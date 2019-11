Vitara, vagy S-Cross? Nem kell tovább hezitálnod, mutatjuk, melyik a jobb

Végre a kezeink közé került a Suzuki SX4 S-Cross, ami jelenleg Magyarország második legeladottabb autója. Családon belülről való a listavezető is, a Vitarából jó eséllyel több mint 10 ezret adhatnak el idén. Sok különbség nincs a kettő között, konkrétan a motor ugyanaz, az áruk pedig csekély mértékben tér el - az S-Cross valamivel drágább. Akkor mégis melyiket vegye meg az egyszerű magyar autóvásárló? Cikkünkben összehasonlítjuk a két népautót, hogy pontot tegyünk a vita végére!

Abban nem lehet kétségünk, hogy az elmúlt évtizedekben Suzuki rakta nagykerékre Magyarországot - és ez napjainkban sincsen másképpen. A KSH 2018-as adatai szerint az itthon futó autók 11,6 százaléka Suzuki. Ha kicsit kisarkítjuk, szinte nincs olyan magyar család, amely ne birtokolt volna legalább egyet. Kezdődott ugye a Swifttel, aminek igazi alternatívája - a kevéssé elterjedt Liana mellett - 2006-ban érkezett a legelső SX-4-essel.

10 év után a Suzuki elérkezettnek látta az időt a váltásra, 2016-ban piacra dobták az S-Cross utótaggal ellátott SX4-est, amelynek ráncfelvarrott változatát árulják most is. Bár formája miatt sokan ekézték a crossovert, de a számok magukért beszélnek: idén sem az a kérdés, hogy melyik márka adja el a legtöbb autót Magyarországon, hanem hogy a Suzuki melyik modellje lesz a legeladottabb. Az októberi adatok szerint Vitarának már csak 251 forgalomba helyezett modell kell, hogy idén átlépje a 10 ezres darabszámot, de az átlagok alapján az SX4 S-Crossnak is minden esélye megvan erre, bár abból 7931 került forgalomba.

Suzuki SX4 S-Cross

A Vitara már volt nálunk teszten, most pedig az S-Cross került sorra, és a cikk végén azt is eláruljuk, hogy szerintünk melyik autó a jobb! A motor ugyanaz az 1,4-es Booster Jet, amiről már az előző tesztben sem tudtunk semmi rosszat írni - ezalkalommal sem hagyott maga után kivetnivalót, egy ekkora autóhoz pont jó a 140 lóerő. Mindkét kocsiban ugyanaz a hatsebességes kéziváltó volt, amire szintén nem lehet panaszunk: összességében az S-Cross is ugyanúgy alkalmas a dinamikus közlekedésra, mint a Vitara, és a Booster Jet is ugyanolyan halkan teszi a dolgát.

Fogyasztás tekintetében az S-Cross egy kicsit szomjasabb volt, mint a Vitara: összességében 7,1 liternél álltunk meg, ami még mindig teljesen oké, főképpen, hogy cserébe egy nagyobb autót is kapunk, valamennyi felárért persze - és azt se felejtsük el, hogy az összekerékhajtás miatt az SX4 S-Cross nehezebb is.

Masszív lett

Az S-Crossnak a Vitarához képest 10 centivel nagyobb tengelytávolsága, 12,5 centivel hosszabb karosszéria, így pedig megoldódott az egyetlen dolog, amit kifogásoltunk a terepjáróban, minden tekintetben nagyobb lett a hely. Hátul még a Harlem Globetrotters tagjainak sem kell szorongania, a csomagtér pedig több mint 50 literrel nagyobb az S-Crossban - 450 literes alaphelyzetben, amibe már egy négytagú család is be tud pakolni a nagy nyaralásra.

Kinézetre első blikkre talán a Vitara viszi a pontot, mivel az S-Cross eleje igencsak megosztja a nagyközönséget: a hatalmas hűtőrács elég masszív, nagyautós beütést ad a szerkezetnek, ám a lámpák mintha valamelyest kilógnának a sorból. Hátulról pedig hozza Ellenben a LED-es világítás talán eddig a legkitűnőbb, amivel az autótesztek során találkoztunk: szinte élmény sötétben vezetni, mondhatni gyerekjáték, annyira jól látni - és kilátni, hála a magas üléspozíciónak!

Ezzel át is térhetünk a beltérre, ami valamelyest tágasabb, mint a Vitarában volt, ám a személyautósabb felépítés miatt a fejtér egy kicsit kisebb az S-Crossban. A vezetőülésből, mint írtuk: előre remekül kilátni, és a lapátméretű tükrökben is magabiztosan tekinthetünk magunk mögé. Ellenben tolatáshoz feltétlenül jól jön a kamera, illetve a radar. Főképpen, ha hárman ülnek hátul... Ugyanis a középső utas biztonsági öve valamiért a tetőből jön le, ami méginkább zavarhatja a kilátást.

A gyűlölt zongoralakkból szerencsére egészen kevés szorult a bódéba, talán csak az érintőképernyős középső egység körül található benne - hol máshot, hiszen oda úgyis "alig nyúlkál" az ember. Az anyaghasználatot tekintve sem lehet nagy panaszunk, egészen kellemesen ötvözték a "kopogós" műanyagot a puhább bevonatúval, egyáltalán nincs gagyi műanyag érzése az embernek, akármelyik ülésen utazik. Szemre egyébként meg sem lehet mondani, mikor melyiket alkalmazták: végső soron a műszerfalat nézni kell, nem kopogtatni, kapargatni.

