Az uniós vizsgálat középpontjában az illegális termékek forgalmazása, a platform függőséget okozó kialakítása és az ajánlórendszerek átláthatatlansága áll.
Sztár lett a neten az olimpia jégtechnikusa: Michael Jackson is csettintene a moonwalkjára
A 2026-os cortinai téli olimpia egyik váratlan közösségimédia-sztárja nem sportoló, hanem egy 61 éves glasgow-i jégtechnikus, aki holdjáróra emlékeztető mozgásával hódította meg az internetet a curlingpályán - írta meg a BBC.
Mark Callan a Nemzetközi Curling Szövetség szakembere, akinek feladata a jégfelület előkészítése: apró vízcseppekkel szórja be a pályát, amelyet a szaknyelv "pebblingnek", azaz "kavicsozásnak" nevez. A hátizsákjában 15 liter vizet cipelő technikus hátrafelé csúszva halad végig a jégen, miközben a vizet a levegőbe permetezi.
A cseppek szinte azonnal megfagynak, létrehozva a jellegzetes textúrát, amelyet a játékosok a kövek csúsztatása során a sepréssel koptatnak. A Michael Jackson híres holdjárására emlékeztető apró, csoszogó lépések valójában elengedhetetlenek ahhoz, hogy a csúszós felületen egyenletes legyen a vízszórás. Itt egy videó is a munkáról:
A szinte üres Cortinai Olimpiai Stadionban készült felvételek villámgyorsan elterjedtek a közösségi médiában. Egyes videókat zenével vágtak meg, de paródiák is születtek, egy norvég kommentátor pedig hangos nevetés közepette "csúszkálásnak" nevezte a mozdulatokat. Callan maga is jókedvűen fogadja a hírnevet.
Ha a sok rossz hír közepette ez mosolyt csal az emberek arcára, azzal nincs bajom
– nyilatkozta a BBC Sportnak.
A téli olimpia hírei és eredményei, valamint számos érdekesség a Sportonlineon; KATTINTS IDE!
A Bishopbriggsben született, jelenleg Koppenhágában élő Callan az aberfoyle-i jégpályán ismerkedett meg a curlinggel, miután a televíziós közvetítések felkeltették érdeklődését a sportág iránt. Eleinte sokat esett, de kitartóan visszajárt, míg egyszer megfigyelte a jégkészítés folyamatát.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Elmagyarázták, mi történik, én pedig többet akartam tudni, és most itt vagyok
– mesélte a szakember.
A cortinai játékok már a negyedik olimpiáját jelentik. Január közepén érkezett Olaszországba, ahol a jégkorongpályából kellett curlingstadiont varázsolniuk. Az 1956-os olimpiának is otthont adó, eredetileg szabadtéri létesítmény azóta tetőt kapott, de az eredeti fa lelátók megmaradtak. Ez a környezet különleges hangulatot teremt, ugyanakkor a jég karbantartását komoly kihívássá teszi. A játékosok és a nézők egyaránt lelkesen fogadták a helyszínt.
Szerintem az ikonikus szót túl gyakran használják, de a régi és az új keveredése itt valóban lenyűgöző
– fogalmazott Callan.
Ma este veszi kezdetét a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakasza, az este folyamán négy rangos párharcot rendeznek
Az olimpia mai versenynapját magyarok nélkül rendezik meg, de ettől még bőven lesz izgalom a programban. Az alábbiakban megmutatjuk, mit lehet ma nézni.
Szenzációs magyar eredmény az olimpián! Negyedik lett a műkorcsolyapáros, közel volt a dobogó - videóval!
Fantasztikus negyedik helyet szerzett a magyar műkorcsolyapáros, Pavlova Marija és Szvjacsenko Alekszej a hétfői kűr után.
Budapest-Bamako: rally útvonal, térkép, nevezési díj 2026-ban - Már elindult a nevezés a 2028-as futamra is
A Budapest Bamako 2026-ban is elindult január végén, valamint már lehet nevezni a Bamako rally 2028-as versenyére is.
Virgil van Dijk, a Liverpool csapatkapitánya kijelentette: azt szeretné, ha Salah a klubnál maradna.
Oscar Piastri úgy véli, egy elrontott rajt akár hét pozíció elvesztésébe is kerülhet idén egy adott versenyen.
Neymar vasárnap ismét a Santos mezében lépett pályára, miután két hónapja kisebb beavatkozást végeztek a bal térdén.
José Mourinho szerződése tartalmaz egy olyan záradékot, amely megnyithatja az utat a Real Madridhoz való visszatérése előtt.
A 25 éves ausztrál teniszező, Destanee Aiava váratlanul bejelentette visszavonulását, élesen bírálva a sportág kultúráját és a játékosokat érő online zaklatást.
A férfi váltó egy szerencsétlen kicsúszás miatt maradt le a döntőről, míg Végi Diána Laura a női 1000 méteres táv negyeddöntőjében esett ki.
Közel három éve, hogy Eden Hazard visszavonult a profi labdarúgástól, azóta pedig feltűnően kerüli a nyilvánosságot.
Ötvennégy éves korában váratlanul elhunyt Tre' Johnson korábbi NFL-játékos, akit pályafutása során a Pro Bowlba is beválasztottak.
Saját játékosaiba szállt bele páros lábbal a Barcika vezetőedzője: nem kímélte csapatát Kuttor Attila
Kuttor Attila szerint ugyan a csapat nagy része megfelelően teljesít, de mindig akad néhány játékos, aki tönkreteszi a mérkőzést.
Ma a short trackesek, és a magyar jégtánc-páros is megmutatja magát a téli olimpián: mutatjuk, hogy mikor.
Több meglepő eredmény is született a hétvégén a legjelentősebb bajnokságokban - lássuk, kinek hogy ment a hétvégén!
Történelmi jelentőségű sporteseményre készül az Egyesült Államok: a UFC véglegesítette, hogy június 14-én a Fehér Ház kertjében rendez profi küzdősport-gálát.
Visszalépett Alexandre Pato befektetői csoportja a Colchester United megvásárlásától, így ismét meghiúsult az angol League Two-ban szereplő klub tulajdonosváltása.
A videóbíró-rendszer (VAR) használata túlságosan "mikroszkopikussá" vált, és kezd eltávolodni eredeti céljától – figyelmeztet az UEFA bíráskodásért felelős igazgatója.
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén