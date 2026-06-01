Napvilágot láttak a hivatalos számok: hiába dől a pénz, furcsa dolog történt Borbás Marcsi és Rácz Jenő millióival

Nyilvánossá váltak több hazai híresség, köztük Rácz Jenő és Borbás Marcsi cégeinek tavalyi pénzügyi beszámolói. Bár mindkét vállalkozás növelni tudta az árbevételét, nyereségük a korábbi időszakhoz képest jelentősen visszaesett a megnövekedett kiadások és az új pénzügyi kötelezettségek miatt - derül ki az Elektronikus Beszámoló Portálon közéttett dokumentumokból, amelyet a Blikk szúrt ki.

Rácz Jenő érdekeltsége, a Costes BRJ Kft. tavaly 778 millió forintos árbevételt ért el. Ez 28 millió forintos növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest. A cég nyeresége azonban elmaradt a megelőző időszakétól. A korábbi 98 millió forint helyett ezúttal 56 millió forint adózott nyereséget könyveltek el.

Ezt az összeget a tulajdonosok, vagyis Rácz Jenő és a Costes Hungary Kft., teljes egészében ki is vették osztalékként. A csökkenés hátterében elsősorban a személyi jellegű ráfordítások jelentős megugrása áll. Ezek összege 237 millióról 291 millió forintra nőtt, miközben az anyagjellegű ráfordítások csak mérsékelten emelkedtek.

Borbás Marcsi cége, a Stratcomm Kft. szintén bevételnövekedéssel zárt, árbevételük 521 millióról 540 millió forintra nőtt. Ennek ellenére a korábbi 50 millió forintos adózott nyereség után a vállalat ezúttal nem mutatott ki érdemi eredményt, így a tulajdonosok osztalékot sem vettek fel.

A pénzügyeket konzervatívan kezelő cég 160 millió forintot fordított személyi jellegű ráfordításokra. A nyereséget vélhetően egy újonnan keletkezett, több mint 50 millió forintos hosszú lejáratú kötelezettség vihette el. Ez a tétel például egy hitelből finanszírozott ingatlanvásárláshoz vagy beruházáshoz kapcsolódhat.