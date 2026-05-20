Kisebb ingadozásokkal, de kitart a forint hónapok óta tartó látványos erősödése.
Döntött a Tisza Párt: óriási fordulat jön a magyar devizahitelesek ügyében
A Tisza Párt törvényjavaslatot nyújtott be a devizahiteles perek és a kapcsolódó végrehajtások azonnali, hivatalból történő felfüggesztésére. A kezdeményezés célja, hogy a vitatott szerződések átfogó jogi felülvizsgálatáig megvédjék az érintett családokat a további hatósági intézkedésektől.
A szerdán benyújtott indítványt a párt két országgyűlési képviselője, Hantosi István és Melléthei-Barna Márton jegyzi. A tervezet előírja, hogy a bíróságoknak és a végrehajtóknak soron kívül, hivatalból le kell állítaniuk a devizahitelekhez köthető eljárásokat.
A javaslat szigorú feltételeket támaszt. Ha a felfüggesztés a bíróság vagy a végrehajtó mulasztása miatt késik, az ebből eredő károkért nekik kell anyagi felelősséget vállalniuk. Bár a döntés ellen van helye fellebbezésnek, annak nincs halasztó hatálya az eljárások azonnali leállítására.
A perek és a végrehajtási eljárások csak azután indulhatnának újra, hogy a devizahiteles szerződések jogkövetkezményeit egy új, önálló törvényben rendezik.
A tervezet gyakorlatias megoldást kínál a már folyamatban lévő ingatlanárverésekre is. Ha az árverési vevő még nem fizette ki a teljes vételárat, elegendő lesz azt az eljárás újraindulásakor teljesítenie. Amennyiben már fizetett, de az ingatlant még nem vehette birtokba, az árverési előleg kivételével visszakérheti a vételárat a felfüggesztés idejére.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A szabályozás az adósokkal szemben is rugalmas. Ha egy hiteles úgy dönt, hogy az eljárás felfüggesztése alatt is folytatni szeretné a törlesztést, önkéntesen megteheti. A javaslat horderejét Bujdosó Andrea, a Tisza Párt frakcióvezetője azzal összegezte, hogy a kérdés rendezése több ezer magyar család életét és lakhatását érinti közvetlenül.
Komoly változás jön a Revolutnál: bizonyos utalások után már díjat számolhatnak fel a magyar ügyfeleknek.
Váratlan fordulat a hazai hitelpiacon: fittyet hánynak a válságra a magyarok, gigantikus tempóban veszik fel a kölcsönöket
A K&H Bank 2026 első negyedévében a kedvezőtlen makrogazdasági környezet és a jelentős adóterhek ellenére is stabil növekedést ért el.
A lengyel piacvezető, a PKO BP ("a lengyel OTP") az elemzői várakozásokat felülmúlva növelte nyereségét az év első negyedévében.
Marad az Otthon Start, Babaváró, CSOK a Tisza-kormány alatt? Nagy változás jöhet a támogatott hiteleknél
A Bankmonitor szerint a választást követő két hétben látványosan nőtt az érdeklődés az államilag támogatott hitelek iránt.
A szakértő szerint a várakozásokkal ellentétben nem lankad, sőt minden rekordot megdöntött a lakosság lakáscélú hitelfelvételi kedve.
Varga Mihály: jelentősen megugrottak az inflációs kockázatok, az új kormány gazdaságpolitikája kiemelt jelentőségű lesz
A magyar bankrendszer stabil tőkehelyzete lehetővé tenné a jelenlegi hitelállomány megduplázását Varga Mihály szerint.
Áprilisban némileg lassult a hazai lakáspiaci forgalom a kora tavaszi lendülethez képest, a jelzáloghitelezés azonban továbbra is kiemelkedő számokat produkál.
Itt az első fecske? Megemeli a lakáshitelek kamatát az egyik hazai nagybank: ennyivel nőnek a törlesztők
Május 4-től módosítja a piaci kamatozású lakáshitelek kamatát hazánk egyik legnagyobb bankja.
Tényleg Magyarország vezetheti be az eurót utolsóként a V4-es országok közül? Itt van feketén-fehéren a lengyelek, csehek álláspontja
Az euró bevezetésének kérdése a visegrádi térségben az elmúlt években új lendületet kapott, részben az inflációs sokkok, részben a geopolitikai bizonytalanságok miatt.
Reagált Magyar Péter terveire a magyarországi nagybank: indulhat az euró bevezetése - ez lehet az első lépés!
A hiteles euróbevezetési tervek és az egyensúlyjavító gazdaságpolitika folyamatosan csökkentheti a magyar eszközök kockázati felárát.
Pénzeső hullhat a magyarokra, ha bevezetik az eurót: ez az a befektetés, ami hamarosan aranyat érhet
A korábbi slágertermék, az inflációkövető Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) a pénzromlás drasztikus lassulásával elvesztette versenyképességét.
Július elsejével lejár a bankokra vonatkozó díjstop, így az OTP Bank is módosítja az árait.
Fű alatt a te pénzeddel játszanak az árnyékbankok: lassan kibontakozó katasztrófa fenyegeti a megtakarításokat
Az elmúlt években a globális pénzügyi rendszer egyik legdinamikusabban növekvő, ugyanakkor legkevésbé átlátható szegmense a magánhitelezési alapok piaca lett.
Egyre többen rendezik tudatosan a házasságon belüli vagyonukat - derül ki a Magyar Országos Közjegyzői Kamara közleményéből.
Bár a hazai bankok többsége elfogadja a határon túli jövedelmet, a hitelbírálati feltételek jelentősen szigorúbbak a belföldi munkaviszonyhoz képest.
A kamatstop kivezetése a legtöbb adós számára 10 százalék körüli törlesztőrészlet-emelkedést hozna, egy kisebb rétegnél azonban akár 30-40 százalékos ugrás is elképzelhető.
Több mint tízmillió forintot buknak a magyar családok a lakáshiteleken: kiderült, miért fizetnek töredékannyit a szomszédok
A magyar piaci lakáshitelkamat ma közel 3 százalékponttal magasabb a régiós átlagnál.
Emberemlékezet óta nem történt ilyen a magyar pénzzel: napokon belül bűvös határt léphet át a forint
A piacok egy hitelesebb gazdaságpolitikát, hosszú távon pedig az euró bevezetését árazzák.
-
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
-
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít