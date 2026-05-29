2026. május 29. péntek Magdolna
26 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nagykanizsa, Magyarország - 2025. május 18: Modern K and H Bank fiók kék márkajelzéssel, üvegablakokkal, ATM szolgáltatásokkal és magyar promóciós anyagokkal városi környezetben.
Hitel

Leállást jelentett be a magyar bank: teljesen elérhetetlen lesz a mobilbank, erre már most fel kell készülni

Pénzcentrum
2026. május 29. 11:01

A K&H Bank május 30-án karbantartási munkálatok miatt kétszer is korlátozza a mobilbank elérhetőségét: napközben a befektetési modul, éjszaka pedig a teljes alkalmazás elérhetetlen lesz, ez utóbbi május 31-én reggel 8:30-ig tart.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Karbantartási munkálatok miatt május 30-án kétszer is zavar lesz a K&H Bank mobilbankja körül - tájékoztatja ügyfeleit a bank.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az első leállás napközben érinti a felhasználókat: 6:30 és 16:00 között a mobilbank befektetési modulja nem lesz elérhető. 

Az esti leállás viszont ennél komolyabb lesz, ugyanis május 30-án 23:00-tól május 31-én reggel 8:30-ig a teljes mobilbank nem lesz elérhető banki informatikai fejlesztések miatt. Ez közel tíz órás kiesést jelent, amely átnyúlik a következő napra, azaz május 31-én csak 8:30 után lehet majd hozzáférni a K&H mobilbankhoz.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #mobilbank #K&H #bank #mobilalkalmazás #leállás #karbantartás #ügyfél #online bankolás #ügyfelek #k&h bank

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:32
11:01
10:45
10:29
10:21
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. május 28. 16:45
Madár István: Ez a két dolog elengedhetetlen a 2031-es euróhoz  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
iO Charts  |  2026. május 29. 10:01
AMD részvény: a chipgyártás második felvonása 2026-ban?
Miről szól a Piaci Impulzus rovat? Az AMD részvény az elmúlt öt évben közel ötszörösére nőtt, a cég...
Holdblog  |  2026. május 29. 09:55
Zsiday Viktor: Eljátszottuk a saját deviza lehetőségét
A magyar gazdaság még az általános iskolában van, a korrupció, a torz intézményrendszer és a mutyisz...
MEDIA1  |  2026. május 29. 08:46
Az RTL a Media1 tényfeltáró cikkei után lett az Index médiapartnere, most mégis lájkolta a vezérigazgató a Rogánék befolyásáról szóló posztot
Több mint két évvel a Media1 2024 márciusi cikkei után a 444 is megírta csütörtökön: volt indexesek...
ChikansPlanet  |  2026. május 29. 08:00
Bejárható Anglia teljes partvonala: megnyílt a világ leghosszabb tengerparti gyalogútja
Hivatalosan is megnyílt a King Charles III England Coast Path, amely elsőként teszi lehetővé, hogy e...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 29.
Elképesztő hobbi hódít a magyarok körében: tömegek állnak sorba a 20. század retro kincséért - valóságos aranyat érnek
2026. május 28.
Hihetetlen anomália a magyar ingatlanpiacon: paneláron is lehet új lakást venni, jól járhat, aki időben lép
2026. május 29.
Hatalmas meglepetés a magyarok utazásainál: egy váratlan európai város lett az idei nyár legnagyobb slágere
2026. május 28.
Nem semmi jegyárak Európa csúcs-vidámparkjaiban: így is garantált a tömeg, ezt mindenki látni akarja 2026-ban
2026. május 28.
Örökre vége lehet a filléres okostelefonok korának: brutál drágulás érik a boltokban – elbírja még ezt a pénztárcánk?
NAPTÁR
Tovább
2026. május 29. péntek
Magdolna
22. hét
Május 29.
Az ENSZ-békefenntartók napja
Ajánlatunk
Hitel legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Ráfázhatnak a magyar lakástulajdonosok: jön a fordulat, rengetegen inthetnek búcsút a busás profitnak
2
2 napja
Kiderült az igazság az euró magyarországi bevezetéséről: ezt mindenkinek tudnia kell, sok pénz múlik rajta
3
1 hónapja
Több mint tízmillió forintot buknak a magyar családok a lakáshiteleken: kiderült, miért fizetnek töredékannyit a szomszédok
4
1 hónapja
Emberemlékezet óta nem történt ilyen a magyar pénzzel: napokon belül bűvös határt léphet át a forint
5
2 hónapja
Hatalmas pofont kap a középosztály: ha ennyit keresel, súlyos millióktól eshetsz el egy új hitelszabály miatt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Passzív viszontbiztosítás
a biztosító által elvállalt kockázatok (® viszontbiztosítás)-ba adása, szétporlasztása. Nostro viszontbiztosításnak is nevezik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 29. 10:29
Sokkoló bejelentést tett Ursula von der Leyen: szintet lépett az orosz háború – Magyarország is veszélyben?
Pénzcentrum  |  2026. május 29. 10:02
Hatalmas meglepetés a magyarok utazásainál: egy váratlan európai város lett az idei nyár legnagyobb slágere
Agrárszektor  |  2026. május 29. 10:31
Óriási a pánik: teljesen eltűnhet az egyik legnépszerűbb magyar tó?