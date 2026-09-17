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Tovább csökken Tiborcz István érdekeltsége a Gránit Bankban: az egykori MFB-vezér is beszáll a pénzintézetbe
Jelentős tulajdonosváltás jön a Gránit Banknál: a BDPST Group megállapodott részesedése egy részének értékesítéséről a Fafner Capital Kft.-vel. A tranzakciók lezárása után a BDPST Group elveszíti többségi befolyását a bank felett, miközben a Fafner Capital 20,48 százalékos tulajdoni hányaddal és 30,22 százalékos szavazati aránnyal válhat meghatározó tulajdonossá.
A BDPST Group megállapodást kötött a Fafner Capital Kft.-vel a Gránit Bankban fennálló részesedése egy részének értékesítéséről - közölte a cég.
A tranzakció lezárását követően a Fafner Capital Kft. 20,48 százalékos tulajdoni hányaddal és 30,22 százalékos szavazati aránnyal rendelkezik majd a bankban. A Fafner Capital Kft. a Stark Capital Zrt. tulajdonában áll, amely Dr. Erős János György bankár érdekeltsége.
A tranzakció célja a Gránit Bank tulajdonosi szerkezetének további diverzifikálása, valamint újabb, jelentős bankpiaci tapasztalattal rendelkező hazai szakmai befektető bevonása. A mostani és a szeptember 10-én bejelentett tranzakciók lezárását követően megszűnik a BDPST Group Gránit Bank feletti többségi befolyása. A BDPST Group kisebbségi részvényesként ugyanakkor változatlanul elkötelezett a Gránit Bank hosszú távú növekedési stratégiája mellett
- írták. A tranzakció lezárására a szükséges felügyeleti és hatósági engedélyek, így különösen a Magyar Nemzeti Bank engedélyének megszerzését követően kerülhet sor.
Feltűnt az egykori MFB-vezér
Mint a Portfolio megírta, a társaság a múlt héten már 9,86 százaléknyi, szavazatra jogosító részesedést értékesített az FZS Mag Investmentnek és két, vele összehangoltan eljáró hazai befektetőnek.
A most feltűnt Fafner Capital a Stark Capital Zrt. tulajdonában áll, amely Erős János György bankár érdekeltsége. Erős korábban az MFB vezérigazgatói posztját is betöltötte. A két tranzakció lezárását követően a BDPST Group kisebbségi tulajdonossá válik a Gránit Bankban, miközben a pénzintézet tulajdonosi köre tovább diverzifikálódik, és új, jelentős bankpiaci tapasztalattal rendelkező hazai szakmai befektető jelenik meg.
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A tranzakciók a Gránit Bank piaci megítélése szempontjából is érdekesek lehetnek. A pénzintézet saját tőkéje június végén 170,2 milliárd forint volt, miközben a jelenlegi, mintegy 150,1 milliárd forintos piaci kapitalizáció alapján a bank részvényei nagyjából 0,9-szeres könyv szerinti értéken forognak. A tulajdonosi szerkezet változásával a korábban Tiborcz István érdekeltségéhez kötődő többségi befolyás megszűnik.
A tőzsdei árfolyam alapján a múlt héten értékesített 9,86 százalékos részvénycsomag mintegy 14,8 milliárd forintot érhet, míg a most bejelentett, 20,48 százalékos tulajdoni hányad értéke körülbelül 30,7 milliárd forint lehet. A csomaghoz tartozó, tulajdoni hányadnál jóval magasabb, 30,22 százalékos szavazati arány miatt azonban a tényleges ügylet értéke ettől eltérhet.
Címlapkép forrása: Gránit Bank
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