2026. május 22. péntek Júlia, Rita
26 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
egy nő fizetése. euró bankjegyek a kezében zöld háttéren. A nők jövedelme az európai országokban
Hitel

Durva korlátozást kaphatnak a nyakukba a banki ügyfelek: elképesztő vita alakult ki a háttérben erről a dologról

Pénzcentrum
2026. május 22. 09:44

Bár Európa szeretne függetlenedni az amerikai dominanciájú fizetési rendszerektől, az Európai Központi Bank digitális euróval kapcsolatos terveit jelentősen hátráltatja a magánszektor ellenállása. A kereskedelmi bankok a forrásaikat és a bevételeiket féltik az új állami rendszertől. Ez a késlekedés azzal fenyeget, hogy a 2029-re tervezett indulás idejére a jegybanki fejlesztés végleg lemarad a gyorsan változó piaci innovációk mögött - írja a Portfolio.

A koronavírus-járvány óta jelentősen megugrott az elektronikus fizetések aránya az euróövezetben. A kártyás tranzakciók mintegy kétharmadát azonban továbbra is amerikai vállalatok, főként a Visa és a Mastercard bonyolítják le. Ennek ellensúlyozására, valamint az európai fizetési szuverenitás megteremtésére az Európai Központi Bank (EKB) 2029-re tervezi a digitális euró bevezetését. Az új fizetőeszköz egy jegybanki garanciával rendelkező, de a kereskedelmi bankok által üzemeltetett digitális pénztárca lenne.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A pénzintézetek azonban attól tartanak, hogy az ügyfelek a nagyobb biztonság reményében átcsoportosítják a betéteiket. Ez a lépés jelentősen csökkentené a bankok forrásbevonási lehetőségeit. A piaci aggodalmakat tovább fokozza, hogy az EKB ingyenesen bocsátaná rendelkezésre az alapinfrastruktúrát, valamint maximalizálná a kereskedői elfogadói díjakat. Az évi 3,4 billió eurós kártyás forgalmat alapul véve ez a szabályozás éves szinten 8-9 milliárd eurós bevételkiesést okozhat a magánszektornak.

A bankszektor ellenállása miatt a digitális euróról szóló jogszabálytervezet elfogadása már három éve húzódik az Európai Parlamentben. Fernando Navarrete témafelelős képviselő szerint a végszavazásra nyár végéig sor kerülhet. A legnagyobb kihívást azonban továbbra is a magán- és a közszféra megoldásainak zökkenőmentes összehangolása jelenti. A negatív piaci hatások tompítására körvonalazódik egy kompromisszumos megoldás, amely 3000 euróban maximalizálná a lakossági ügyfelek egyéni digitális euróegyenlegét. Ezt a lépést azonban több szakértő komoly visszalépésként, valamint a digitális jegybankpénz indokolatlan háttérbe szorításaként értékeli.

