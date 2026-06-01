Napvilágot láttak a hivatalos számok: hiába dől a pénz, furcsa dolog történt Borbás Marcsi és Rácz Jenő millióival

Pénzcentrum
2026. június 1. 09:44

Nyilvánossá váltak több hazai híresség, köztük Rácz Jenő és Borbás Marcsi cégeinek tavalyi pénzügyi beszámolói. Bár mindkét vállalkozás növelni tudta az árbevételét, nyereségük a korábbi időszakhoz képest jelentősen visszaesett a megnövekedett kiadások és az új pénzügyi kötelezettségek miatt - derül ki az Elektronikus Beszámoló Portálon közéttett dokumentumokból, amelyet a Blikk szúrt ki.

Rácz Jenő érdekeltsége, a Costes BRJ Kft. tavaly 778 millió forintos árbevételt ért el. Ez 28 millió forintos növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest. A cég nyeresége azonban elmaradt a megelőző időszakétól. A korábbi 98 millió forint helyett ezúttal 56 millió forint adózott nyereséget könyveltek el.

Ezt az összeget a tulajdonosok, vagyis Rácz Jenő és a Costes Hungary Kft., teljes egészében ki is vették osztalékként. A csökkenés hátterében elsősorban a személyi jellegű ráfordítások jelentős megugrása áll. Ezek összege 237 millióról 291 millió forintra nőtt, miközben az anyagjellegű ráfordítások csak mérsékelten emelkedtek.

Borbás Marcsi cége, a Stratcomm Kft. szintén bevételnövekedéssel zárt, árbevételük 521 millióról 540 millió forintra nőtt. Ennek ellenére a korábbi 50 millió forintos adózott nyereség után a vállalat ezúttal nem mutatott ki érdemi eredményt, így a tulajdonosok osztalékot sem vettek fel.

A pénzügyeket konzervatívan kezelő cég 160 millió forintot fordított személyi jellegű ráfordításokra. A nyereséget vélhetően egy újonnan keletkezett, több mint 50 millió forintos hosszú lejáratú kötelezettség vihette el. Ez a tétel például egy hitelből finanszírozott ingatlanvásárláshoz vagy beruházáshoz kapcsolódhat.

Címlapkép: Getty Images
#hitel #kiadás #vállalkozás #cég #beruházás #pénzügyek #költség #árbevétel #osztalék #nyereség #cégek beszámolói

