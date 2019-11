Ennyit fizet a Google egy kezdő YouTubernek: mutatjuk, hány dollárt ér egy megtekintés

Amíg 5-10 éve még elképzelhetetlen volt, hogy a YouTube-csatornájából bárki megélhet, és hogy influenszernek, vloggernek lenni komoly hivatást jelent majd, mára ez teljesen megváltozott. YouTubernek lenni ma már ugyanolyan üzleti vállalkozás, mint például az online trainerkedés, vagy gasztrobloggerkedés. Azt viszont kevesen tudják, és nehéz konkrét információkkal jutni azzal kapcsolatban, mennyit keres pontosan egy Youtuber. Ennek járt most utána a Pénzcentrum.

Rulek Zoltán még kezdőnek számít a YouTuber világban, nagyjából 100 feltöltött videójával és jelenlegi 5,1 ezer feliratkozójával. Intrója szerint a csatornáján novellákat és filozófiai kötetének fejezeteit teszi közzé, illetve hogyha az élet bármely területén tud hasznos tanáccsal szolgálni egy témában, akkor azt is megteszi - legyen az a kötelező biztosításra vagy az idegbecsípődésre vonatkozó tanács.

Nemrég több videót is töltött fel azzal kapcsolatban is, pontosan mennyi a bevétele a megtekintések után, és hogy hogyan érdemes kezelni a csatornát, ha valaki növelni akarja ezeket a bevételeket. Az elhangzottak alapján, aki gondolkozik egy csatorna elindításán, képet kaphat arról, mennyit fog kezdetben hozni a konyhára ez a munka - még akkor is, ha csak hobbiként fog bele.

Hogyan lehet pénzt csinálni a YouTube-videókból?

YouTube-bevételre úgy szerezhet valaki jogosultságot, hogy a YouTube üzleti partnerévé válik azáltal, hogy engedélyezi a reklámokat a videóiban. A reklámokat a Google helyezi el, és fizeti meg. Azonban nem válhat bárki üzleti partnerré, aki elindít egy csatornát - mint ahogy korábban sokkal egyszerűbb volt. 2018 februárjától viszont azok számára elérhető ez a lehetőség, akik rendelkeznek minimum 1000 feliratkozóval, és az elmúlt 365 napra vetítve 4000 órás megtekintési idővel. Amint ezt elérte a csatorna, akkor a Google automatikusan megkeresi, gratulál a sikerességhez, és felajánlja a reklámok engedélyezésének lehetőségét.

Négyféle reklámot lehet a csatornán futtatni: fedvény hirdetéseket, támogatott kártyákat, átugorható és nem átugorható hirdetések. A YouTuber beállíthatja, hogy legyen-e reklám a videó végén, illetve ha meghaladja a 10 percet a videó hossza, hogy a reklám hol jelenjen meg a videó közben. A kiválasztott reklámfajtákat a Google véletlenszerűen dobja majd fel. A videó előtti reklám nem választható, az automatikus.

A Google ezek után kéri, hogy a felhasználói fiókhoz társítson a vlogger egy ún. AdSense- fiókot, amelyen keresztül a kifizetéseket intézik. Ezen keresztül meg kell adni a teljes nevet (ékezetek nélkül!), telefonszámot, lakhelyet, és bankszámlaszámot. Ezután a Google küld egy kisebb összeget a bankszámlára, melyet a felhasználó visszaigazol, majd ez után történik egy PIN-kódszerű azonosítás is, melyet levélben bonyolítanak le. Ha ezáltal ellenőrizték, hogy helyes bankszámlaszámot és postacímet adott meg a YouTuber, akkor nincs más teendő, mint várni, hogy dőljön a pénz.

A Google minden hónap 15-én utalja át az előző havi bevételeket, amelyet a bank aktuális középárfolyamon átvált forintra.

Húszezer forint alatt viszont nincs kifizetés, hanem amelyik hónapban az összbevétel eléri a Húszezer forintos határt, akkor elutalják, tehát összeg nem veszik el. Az aktuális egyenleget folyamatosan követheti a vállalkozó az Alkotói Stúdióban, más statisztikákkal együtt.

Mennyi pénzt lehet ezzel kezdőként szerezni?

Rulek Zoltán videójában elmondja, hogy a Google nem fix árakkal dolgozik, hanem sávosan fizet a reklámokért. Minél több a csatornán a feliratkozó, annál jobban fizetnek a reklámok is, és az is számít, hogy az adott videót többen vagy kevesebben nézték meg összességében, hogy az adott havi megtekintések alapján hány centet fizet érte. Például lehet, hogy az első 500 nézés után csak 1 centet fizet, viszont utána már a következő 300 után fog fizetni 1 centet, és így tovább.

Ha már van egy ilyen fizetőképes csatornád, ami már valamennyi bevételt hoz, onnantól kezdve hogyha a soha a büdös életben többet nem nyúlsz hozzá, az akkor is fizetni fog, és mindig egyre többet

- mondja a vlogger. Amikor a videó készült, Rulek Zoltán csatornáján 102 videó volt, és 1290 feliratkozó volt, 12727 megtekintésnél járt. A csatornáján legnépszerűbb a gerincproblémákról szóló videó volt, a legutóbbi 30 napban 4663 megtekintést hozott és 9,67 dollárt. A második legnépszerűbb videója 2217 megtekintése 30 nap alatt 3,74 dollárt fizetett.

Hogy legyen összehasonlítási alapunk, pl. a dízelautókkal foglalkozó videóját 888-szor tekintették meg, és 0,59 dollárt hozott, míg a hátmasszázsról szólót kevesebben, 847-en, de az 0,88 dollárt hozott. Ez a differencia abból adódik, hogy az utóbbi videó sokkal több megtekintést hozott már összegészében, így egy megtekintés többet ér annál, mint a dízelautósnál.

Hogyan kereshetsz többet?

Rulek Zoltán a mikrovlogok számára is szolgál jó tanácsokkal, hogyan lehet a bevételüket maximalizálni akkor, ha (még) nem váltak népszerűvé. A titok abban áll, hogy a Google nem ugyanannyit fizet az egyes országokban a hirdetések után. Magyarországon elég alacsony az ún. CPM, vagy a ráta amelyet 1000 megtekintés után fizet a YouTube (amit nyilván befolyásolnak még a fenti szempontok is). Hogy egy-egy országhoz milyen ráta tartozik, azt több tényező is meghatározhatja a használt nyelvtől kezdve, a népességszámig.

Tehát, a magyar YouTuberek eleve hátrányból indulnak: míg ők a magyarországi nézőik után csak 71 centet keresnek (per 1000 megtekintés), addig az albánok 89-et, a szlovének 91-et, a bolgárok is 96-ot. A csehországi CPM például ezzel szemben 2,07 dollár, az osztrák 2,20 dollár, a németországi és belgumi egyaránt 2,94 dollár. Viszont az Egyesült Államok CPM-je ennek több mint a duplája! 6,07 dollár. Zoltán ezért azt ajánlja, hogy

ha olyan a kontent, akkor érdemes lefordítani a videót, és becélozni egy olyan közönséget, amelynek megtekintései után jobban fizet a Google.

Azon túl, hogy mely országból kattintanak a videókra, még több tényező befolyásolja a YouTuber bevételét, például az is, hogy ki a célközönség, vagy milyen kategóriába tartozik a tartalom, amelyet gyárt. Aki komolyan akar foglalkozni a vloggerkedéssel, annak mindezzel tisztában kell lennie ahhoz, hogy a bevételeit maximalizálni tudja.