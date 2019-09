Óriásit estek a kamatok szeptemberben: most kell lecsapni az akciókra

Jelentős csökkenés volt szeptemberben a hitelpiacon. A korábbi hónapokhoz képest is ideálisnak mondhatók a körülmények, ha hitelkiváltást tervezünk vagy új jelzáloghitelt vennénk fel. A személyi kölcsönök piacán is maradt az olcsóság.

Ahogy már mi is korábban megírtuk, berobbant a babaváró, és ez részben meglátszott a jegybank júliusra vonatkozó hitelezési statisztikáin: a lakosság tovább falta a fogyasztási hiteleket, kicsi visszaesés mutatkozott viszont a felvett lakáshitelek összegében. Annak ellenére, hogy nagyjából 54 milliárd forintnyi babaváró hitelt vettek fel a fiatal családok az állami hitel indulásakor, nőni tudott az előző hónaphoz képest a személyi kölcsön volumen, méghozzá 12 százalékkal. A júniusi 47,1 milliárd forint után 52,97 milliárdot vettünk fel a magyarok slágerkölcsönéből.

Lakáshitelek esetében némileg más a helyzet: márciusi szintre esett vissza a júliusi volumen, ám még így is meghaladja az éves átlagot. A júniusi 82 milliárd után már csak 76,49 milliárdnyi lakáshitelt vettünk fel, ami 6,7 százalékos visszaesés havi alapon, persze így is hatalmas az az összeg, amelyet a magyarok hónapról hónapra felvesznek lakásvásárlási céllal. Azaz a korábbi megállapítások, miszerint a babaváró hitel kiszorító hatással lesz majd a piacra, egyelőre nem jelentkezik, ám a Bank360 szerint árulkodóbb lesz ebből a szempontból az augusztusi adat - írták közleményükben.

A magyarok hiteléhségét persze egyrészt fűti, hogy a babaváró 10 milliója is kevésnek bizonyul sokszor a mai ingatlanpiacon, de jelentősebb tényező, hogy újabb, korábban nem látott mélységekben vannak a hitelkamatok, hiszen például a biztonságosabb, egy éven túli fixálású lakáskölcsönök átlagos teljes hiteldíjmutatója tovább csökkent júliusban 5,06 százalékra az egy hónappal korábbi 5,08 százalékról. A portál már a szeptemberi, a fiókokban elérhető lakáshitel ajánlatokat is vizsgálta szokás szerint, amelyek a korábbi hónapokhoz hasonlóan ismét arról tanúskodnak, hogy még ennél is kedvezőbb feltételekkel juthatunk hozzá egy-egy lakáshitelhez a gyakorlatban, akár a biztonságosabb 10 vagy 15 éves fixálású fajtából.

Akciók és kamatzuhanások az ősz beköszöntével

Nézzük sorra, milyen jelentősebb változásokkal rukkoltak elő a bankok szeptemberben:

Nagyot csökkentett az MKB Bank a jelzáloghiteleknél.

A 10 éves kamatperiódusú fogyasztóbarát kölcsön 5,94 százalék helyett 5,05 százalékos kamattal vehető fel,

a 15 éves 6,7 százalékról 5,37 százalékra csökkent, a végig fix 15 éves 6,45 százalékról 5,37 százalékra csökkent,

a végig fix 20 éves kamata pedig 6,45 százalékról csökkent 5,37 százalékra,

a hagyományos lakáshitel 5 éves kamatperiódussal 5,45 százalékról 4,46 százalékra csökkent,

a hagyományos 10 éves kamatperiódusú pedig 5,94 százalékról 5,05 százalékra csökkent.



Nem fukarkodott az Oberbank sem, ha lakáshitel-kamatokról volt szó:

5 éves kamatperiódusnál 4,58 százalékról 4,35 százalékra csökkent a kamat

10 évesnél 5,26 százalékról 4,96 százalékra

ha viszont vállalunk 200 000 forintos jövedelemérkeztetést, a kamat nagyon impozáns 2,75 százalék illetve 3,36 százalék is lehet.