Elfogadható kütyük

A mi S-Crossunkat jól megpakolták extrákkal, egyebek mellett raktak bele adaptív tempomatot, vészfékezőt, automata légkondicionálót, fűtést az első ülésekhez, elektromos ablakokat és tükröket, érintőképernyős és MirrorLink funkciós, Android Auto és Apple CarPlay kompatibilis hifit. Utóbbi azért is fontos, mert navigáció gyárilag csak a GLX felszereltséghez van, de a telefonunkkal így is tudunk rá térképet varázsolni. Egyébként ezt a rendszert kapja az összes mai Suzuki, ahogyan a kormány és a kapcsolók is szinte megegyeznek - aki egyszer ült Suzukiban, az elboldogul szinte az összesben.

Azaz, csak lehetne, de az USB-n keresztül nekünk nem sikerült összehozni az androidos készülékünkkel, ellenben iPhone-al tökéletesen működik a telefontükrözés. A tesztautóban navi is volt, így azt is ki tudtuk próbálni, egyébként nem rossz, talán egy kicsit bosszantó, hogy menet közben lezárja magát a rendszer, nem lehet mondjuk új címet beütni, csak ha áll az autó. Az is zavaró, hogy USB-csatlakozóból csak egyet kapunk, ráadásul az sincs túl fenomenális helyen, a könyöklőbe tették, és a dugaljon van egy kis fekete fedlap is, amitől mégbonyolultabb elhelyezni benne a kábelt.

Az adaptív temponaton is lehetne még mit finomítani, mert ha autót érzékel előttünk akkor nem óvatoskodik, rendesen benyomja a satuféket, hogy tartsa a beállított távolságot. A vészfék asszisztens pedig olykor a frászt hozza az emberre, amikor elkezd a dugóban sivalkodni, vörössé változtatva a műszeregységet - miközben egyébként tudjuk mit csinálunk, csak egy kicsit közelebb mentünk az előttünk haladóhoz. Szerencsére ilyenkor ki lehet kapcsolni.

Vezetni remek

Nem csak a pörgős motor miatt jó vezetni az S-Crosst, hanem mert a kormányzás is rendkívül direkt, minden kis mozdulatra reagál az autó. Az összkerekes All Grip tesztautónk futóműve ugyanakkor keményebb volt, mint azt elképzeltük: ez a kanyarokban még hozzá is ad a vezetési élményhez, de a magyar utakon néha azért jobb lett volna némi plusz rugózás.

Egyébként az összekerékhajtást nem neveznénk létkérdésnek: a módválasztó automata módban úgyis többnyire csak az első kerekekre irányítja a nyomatékotékot. Van még Snow mód a csúszós utakra, a Lock pedig akkor jön jól, ha Shrekhez megyünk látogatóba a mocsárba. Emellett van egy Sport gomb is, amiben a hátsó kerekek kapnak több nyomatékot és a gázreakciók is direktebbek lesznek. De, ha valakinek csak a városba, pályára kell az autó, akkor elhanyagolhatja az All Gripet, és máris nyert párszázezret a kocsin.

S-Cross, vagy Vitara?

Ha az árból indulunk ki, akkor biztosan nehéz a döntés, ha a Suzuki két nagyágyúja között kellene választani. Az SX4 S-Cross alapára kedvezményesen 4 millió 920 ezer forint. Érdemes tudni, hogy ehhez a típushoz csak az 1,4-es Booster Jet motort lehet választani, kisebbet nem, dízeleket pedig már egyáltalán nem csinál a Suzuki - a hibridre pedig még egy ideig várni kell, egyelőre csak a Swifthez és az Ignishez lehet kérni. Szóval fapadosan majdnem 5 milliót kérnek érte, a tesztautónk pedig kedvezményesen 6 millió 220 ezer forintba, és ez még nem a legteteje, plusz 800 ezer forintért automataváltót és panorámatetőt is kérhetünk. A már említett összkerékhajtás elhagyásával 600 ezer forintot lehet spórolni: a kétkerekes GLX-ért 5 millió 620 ezer forintot kell fizetni.

Összehasonlításképp: a Vitara kedvezményesen 4 millió 870 ezer forintról indul, a legteteje pedig összkerekes GLX, ami 7 millió 20 ezer forintba kerül. Szóval tényleg nem sok különbség van a két autó között ebben a tekintetben. Mindkét autóhoz 130 ezer forintba kerül, ha metálfényezést is szeretnénk.

A garanciális feltételek is megegyeznek: a 3 év vagy 100 ezer kilométeres általános garancia mellé a váltóra, a motorra és a turbóra 10 év vagy 200 ezer kilométer jár. A kisugárzása is hasonló a két modellnek: ránézésre látszik, hogy nagyjából a világból is kimennek, illetve vissza is jönnek egyben, hogy aztán újra nekivágjanak a naprendszernek. Úgyhogy a mérleg még mindig középen áll a Vitara és az S-Cross között, és egyértelműen mi sem tudjuk kijelenteni, hogy melyik a jobb. Itt már tényleg csak a vásárlóra, és az ő impulzusaira, szükségleteire van bízva a döntés.

