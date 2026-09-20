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Hitel

Nemcsak az államháztartásban van gond: lesújtó statisztika látott napvilágot - egyre többen verik magukat adósságba

MTI
2026. szeptember 20. 12:29

Európa lakossága körében nőtt azok aránya, akik a megelőző fél év során hitelből fizették a számláikat. Több a késedelmes fizetés is, de a többség még biztos benne, hogy az alapvető kiadásokat megengedheti magának – állapította meg az Intrum nemzetközi követeléskezelő cég felmérésében, amelyet az MTI-hez is eljuttatott.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Európában az elmúlt fél évben a tavalyi azonos időszakhoz képest 11 százalékponttal nőtt, és elérte az 56 százalékot azok aránya, akik a számláik kiegyenlítése érdekében hitelt vettek föl, vagy legalább egyszer hitelkártyával fizettek.

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Késve fizetett számlája az elmúlt 12 hónapban 29 százaléknak volt, egy évvel korábban 24 százaléknak. Arányuk a listavezető Németországban egy év alatt 26 százalékról 53 százalékra nőtt, a hitelből élők aránya elérte a 71 százalékot. Vásárláskor az utólagos fizetés lehetőségével (BNPL – buy now, pay later; vásárolj most, fizess később) 10-ből 4 európai vásárló él, Németországban majdnem 6.

A közlemény szerint bizonytalan helyzetről árulkodik az is, hogy egy év alatt 45 százalékról 58 százalékra nőtt azok aránya, akiknek egy nagyobb bevásárlás nehézséget okozhat. Ezzel párhuzamosan felértékelődött a takarékoskodás, a tavalyi 60 százalék után az idén 66 százalék mondta azt, hogy minden hónapban félretesz valamennyit váratlan kiadásokra.

A magyarországi háztartások helyzete a közlemény szerint kedvezőbb az európai átlagnál, mert csak 25 százalék fizet késve. A magyarországi válaszadók közül a számláját 35 százalék fizette hitelből, ez a legalacsonyabb érték a vizsgált államok közül.

Az utólag fizető vásárlók száma is csekély, mindössze 23 százaléknyi, ez körülbelül azonos a cseh és a szlovák adattal. Megtakarításokra 61 százalék támaszkodik, ennél többen csak Portugáliában, Spanyolországban és Szlovákiában takarékoskodnak. A lakossági visszajelzésekből az Intrum arra következtet, hogy a kontinens háztartásaira egyre nagyobb pénzügyi nyomás nehezedik.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Megbirkózási stratégiáik "aggasztóak", mert a kölcsönfelvétel csak elodázza a nehézségeket, az anyagi ellenállóképességüket egyre nehezebben tartják fönn. A kontinensen élők ennek ellenére magabiztosak, 78 százalék még mindig úgy gondolja, hogy ki tudja fizetni az összes számláját időben – tették hozzá. Az Intrum felmérése 20 európai ország 20 ezer fogyasztójának megkérdezésén alapul – olvasható a közleményben.

A magyar lakosság jelentős hányadanincs felkészülve egy váratlan kiadásra

A Pénzcentrum nemrég megjelent cikkéből kiderült: a lakosság közel harmada nem tudna kifizetni egy 100 ezer forintos váratlan kiadást.

Egy korábbi felmérésben a válaszadók 32 százaléka jelezte ezt, 2025-re ez az arány 29 százalékra csökkent. További 35 százaléknak gondot okozna, de végül saját erőből meg tudná oldani a kifizetést, míg a lakosság mindössze harmada, 33 százaléka mondta azt, hogy gond nélkül elő tudná teremteni az összeget.
Címlapkép: Getty Images
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