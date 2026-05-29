Leállást jelentett be a magyar bank: teljesen elérhetetlen lesz a mobilbank, erre már most fel kell készülni

A K&H Bank május 30-án karbantartási munkálatok miatt kétszer is korlátozza a mobilbank elérhetőségét: napközben a befektetési modul, éjszaka pedig a teljes alkalmazás elérhetetlen lesz, ez utóbbi május 31-én reggel 8:30-ig tart.

Karbantartási munkálatok miatt május 30-án kétszer is zavar lesz a K&H Bank mobilbankja körül - tájékoztatja ügyfeleit a bank.

Az első leállás napközben érinti a felhasználókat: 6:30 és 16:00 között a mobilbank befektetési modulja nem lesz elérhető.

Az esti leállás viszont ennél komolyabb lesz, ugyanis május 30-án 23:00-tól május 31-én reggel 8:30-ig a teljes mobilbank nem lesz elérhető banki informatikai fejlesztések miatt. Ez közel tíz órás kiesést jelent, amely átnyúlik a következő napra, azaz május 31-én csak 8:30 után lehet majd hozzáférni a K&H mobilbankhoz.