Nőttek a kamatkedvezmények az Erste Bank jelzáloghiteleinél: 200 000 forintos jövedelemátutalás után már 30 vagy 40 bázispontos kamatkedvezményt is kaphatunk vállalt futamidőtől függően 5 millió forintos hitelösszeg felett. További 20 bázispont kedvezményt kaphatunk, ha babaváró hitellel együtt igényelünk 5 és 10 éves kamatperiódusú, vagy 15 éves fix lakáshitelt.

Csökkentett az UniCredit Bank is a lakáshiteleknék: a fix Stabil Kamat hiteleknél minden futamidő esetében volt változás 34 és 110 bázispont között, így például TOP prémium aktív kedvezménnyel akár 4,6 százalék is lehet a 10 éves futamidejű hitel kamata.

A K&H Bank az 5 és 10 éves kamatperiódusú, valamint a 10, 15 és 20 éves futamidőre fix kamatú K&H Minősített Fogyasztóbarát Lakáshiteleinek, illetve K&H üzleti feltételű lakáshiteleinek kamatát csökkentette 30 és 50 bázispont közötti értékben.

84 helyett már 120 hónapos futamidővel igényelhető a Cetelem személyi kölcsöne, amelynek az ára is csökkent, 35 bázisponttal lett alacsonyabb a kamat.

Akciós személyi kölcsönnel fordul rá az őszre a Provident. A Színes kölcsön főbb jellemzői:

2019. október 14-ig igényelhető

Elérhető kölcsönösszeg: 350 000 - 600 000 Ft között

20 hónapos futamidő

kamat: 10,41 százalék,

THM: 10,9 százalék.



A Budapest Bank 5 éves kamatperiódusnál 2 - 5 millió forintos hitelösszeg között 6,49 százalékról 6,09 százalékra módosított, 5 - 20 millió forint között 5,64 százalékról 5,24 százalékra, 20 millió forint felett pedig 5,34 százalékról 4,94 százalékra. 10 éves kamatperiódusnál ugyanezen hitelösszegek mentén 6,94, 5,79 és 5,49 százalékos kamat mellett vehetünk fel kölcsönt. A fogyasztóbarát hitelek 5 éves kamatperiódusnál 2 - 10 millió forint közötti hitelösszegig 3,86 százalékos kamattal, 10 millió forint felett pedig 3,84 százalékos kamat mellett érhetők el. 10 éves kamatperiódusnál 4,65 és 4,42 százalék a kamat.

Változások a babaváró körül

Szigorított a Sberbank a babaváró hitellel járó akción: eddig elég volt egy folyószámlát nyitni és arra érkeztetni jövedelmet, hogy igénybe vegyük az akár 50 000 forintos jóváírást. Szeptembertől viszont az adósnak és adóstársnak is nyitnia kell egy-egy számlát, a jóváírás pedig egyenlő arányban oszlik meg közöttük.

A CIB Bank október végéig promóció keretében 15 000 forint jóváírást teljesít a hitelfelvevő törlesztésre szolgáló lakossági forint bankszámláján. Jelzáloghitel akcióval is előrukkolt a pénzintézet: egyszeri 40.000 forintot ír jóvá az ügyfél bankszámláján, amennyiben 2019. december 31-ig a hitelkérelem hiánytalanul befogadásra kerül, illetve legkésőbb 2020. február 29-ig megtörténik a hitel folyósítása.

Érdemes figyelni, érdemes kalkulálni

A Bank360 felhívja a figyelmet: a kedvező kamatok mellett több bank is elengedi az induló költségeket, amelyekkel további százezreket spórolhatunk. Kalkulátort használva nem csak a költségekről bizonyosodhatunk meg, hanem arról is, hogy éppen milyen akciókat érhetünk el, így könnyebben számolhatjuk ki, hogy melyik ajánlat lehet számunkra a legmegfelelőbb.