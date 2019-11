Potom pénzért mennek ezek az új lakások: sorban is állnak értük

Budapesten belül a XVIII. és XXIII. kerületben vannak 500 ezer forintnál alacsonyabb négyzetméteráron megvehető új lakások, a legdrágábbak pedig a budai kerületek. A megyeszékhelyek közül Nyíregyházán, Szekszárdon, MIskolcon a legolcsóbbak az új lakások, a négyzetméteráruk átlagosan 339-421 ezer forintnál jár. A kedvezményes lakásépítési áfa megszűnése várhatóan nem hoz durva leállást a piacon, de a következő években a jelenleginél kevesebb új lakás épülhet. Középtávon ugyanakkor kínálatbővülésre van szükség, hogy egyensúlyban maradjon a lakáspiac és az árak is megfizethetők maradjanak.

Alig több mint egy hónap múlva - az év végén - lejár az újlakás-építések felfutásában főszerepet játszó kedvezményes áfára vonatkozó határidő, ezzel részben új időszámítás kezdődik majd a piacon. Ugyanakkor vannak még a kínálatban olyan új, átadás előtt lévő vagy még épülő lakások, amelyekre az 5 százalékos kedvezményes áfa vonatkozik, és ezzel az olcsóbb kategóriába tartoznak - derül ki az ingatlan.com legfrissebb elemzéséből, amely összegyűjtötte a legalacsonyabb négyzetméteráron kínált fővárosi és megyeszékhelyeken található lakásokat.

Mire van szükség?

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője az év végén kifutó áfakedvezményről piaci hatásairól azt mondta, hogy várhatóan nem hoz durva leállást az új lakások piacán, mert a 2018 novembere előtt építési engedélyhez jutó, a következő 2-3 évben elkészülő lakásokra is vonatkozik a kedvezmény. Ugyanakkor az is látszik, hogy a következő években a jelenleginél kevesebb új lakás épülhet. Ahhoz, hogy a teljes lakáspiac középtávon is stabil növekedésben maradjon és az árak se szabaduljanak el a kínálatnak bővülnie kell. A szakember példaként hozta fel Győrt, ahol az országon belül 2013 óta a legtöbb új lakás épül ezer lakosra vetítve, és az új lakások országos szinten mérve is a legolcsóbbak közé tartoznak.

Októberben a győri használt lakások átlagos négyzetméterára 432 ezer forint volt, az újaké pedig 466 ezer forint volt, de az új lakások közül a legolcsóbbak 440 ezer forintért is elérhetőek. Balogh László szerint, ha az új lakások kínálata bővül az a használt lakások piacán is fékezheti a drágulás ütemét. Ahhoz, hogy a teljes lakáspiac egyensúlyban legyen, és ne a drasztikus drágulás határozza meg az ingatlanpiaci trendeket, megfelelő újlakás-kínálatra van szükség.

Legolcsóbb új lakások a fővárosban és vidéken

Az ingatlan.com elemzése szerint a budapesti kínálatban novemberben közel 4 ezer új lakás volt, ezek a következő 1-3 évben kerülnek átadásra és a többségükre még az 5 százalékos áfa vonatkozik, mert az építési engedélyük még 2018 növembere előtt megszületett. A legolcsóbbak a XVIII. kerületben épülő új lakások, ezeknek a négyeztmétetára 469 ezer forint, a második legalacsonyabb ár a XXIII. kerülethez köthető, ahol 478 ezer forintot kell fizetni. A XVII. kerület a harmadik legolcsóbb városrész, itt 571 ezer forintba került egy-egy négyzetméter. A budai kerületekben a legalacsonyabb áron kínált új lakások négyzetméterára is bőven felülmúlja a milliós szintet, az I.,a II. és a XII. kerületben 1,2-1,6 milliót kell fizetni értük.

A megyeszékhelyek közül a Nyíregyházán a legolcsóbbak az új lakások, 339 ezer forintért kínálták ezeket novemberben az ingatlan.com adatai szerint. Szekszárd az ezüstérmes 374 ezer forintot négyzetméterárral, A harmadik helyezett Miskolc, ahol 421 ezer forintról indul az új lakások négyzetméterára. Az olcsóbb városok közé tartozik még Eger és Szolnok, előbbiben 432, utóbbiban 435 ezer forintnál jártak az árak.