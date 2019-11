Tudtad? Nem csak babát várók kaphatnak tízmillió bármire költhető pénzt a banktól

Rengetegen élnek áruhitel-felvétellel karácsony előtt, míg a személyi hitelek iránti kereslet ilyenkor jellemzően visszaesik. Pedig alacsony összegben is megéri személyi hitelt felvenni, hiszen még így is kedvezőbb THM-eket érhetünk el, mint a folyószámlahitellel vagy az áruhitellel (ha az nem épp 0 százalékos). Mennyi ugyanakkor a minimum hitelösszeg és a minimum futamidő? Ezt, és ugyanezek maximumait néztük meg bankonként a Pénzcentrum kalkulátorában.

Tegnap beszámoltunk róla, hogy amennyiben valaki kis összegben szeretne hitelt felvenni, a karácsonyi időszakban hajlamos inkább áruhitelhez nyúlni, mint a sokkal olcsóbb személyi hitelhez. Ennek a legtöbb esetben az lehet az oka, hogy az áruhitel helyben van, ráadásul ennek a hitelfelvételnek van egy olyan pszichológiája, miszerint valójában nem is hitelfelvétel történik, hanem csak részletekben fizetjük ki a terméket. Pedig az áruhitel valódi hitel, méghozzá - ha nem tudunk épp 0 százalékos THM-mel igényelni -, akkor borsos ára van. Az is sorsdöntő lehet azonban, hogy a személyi hitelt nem lehet kis összegben igényelni - írtuk tegnap.

De mennyi is a kis összeg? Az alábbi cikkünkben azt nézzük meg, hogy a Magyarországon működő bankok személyi hiteleinél mennyi a minimális és maximális hitelösszeg, mennyi a legrövidebb és a leghosszabb futamidő, és a végén azt is bemutatjuk, hogy mennyi a THM ezeknél a hiteleknél. De menjünk sorban. A személyi hiteleket a Pénzcentrum kalkulátorából szemléztük.

A Budapest Banknál egész alacsony összegben is kaphatunk személyi hitelt: a minim összeg 200 ezer forint, és akár 10 milliót is kaphatunk. A futamidő lehet 6 hónap is 490 ezer forint felett, egyébként a minimum 1 év, a maximum pedig 7 év. A K&H-nál a minimum 300 ezer forint, a maximum pedig 7 millió, de csak akkor, ha magas ajövedelmünk. Alacsony jövedelemnél be kell érnünk 5 millió forinttal. Egy év a minimum futamidő, 7 év a maximum.

A Cetelemnél 400 ezer forintnál kezdődik a minimum, ami nem is meglepő, ha azt nézzük, hogy a bank elég erős az áruhitelezésben. Legfeljebb 9,9 millió forintot vehetünk fel, a futamidő 2-10 év között terjedhet. Az Erste szintén 400 ezer forinttól kezdi a személyi hitelezést, a maximum 10 millió. Náluk viszont meglehetősen hosszú, legalább 3 év a legrövidebb futamidő, a leghosszabb pedig 8 év.

Az OTP-nél a minimum összeg 300 ezer forint, a maximum 8 millió, a futamidő meglehetősen rövid: akár 13 hónapra is felvehetjük a hitelt, de legfeljebb 7 évre. A CIB félmillió alatt nem ad személyi hitelt, náluk ugyanakkor megkaphatjuk a legnagyobb összeget, a 10 milliót is. A futamidő lehet akár 1 év is, de 7 év a maximum. Az MKB hitelével 300 ezer lehet a minimum, a maximum pedig 7 millió, két évtől 7 évig terjedhet a futamidő.

A Raiffeisennél 200 ezer forint a minimum, 7 millió a maximum, a futamidő 3 évtől 7 évig terjedhet. A Takaréknál szintén 200 ezer a minimum, 8 millió a maximum. Két évtől 7 évig terjedhet a futamidő. Az alábbi táblázat pedig összefoglalóan tartalmazza a fenti adatokat:

Most vessünk egy pillantást arra, hogy kis összegben mennyibe kerülnek a hitelek. A CIB személyi kölcsönének a THM-e 8,17 százalék, a Takaréknál 9,91, ha 500 ezer forintot veszünk fel. Az MKB 10,29 százalékkal támad, a Raiffeisen 13,43 százalékkal. A K&H 13,79 százalékkal hirdet, a Cetelem 15,05-tel, az Ersténél 16,59 százalék a THM, az OTP-nél 20,73, a Budapest Banknál pedig 20,50. Ezek között tehát láthatóan van magas és alacsony THM is, nagyon meg kell gondolnunk tehát, hogy mit választunk.

Nagy összegnél, 5 milliónál már jelentősen alacsonyabbak a THM-ek. A Takarék 7,99 százalékkal kínálja a személyi hitelt, a CIB 8,17 százalékkal. Az Erste 8,75-tel, a Raiffeisen 8,83-mal, a Cetelem pedig 9,47 százalékkal támad. A Budapest Bank 10,50 százalékos THM-mel, az OTP 11,56 százalélkkal, a K&H pedig 12,85 százalékkal kínálja a személyi hitelét.