerint Hickman azóta hazatért, és családja körében lábadozik.

Hickman az Ohio State Egyetemről érkezett az NFL-be 2023-ban, draftolatlan szabadügynökként. Az idei szezonban nyújtotta eddigi legjobb teljesítményét: mind a 17 alapszakasz-mérkőzésen kezdőként lépett pályára, emellett karriercsúcsot ért el a szerelések (103), a labdaszerzések (2) és a levédekezett passzok (7) tekintetében.

KATTINTS a friss és élő sporteredményekért, hírekért a Sportonlinera!

A csapatnál töltött három idénye alatt összesen 41 mérkőzésen lépett pályára, ebből 26 alkalommal kezdőként. Összesített mutatói: 173 szerelés, három interception – köztük egy, amely touchdownnal zárult –, valamint 11 levédekezett passz. Hickman korlátozott jogú szabadügynökként várja a következő átigazolási időszakot.