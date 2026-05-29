Hatalmas ATM-leállások jönnek Magyarországon: százezrek maradhatnak készpénz és utalás nélkül ezeken a napokon

A munkálatok érintik az internetbanki és mobilalkalmazási rendszereket, az internetes kártyás fizetéseket, az azonnali fizetési rendszert, a SZÉP-kártya felületeit, számos bankautomata működését, valamint a telefonos ügyfélszolgálatot is.

Az MBH Bank átfogó informatikai karbantartást hajt végre 2026 májusa és júliusa között. Emiatt az ügyfeleknek több alkalommal is szolgáltatáskiesésekkel kell számolniuk - ezt maga a pénzintézet jelentette be.

Az első leállás május 28-án 22 óra és május 29-én hajnali 1 óra között várható: ekkor néhány perces fennakadások lehetnek az internetes vásárlásokban, a kártyahasználatban és egyes bankautomatáknál. Ezt egy jelentősebb karbantartás követi május 31-én éjféltől hajnali 4 óráig.

Ebben a négy órában teljesen elérhetetlen lesz a lakossági és vállalati internetbank, a mobilalkalmazás, a Direct Bank, valamint a brókerrendszerek. Szünetel a push-üzenetek küldése, továbbá akadozhat az azonnali átutalás, a kártyadigitalizáció, és a korábban az MKB által üzemeltetett automatáknál a készpénzforgalom is.

Ugyanebben az időablakban a SZÉP-kártya birtokosai sem érik el a személyes tárhelyüket, a mobilalkalmazást és a telefonos egyenleglekérdezést. Maga a kártyás fizetés és az internetes tranzakciók engedélyezése azonban ekkor is zavartalan marad.

Júniusban folytatódnak a munkálatok: június 7-én éjfél és hajnali 2 óra között a 101-es bankkódú számlákhoz tartozó kártyáknál az internetes fizetések és az erős ügyfél-hitelesítés során maximum félórás kiesések fordulhatnak elő.

Június 19-én éjfél és hajnali 2 óra között ismét leállnak, vagy csak részlegesen működnek az internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatások. Ekkor nem lehet azonnali átutalásokat és fizetési kérelmeket (qvik) indítani vagy fogadni. Az internetes vásárlások jóváhagyása az ügyfél korábbi bankjától függően automatikusan, SMS-ben vagy a megszokott módon történik majd. Június 20-án 22 órától másnap reggel 6 óráig a 101-es bankkódú számlák esetében a mobilalkalmazásba történő belépés sikertelen lehet.

Június 26-án 22 óra és június 27-én reggel 6 óra között a korábbi Budapest Bank ügyfelei tapasztalhatnak szolgáltatáskiesést. Az ő esetükben az internetbank és a mobilalkalmazás nem lesz elérhető, az internetes vásárlásokhoz pedig nem érkeznek meg a megerősítő kódok. Ezzel párhuzamosan június 26-án 18 órától egészen június 29-én reggel 8 óráig a telefonos ügyfélszolgálat csak korlátozottan működik.

A hálózatfejlesztés a bankautomatákat (ATM) is érinti.

Június 9. és június 18. között több vidéki helyszínen az adott napokon 16 és 18 óra között szünetel a készülékek működése. Ez érinti többek között a miskolci, komáromi és kondorosi ATM-eket június 9-én, valamint a csornai, mórahalmi és nagyigmándi automatákat június 10-én. A rakamazi, kabai, rétsági és vajszlói terminálok június 11-én esnek ki a szolgáltatásból. Szintén délutáni leállás várható Nagydorogon és Debrecenben június 16-án, Tiszavasváriban, Szentlőrincen és Ürömön június 17-én, végül Pilisvörösváron június 18-án.

Később, július 4-én éjféltől július 5-én 18 óráig egy hosszabb, másfél napos leállásra is sor kerül. Ez tíz darab, korábban az MKB által üzemeltetett automatát érint Balassagyarmaton, Dunaharasztin, Gödöllőn, Jászberényben, Kiskunhalason, Kisvárdán, Salgótarjánban, Vácon, Zánkán, valamint Budapesten a Flórián téren.

A hitelintézet arra kéri az ügyfeleket, hogy a fontosabb pénzügyi tranzakciókat és a telefonos ügyintézést lehetőség szerint a karbantartási időszakokon kívülre időzítsék. Kiemelték, hogy biztonsági okokból a bankkártyák letiltására a leállások, illetve az ügyfélszolgálat korlátozott működése alatt is folyamatosan lehetőség van.

