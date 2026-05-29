Hitel

Hamarosan befut a sorsdöntő ítélet a magyar gazdaságról: a szakadék szélén táncolunk, de van egy óriási mentőöv

2026. május 29. 08:13

Péntek este vizsgálja felül Magyarország államadós-besorolását az S&P Global Ratings. A nemzetközi hitelminősítő várhatóan londoni idő szerint késő este teszi közzé döntését.

Az S&P jelenleg "BBB mínusz/A-3" besorolással tartja nyilván a magyar államadósságot, a hosszú lejáratú osztályzatra pedig negatív kilátás van érvényben. A "BBB mínusz" még befektetésre ajánlott kategória, ugyanakkor ez már annak legalacsonyabb fokozata. Egy esetleges leminősítés Magyarországot az S&P rendszerében a spekulatív, vagyis bóvli kategóriába sorolná.

A hitelminősítő ugyanakkor legutóbbi elemzésében több kedvező tényezőt is megemlített. Ezek közé tartozik Magyar Péter miniszterelnök elköteleződése az euró bevezetése mellett. Az S&P felhívta a figyelmet arra is, hogy az Eurobarometer felmérése szerint a magyar lakosság 75 százaléka támogatja az euróövezeti csatlakozást, ami a legmagasabb arány az eurót még nem használó uniós tagállamok között.

Az elemzés szerint az euró bevezetése más országokban is jelentős hitelminősítési előnyt hozott. A balti államok és Horvátország esetében az euróövezeti csatlakozás jellemzően két fokozattal javította az adott ország szuverén besorolását.

Az S&P idén még egyszer, november 27-én vizsgálja felül Magyarország osztályzatát. A három nagy nemzetközi hitelminősítő közül a Moody's már lezárta idei első magyarországi felülvizsgálatát. A társaság nem változtatott a jelenlegi, az S&P minősítésénél egy fokozattal magasabb "Baa2" besoroláson, amelyhez szintén negatív kilátás tartozik. A hitelminősítő ugyanakkor úgy értékelte, hogy az új magyar kormány alatt javulhat az ország és az Európai Unió kapcsolata.

A Moody's szerint ugyanakkor az EU-források felszabadítására szűk határidők állnak rendelkezésre, és a közel-keleti konfliktus gazdasági hatásai miatt lefelé módosította magyar növekedési előrejelzését. A cég 2026-ra már csak 1,9 százalékos GDP-bővülést vár a korábban prognosztizált 2,3 százalék helyett, míg 2027-re 2,2 százalékos növekedést valószínűsít.

A Fitch Ratings jövő pénteken, június 5-én értékeli Magyarországot. A hitelminősítő a választásokat követően kiadott elemzésében arra figyelmeztetett, hogy az új kormány lassú gazdasági növekedéssel, magas költségvetési hiánnyal és emelkedő államadóssággal néz szembe.

A Fitch szerint a magyar gazdaság 2023 óta lényegében stagnál, az éves átlagos növekedés mindössze 0,1 százalék volt ebben az időszakban. Ugyanakkor a hitelminősítő is pozitív tényezőként emelte ki az új kormány EU-párti politikáját és a Tisza Párt parlamenti többségét, amelyek elősegíthetik a jogállamisági viták rendezését és a befagyasztott uniós források felszabadítását.
Bázispont
A legtöbb pénzügyi mutatószámot százalékban fejezzük ki, melynek növekedését vagy csökkenését már megtévesztő lenne ugyanígy megadni. Például a kamat 10-ről 11 százalékra való növelése nem 1, hanem 10 százalékos elmozdulás. Épp ezért használjuk a százalékpont és a bázispont kifejezéseket. Százalékpont az egész értékű növekedést vagy csökkenést adja meg, míg a bázispont ennek század részét.  