A kereskedelmi bankok eközben a saját alternatíváikon is dolgoznak. Huszonöt európai pénzintézet nemrég csatlakozott egy euróhoz kötött stabilkriptopénzt (stablecoin) fejlesztő konzorciumhoz. Ezzel párhuzamosan a nemzeti fizetési rendszerek – mint a spanyol Bizum vagy a párizsi Wero – elkezdték a hálózataik összekapcsolását és kiterjesztését.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az EKB szakértői szerint ugyanakkor a nemzetközi kártyatársaságoktól származó biztos és magas bankközi jutalékok (interchange fee) visszatartják a bankokat attól, hogy valóban versenyképes, saját alternatívát kínáljanak a kereskedőknek. A jelenlegi patthelyzet legnagyobb kockázata, hogy a magánszektor fizetési innovációinak gyors üteme miatt a digitális euró az évtized végére már egy teljesen átalakult piaci környezetben indulhat el, ahol a technológia rég túllépett a jegybank eredeti elképzelésein.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #jegybank #európai parlament #euró #európai unió #pénzügyek #szabályozás #bankok #fintech #kriptovaluta #euroövezet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:31
10:16
10:15
10:03
09:52
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. május 21. 17:10
Így folytak el az adófizetői százmilliárdok: megnyílhat a Tisza-kormány mozgástere  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
MEDIA1  |  2026. május 22. 09:51
Legalább hét ember távozott a miskolci önkormányzati médiacégtől
Jelentős átalakulás kezdődött a miskolci önkormányzati médiaholdingként működő Mikom Nonprofit Kft.-...
Holdblog  |  2026. május 22. 08:06
A korrupció visszaszorítása önmagában is több ezer milliárdos tétel lehet
A NER gazdasági hálózatának összeomlása nem okozna válságot, a NER-es cégek amúgy sem képviselnek je...
ChikansPlanet  |  2026. május 22. 08:00
Üzemanyagár-emelkedésből zöld fordulat? Ausztrália kísérlete választ adhat
Az emelkedő üzemanyagárak világszerte újra napirendre hozták a közösségi közlekedés fontos, de soksz...
Bankmonitor  |  2026. május 21. 15:24
4,4%-os lakásárcsökkenés Gazdagréten - megtörtént a hihetetlen!
Fél év alatt érezhetően mérséklődtek a lakásárak és a bérleti díjak Gazdagréten - pont azon a panelp...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 22.
Új trükkel ürítik ki a magyarok bankszámláit: a legtöbben maguk utalják el minden pénzüket a csalóknak
2026. május 21.
Kiderült a magyar munkahelyek sötét titka: ezért kap a kollégád hamarabb fizetésemelést, mint te
2026. május 22.
Halálos tévhit él a magyarokban: nyáron is lecsaphat az otthonok néma gyilkosa, rengetegen veszik félvállról a veszélyt
2026. május 21.
Hatalmas változás közeleg a magyar utakon: döbbenettel fogadják majd az autósok és a tömegközlekedők is ezt az új rendszert
2026. május 21.
Kimondták a kőkemény igazságot: így torzítják a hazai piacot a kiosztott állami támogatások
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 22. péntek
Júlia, Rita
21. hét
Május 22.
A biológiai sokféleség nemzetközi napja
Május 22.
A magyar természet napja
Ajánlatunk
Hitel legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Ráfázhatnak a magyar lakástulajdonosok: jön a fordulat, rengetegen inthetnek búcsút a busás profitnak
2
4 hete
Több mint tízmillió forintot buknak a magyar családok a lakáshiteleken: kiderült, miért fizetnek töredékannyit a szomszédok
3
1 hónapja
Emberemlékezet óta nem történt ilyen a magyar pénzzel: napokon belül bűvös határt léphet át a forint
4
2 hónapja
Hatalmas pofont kap a középosztály: ha ennyit keresel, súlyos millióktól eshetsz el egy új hitelszabály miatt
5
1 hónapja
Hidegzuhany jön rengeteg hitelre váró magyarra: már az első lépésnél elvérzeznek a bankban, erre kevesen készülnek
PÉNZÜGYI KISOKOS
POS (Point of sale) terminál
Legfőképp boltokban, de a mozgó árusítóknál is gyakran megtalálható eszköz segítségével egyszerűen fizethetünk kártyával. A készülék képes azonosítani a kibocsátó bankot, és ellenőrizni a fedezetet. Ilyen készülékkel érkezhetnek az online boltok futárai is, így lakásunkban is kényelmesen fizethetünk kártyánkkal. A tranzakció engedélyezése után a készülék kinyomtatja a vásárlás adatait.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 22. 10:03
Halálos tévhit él a magyarokban: nyáron is lecsaphat az otthonok néma gyilkosa, rengetegen veszik félvállról a veszélyt
Pénzcentrum  |  2026. május 22. 09:30
Most jelentette be Magyar Péter: robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében - egy ember meghalt
Agrárszektor  |  2026. május 22. 08:59
Lezárul egy korszak Magyarországon: nem sokan számítanak arra, ami jön