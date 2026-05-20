Döntött a Tisza Párt: óriási fordulat jön a magyar devizahitelesek ügyében

A Tisza Párt törvényjavaslatot nyújtott be a devizahiteles perek és a kapcsolódó végrehajtások azonnali, hivatalból történő felfüggesztésére. A kezdeményezés célja, hogy a vitatott szerződések átfogó jogi felülvizsgálatáig megvédjék az érintett családokat a további hatósági intézkedésektől.

A szerdán benyújtott indítványt a párt két országgyűlési képviselője, Hantosi István és Melléthei-Barna Márton jegyzi. A tervezet előírja, hogy a bíróságoknak és a végrehajtóknak soron kívül, hivatalból le kell állítaniuk a devizahitelekhez köthető eljárásokat.

A javaslat szigorú feltételeket támaszt. Ha a felfüggesztés a bíróság vagy a végrehajtó mulasztása miatt késik, az ebből eredő károkért nekik kell anyagi felelősséget vállalniuk. Bár a döntés ellen van helye fellebbezésnek, annak nincs halasztó hatálya az eljárások azonnali leállítására.

A perek és a végrehajtási eljárások csak azután indulhatnának újra, hogy a devizahiteles szerződések jogkövetkezményeit egy új, önálló törvényben rendezik.

A tervezet gyakorlatias megoldást kínál a már folyamatban lévő ingatlanárverésekre is. Ha az árverési vevő még nem fizette ki a teljes vételárat, elegendő lesz azt az eljárás újraindulásakor teljesítenie. Amennyiben már fizetett, de az ingatlant még nem vehette birtokba, az árverési előleg kivételével visszakérheti a vételárat a felfüggesztés idejére.

A szabályozás az adósokkal szemben is rugalmas. Ha egy hiteles úgy dönt, hogy az eljárás felfüggesztése alatt is folytatni szeretné a törlesztést, önkéntesen megteheti. A javaslat horderejét Bujdosó Andrea, a Tisza Párt frakcióvezetője azzal összegezte, hogy a kérdés rendezése több ezer magyar család életét és lakhatását érinti közvetlenül.