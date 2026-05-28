Hitel

Akadozik a hazai nagybank weboldala, az applikáció sem elérhető: mutatjuk a részleteket!

2026. május 28. 15:12

Nem indul a mobilbank, és a netbankos eléréssel is problémák vannak az egyik legnagyobb hazai pénzintézetnél. A hibát a felhasználói jelzések mellett a külső monitorozó oldalak is megerősítik.

Komolyabb technikai problémákkal küzd az Erste Bank digitális infrastruktúrája. A felhasználók arra panaszkodnak, hogy a délutáni órákban hirtelen elérhetetlenné vált a pénzintézet népszerű mobilbanki applikációja, a George.

Az alkalmazást megnyitó ügyfeleket egy kék hibaoldal fogadja, amelyen a következő angol nyelvű rendszerüzenet olvasható:

Erste bank értesítés technikai hibáról.

A hiba nem egyedi eset: a független hálózati kimaradásokat és technikai problémákat monitorozó Downdetector oldala is azonnali, meredeken emelkedő hibabejelentési hullámot mutat az Erste Bank szolgáltatásaival kapcsolatban. A visszajelzések alapján a mobilalkalmazás teljes leállása mellett a bank hivatalos weboldala, illetve a George Web (internetbank) felülete is akadozik, vagy egyáltalaban nem tölt be.

Amennyiben sürgős tranzakciót kell végrehajtani, érdemes később újra megpróbálni a belépést, vagy szükség esetén a TeleBank ügyfélszolgálatát keresni.
