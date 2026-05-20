2026. május 20. szerda Bernát, Felícia
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Bíróság ügyvéd ügyvéd dolgozik dokumentumokkal és fából készült bírói kalapáccsal a tárgyalóteremben lévő asztalon.
Hitel

Döntött a Tisza Párt: óriási fordulat jön a magyar devizahitelesek ügyében

Pénzcentrum
2026. május 20. 19:31

A Tisza Párt törvényjavaslatot nyújtott be a devizahiteles perek és a kapcsolódó végrehajtások azonnali, hivatalból történő felfüggesztésére. A kezdeményezés célja, hogy a vitatott szerződések átfogó jogi felülvizsgálatáig megvédjék az érintett családokat a további hatósági intézkedésektől.

A szerdán benyújtott indítványt a párt két országgyűlési képviselője, Hantosi István és Melléthei-Barna Márton jegyzi. A tervezet előírja, hogy a bíróságoknak és a végrehajtóknak soron kívül, hivatalból le kell állítaniuk a devizahitelekhez köthető eljárásokat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A javaslat szigorú feltételeket támaszt. Ha a felfüggesztés a bíróság vagy a végrehajtó mulasztása miatt késik, az ebből eredő károkért nekik kell anyagi felelősséget vállalniuk. Bár a döntés ellen van helye fellebbezésnek, annak nincs halasztó hatálya az eljárások azonnali leállítására.

A perek és a végrehajtási eljárások csak azután indulhatnának újra, hogy a devizahiteles szerződések jogkövetkezményeit egy új, önálló törvényben rendezik.

A tervezet gyakorlatias megoldást kínál a már folyamatban lévő ingatlanárverésekre is. Ha az árverési vevő még nem fizette ki a teljes vételárat, elegendő lesz azt az eljárás újraindulásakor teljesítenie. Amennyiben már fizetett, de az ingatlant még nem vehette birtokba, az árverési előleg kivételével visszakérheti a vételárat a felfüggesztés idejére.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A szabályozás az adósokkal szemben is rugalmas. Ha egy hiteles úgy dönt, hogy az eljárás felfüggesztése alatt is folytatni szeretné a törlesztést, önkéntesen megteheti. A javaslat horderejét Bujdosó Andrea, a Tisza Párt frakcióvezetője azzal összegezte, hogy a kérdés rendezése több ezer magyar család életét és lakhatását érinti közvetlenül.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #devizahitel #törvény #végrehajtás #országgyűlés #lakhatás #törvényjavaslat #politika #családok #tisza párt

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:31
19:29
19:14
19:08
19:01
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. május 20. 16:58
Kevesebb mint 24 óra maradt: most érdemes betárazni a legjobb állampapírokból  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
MEDIA1  |  2026. május 20. 17:52
Itt a vége? Elszállították a Metropol terjesztődobozait Budapest több csomópontjáról
A Media1 értesülése szerint Budapest több kiemelt közterületéről is elszállították a Metropol című f...
Bankmonitor  |  2026. május 20. 11:25
Életbiztosítás vagy megtakarítás? A kérdés, amin a családod jövője múlhat
Sokakban felmerül a kérdés: vajon nem lenne egyszerűbb és kifizetődőbb a biztosítási díjat inkább fé...
Holdblog  |  2026. május 20. 10:26
Fenntarthatatlan lehet a forint erősödése, már mindenki felült a vonatra
A piac történelmi fordulatot áraz Magyarországon, a forint új korszakba léphet, a magyar gazdaság mo...
iO Charts  |  2026. május 20. 10:01
Top 3 ukrán részvény és egy titkos tipp 2026-ra
Piaci áttekintés Melyik a legjobban agyonvert ukrán részvény? Ki merne most belenyúlni egy ilyen méh...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 20.
Bezárhatnak a gyárak, bezuhanhat a turizmus, ha jön a vendégmunkás-tiltás: súlyos üzenetet kapott a Tisza-kormány
2026. május 19.
Megszólalt a Kifli.hu frissen érkezett vezetője: teljesen új irányt vesz az online bolt, ez rengeteg magyar vásárlót érint
2026. május 20.
Súlyos tízezrekbe kerül egy edzőterem-bérlet itthon: nem csoda, tömegek pártoltak át ehhez az ingyenes sporthoz
2026. május 20.
Pánikol Európa legerősebb hatalma, kártyavárként omolhat össze a legnagyobb húzóágazata
2026. május 20.
Hatalmas pénzügyi fordulat közeleg Magyarországon: a következő hetekben végleg eldőlhet a forint sorsa?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 20. szerda
Bernát, Felícia
21. hét
Május 20.
A méhek világnapja
Ajánlatunk
Hitel legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Ráfázhatnak a magyar lakástulajdonosok: jön a fordulat, rengetegen inthetnek búcsút a busás profitnak
2
4 hete
Több mint tízmillió forintot buknak a magyar családok a lakáshiteleken: kiderült, miért fizetnek töredékannyit a szomszédok
3
4 hete
Emberemlékezet óta nem történt ilyen a magyar pénzzel: napokon belül bűvös határt léphet át a forint
4
2 hónapja
Hatalmas pofont kap a középosztály: ha ennyit keresel, súlyos millióktól eshetsz el egy új hitelszabály miatt
5
1 hónapja
Hidegzuhany jön rengeteg hitelre váró magyarra: már az első lépésnél elvérzeznek a bankban, erre kevesen készülnek
PÉNZÜGYI KISOKOS
TAN kód
Transaction Authentication Number, vagyis tranzakció hitelesítő kód

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 20. 19:08
Itt az új törvényjavaslat: Orbán Viktor soha többé nem lehet Magyarország miniszterelnöke
Pénzcentrum  |  2026. május 20. 19:01
Súlyos tízezrekbe kerül egy edzőterem-bérlet itthon: nem csoda, tömegek pártoltak át ehhez az ingyenes sporthoz
Agrárszektor  |  2026. május 20. 18:33
Óriási az érdeklődés a piacok sztárzöldsége iránt: elképesztő roham indult
Segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mondd el, mit gondolsz: töltsd ki a kérdőívet!
Kihagyom
Kitöltöm