Sztár lett a neten az olimpia jégtechnikusa: Michael Jackson is csettintene a moonwalkjára

A 2026-os cortinai téli olimpia egyik váratlan közösségimédia-sztárja nem sportoló, hanem egy 61 éves glasgow-i jégtechnikus, aki holdjáróra emlékeztető mozgásával hódította meg az internetet a curlingpályán - írta meg a BBC.

Mark Callan a Nemzetközi Curling Szövetség szakembere, akinek feladata a jégfelület előkészítése: apró vízcseppekkel szórja be a pályát, amelyet a szaknyelv "pebblingnek", azaz "kavicsozásnak" nevez. A hátizsákjában 15 liter vizet cipelő technikus hátrafelé csúszva halad végig a jégen, miközben a vizet a levegőbe permetezi.

A cseppek szinte azonnal megfagynak, létrehozva a jellegzetes textúrát, amelyet a játékosok a kövek csúsztatása során a sepréssel koptatnak. A Michael Jackson híres holdjárására emlékeztető apró, csoszogó lépések valójában elengedhetetlenek ahhoz, hogy a csúszós felületen egyenletes legyen a vízszórás. Itt egy videó is a munkáról:

A szinte üres Cortinai Olimpiai Stadionban készült felvételek villámgyorsan elterjedtek a közösségi médiában. Egyes videókat zenével vágtak meg, de paródiák is születtek, egy norvég kommentátor pedig hangos nevetés közepette "csúszkálásnak" nevezte a mozdulatokat. Callan maga is jókedvűen fogadja a hírnevet.

Ha a sok rossz hír közepette ez mosolyt csal az emberek arcára, azzal nincs bajom

– nyilatkozta a BBC Sportnak.

A téli olimpia hírei és eredményei, valamint számos érdekesség a Sportonlineon; KATTINTS IDE!

A Bishopbriggsben született, jelenleg Koppenhágában élő Callan az aberfoyle-i jégpályán ismerkedett meg a curlinggel, miután a televíziós közvetítések felkeltették érdeklődését a sportág iránt. Eleinte sokat esett, de kitartóan visszajárt, míg egyszer megfigyelte a jégkészítés folyamatát.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Elmagyarázták, mi történik, én pedig többet akartam tudni, és most itt vagyok

– mesélte a szakember.

A cortinai játékok már a negyedik olimpiáját jelentik. Január közepén érkezett Olaszországba, ahol a jégkorongpályából kellett curlingstadiont varázsolniuk. Az 1956-os olimpiának is otthont adó, eredetileg szabadtéri létesítmény azóta tetőt kapott, de az eredeti fa lelátók megmaradtak. Ez a környezet különleges hangulatot teremt, ugyanakkor a jég karbantartását komoly kihívássá teszi. A játékosok és a nézők egyaránt lelkesen fogadták a helyszínt.

Szerintem az ikonikus szót túl gyakran használják, de a régi és az új keveredése itt valóban lenyűgöző

– fogalmazott Callan.