Elveszítette 1,7 milliárdos jackpotját a magyar lottónyertes: mindent elbukott

Ezek voltak 2019/48. hetének legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon. A teljes írás elolvasásához kattints a címekre vagy a képes ajánlókra.

Nem vette fel milliárdos nyereményét a magyar lottónyertes: mindent elbukott

Megdöbbentő, de 2018 nyarán az Ötöslottó akkori nyertese nem vette át a jackpotért járó 1 milliárd 688 millió forintos nyereményét - értesült a Szerencsejáték Zrt.-től a Pénzcentrum. Ezen felül azt is megtudtuk, hogy a nyeremények fel nem vétele nem is annyira idegen a hazai szerencsevadászoktól, hetente ugyanis több ezer magyar játékos nem váltja be a nyertes szelvényét az Ötöslottón, Hatoslottón. Ki érti ezt...

Ezt titkolja el a magyar nézők elől a Netflix és az HBO GO: meg is van rá az okuk

Nem csak egy okra vezethető vissza, hogy a streaming szolgáltatók nem közölnek pontos adatokat előfizetők számával, nézettséggel, bevételekkel kapcsolatban, hanem sok különféle szempont együttes hatása, hogy ezeket az információkat homály fedi. A számokra kíváncsi nézők és a sajtó viszont egyelőre hiába várják a statisztikákat. A Pénzcentrum most utánajárt, mi állhat a titkolózás hátterében.

Vitara, vagy S-Cross? Nem kell tovább hezitálnod, mutatjuk, melyik a jobb

Végre a kezeink közé került a Suzuki SX4 S-Cross, ami jelenleg Magyarország második legeladottabb autója. Családon belülről való a listavezető is, a Vitarából jó eséllyel több mint 10 ezret adhatnak el idén. Sok különbség nincs a kettő között, konkrétan a motor ugyanaz, az áruk pedig csekély mértékben tér el - az S-Cross valamivel drágább. Akkor mégis melyiket vegye meg az egyszerű magyar autóvásárló? Cikkünkben összehasonlítjuk a két népautót, hogy pontot tegyünk a vita végére!

Ennyit fizet a Google egy kezdő YouTubernek: mutatjuk, hány dollárt ér egy megtekintés

Amíg 5-10 éve még elképzelhetetlen volt, hogy a YouTube-csatornájából bárki megélhet, és hogy influenszernek, vloggernek lenni komoly hivatást jelent majd, mára ez teljesen megváltozott. YouTubernek lenni ma már ugyanolyan üzleti vállalkozás, mint például az online trainerkedés, vagy gasztrobloggerkedés. Azt viszont kevesen tudják, és nehéz konkrét információkkal jutni azzal kapcsolatban, mennyit keres pontosan egy Youtuber. Ennek járt most utána a Pénzcentrum.

Lerántjuk a leplet: közülük került ki az Eurojackpot új magyar milliárdosa

Vélhetően még nem jelentkezett az Eurojackpot magyar nyertese, vagy szimplán nem akarta kitölteni a Szerencsejáték Zrt. kérdőívét. A 10 milliárdos főnyereményt érő szelvényen kívül még több mint 318 ezret adtak fel a magyarok a múlt héten - közölte a Pénzcentrum kérdésére a Szerencsejáték Zrt.

Tudtad? Nem csak babát várók kaphatnak tízmillió bármire költhető pénzt a banktól

Rengetegen élnek áruhitel-felvétellel karácsony előtt, míg a személyi hitelek iránti kereslet ilyenkor jellemzően visszaesik. Pedig alacsony összegben is megéri személyi hitelt felvenni, hiszen még így is kedvezőbb THM-eket érhetünk el, mint a folyószámlahitellel vagy az áruhitellel (ha az nem épp 0 százalékos). Mennyi ugyanakkor a minimum hitelösszeg és a minimum futamidő? Ezt, és ugyanezek maximumait néztük meg bankonként a Pénzcentrum kalkulátorában.

Ezekért a játékokért őrülnek meg a magyar gyerekek idén: egy vagyonba kerülnek

Alig egy hónap van hátra karácsonyig, a legtöbb szülő és nagyszülő már egészen biztosan nekiállt legalább fejben összeálltítani a legkisebbeknek szánt ajándékok listáját. A megkérdezettek közel fele 10 ezer forintnál is többet szán játékra, és elnézve az idei év árait, nem is lesz nehéz elkölteni ezt az összeget, vagy akár ennek a tízszeresét.

Sok szülő nem tudja: 100 ezer forint is járhat ezért évente, így kell igényelni

Évről évre emelkedik a sajátos nevelési igényű (SNI) óvodás és iskolás gyermekek száma, ezzel együtt pedig a szülői terhek is. Már egy enyhébb tanulási és viselkedési nehézségekkel küzdő gyermek esetén is a különórákat, utazási költségeket, vizsgálatokat, a fejlesztést segítő étrend-kiegészítőket, gyógyszereket kigazdálkodni sem egyszerű, hát még azt megoldani anyagilag, ha súlyosabb a probléma. Mutatjuk, hogy milyen támogatásokra lehetnek jogosultak az SNI-s gyermekek szülei és hogyan lehet igényelni azokat.

Pénzre váltanád az éves szabadságod? Van ilyen: ennyit kérhetsz érte

Az év végén sokaknak marad fizetett szabadnapja, melyet már nem tudnak kivenni, ezért akad bizonytalanság: vajon át lehet vinni őket a következő évre, esetleg kérhetjük a munkáltatót, hogy fizesse ki nekünk ezeket a napokat? A Pénzcentrum utánajárt ezeknek a kérdéseknek munkaügyi jogász segítségével, majd megkérdeztük a legnagyobb magyarországi foglalkoztatókat, náluk mi a helyzet?