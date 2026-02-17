2026. február 17. kedd Donát
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
curling, téli sport, kövek, söprés
Sport

Sztár lett a neten az olimpia jégtechnikusa: Michael Jackson is csettintene a moonwalkjára

Pénzcentrum
2026. február 17. 15:16

A 2026-os cortinai téli olimpia egyik váratlan közösségimédia-sztárja nem sportoló, hanem egy 61 éves glasgow-i jégtechnikus, aki holdjáróra emlékeztető mozgásával hódította meg az internetet a curlingpályán - írta meg a BBC.

Mark Callan a Nemzetközi Curling Szövetség szakembere, akinek feladata a jégfelület előkészítése: apró vízcseppekkel szórja be a pályát, amelyet a szaknyelv "pebblingnek", azaz "kavicsozásnak" nevez. A hátizsákjában 15 liter vizet cipelő technikus hátrafelé csúszva halad végig a jégen, miközben a vizet a levegőbe permetezi.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A cseppek szinte azonnal megfagynak, létrehozva a jellegzetes textúrát, amelyet a játékosok a kövek csúsztatása során a sepréssel koptatnak. A Michael Jackson híres holdjárására emlékeztető apró, csoszogó lépések valójában elengedhetetlenek ahhoz, hogy a csúszós felületen egyenletes legyen a vízszórás. Itt egy videó is a munkáról:

A szinte üres Cortinai Olimpiai Stadionban készült felvételek villámgyorsan elterjedtek a közösségi médiában. Egyes videókat zenével vágtak meg, de paródiák is születtek, egy norvég kommentátor pedig hangos nevetés közepette "csúszkálásnak" nevezte a mozdulatokat. Callan maga is jókedvűen fogadja a hírnevet.

Ha a sok rossz hír közepette ez mosolyt csal az emberek arcára, azzal nincs bajom

– nyilatkozta a BBC Sportnak.

A téli olimpia hírei és eredményei, valamint számos érdekesség a Sportonlineon; KATTINTS IDE!

A Bishopbriggsben született, jelenleg Koppenhágában élő Callan az aberfoyle-i jégpályán ismerkedett meg a curlinggel, miután a televíziós közvetítések felkeltették érdeklődését a sportág iránt. Eleinte sokat esett, de kitartóan visszajárt, míg egyszer megfigyelte a jégkészítés folyamatát.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Elmagyarázták, mi történik, én pedig többet akartam tudni, és most itt vagyok

– mesélte a szakember.

A cortinai játékok már a negyedik olimpiáját jelentik. Január közepén érkezett Olaszországba, ahol a jégkorongpályából kellett curlingstadiont varázsolniuk. Az 1956-os olimpiának is otthont adó, eredetileg szabadtéri létesítmény azóta tetőt kapott, de az eredeti fa lelátók megmaradtak. Ez a környezet különleges hangulatot teremt, ugyanakkor a jég karbantartását komoly kihívássá teszi. A játékosok és a nézők egyaránt lelkesen fogadták a helyszínt.

Szerintem az ikonikus szót túl gyakran használják, de a régi és az új keveredése itt valóban lenyűgöző

– fogalmazott Callan.
Címlapkép: Getty Images
#olimpia #internet #videó #sport #sztár #instagram #közösségi média #téli olimpia #olimpia2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:53
15:44
15:33
15:16
14:57
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 17.
Megszólalt az Answear magyarországi country managere: teljesen átalakult a magyar vásárlók gondolkodása a divatpiacon - ez csábít most a legtöbb vásárlásra
2026. február 16.
Rab Árpád: nem azért hosszabbítottuk meg az életünket, hogy hosszabb ideig várakozzunk a halálra
2026. február 17.
Sokkoló számlát kaphat rengeteg magyar autós: erről nem szóltak nekik, amikor megvették a kocsijukat
2026. február 17.
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
2026. február 17.
Lassan elporlad a forint bivalyereje? Erre számíthatunk a választásokig: meglepően mozoghat az árfolyam
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 17. kedd
Donát
8. hét
Február 17.
Húshagyókedd
Február 17.
Nemzetközi palacsintanap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Lassan megszabadul a foci a VAR-rendszertől? Már az UEFA vezetése is beleszállt, mi lesz ebből?
2
6 napja
Ő az olimpia szupersztárja: elképesztő, mikor tud ugrani a műkorcsolyázó, de van még ennél feljebb?
3
6 napja
Téli olimpia 2026: itt a szerdai program, a magyar versenyzők időpontjai és versenyei
4
1 hete
Szabotázs a téli olimpián: terrorelhárítók lepték el a helyszín
5
4 napja
Téli olimpia 2026: itt a pénteki program, nekik szurkolhatunk ma magyar színekben
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bankközi piac
Az a piac, amelyen a bankok felesleges hazai és devizatartalékaikat kihelyezik rövid lejáratra.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 17. 14:11
Brutál akciót robbantott a Ryanair: csak 3 napig tart, fogynak a filléres jegyek
Pénzcentrum  |  2026. február 17. 14:00
Lehull a lepel a Shein mocskos kis titkairól: nincs tovább, elindult az uniós eljárás
Agrárszektor  |  2026. február 17. 15:32
Figyelmeztetik a magyarokat: medvét észleltek egy magyar településen