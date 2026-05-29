A Pénzcentrum 2026. május 29.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Hamarosan befut a sorsdöntő ítélet a magyar gazdaságról: a szakadék szélén táncolunk, de van egy óriási mentőöv
Péntek este vizsgálja felül Magyarország államadós-besorolását az S&P Global Ratings. A nemzetközi hitelminősítő várhatóan londoni idő szerint késő este teszi közzé döntését.
Az S&P jelenleg "BBB mínusz/A-3" besorolással tartja nyilván a magyar államadósságot, a hosszú lejáratú osztályzatra pedig negatív kilátás van érvényben. A "BBB mínusz" még befektetésre ajánlott kategória, ugyanakkor ez már annak legalacsonyabb fokozata. Egy esetleges leminősítés Magyarországot az S&P rendszerében a spekulatív, vagyis bóvli kategóriába sorolná.
A hitelminősítő ugyanakkor legutóbbi elemzésében több kedvező tényezőt is megemlített. Ezek közé tartozik Magyar Péter miniszterelnök elköteleződése az euró bevezetése mellett. Az S&P felhívta a figyelmet arra is, hogy az Eurobarometer felmérése szerint a magyar lakosság 75 százaléka támogatja az euróövezeti csatlakozást, ami a legmagasabb arány az eurót még nem használó uniós tagállamok között.
Az elemzés szerint az euró bevezetése más országokban is jelentős hitelminősítési előnyt hozott. A balti államok és Horvátország esetében az euróövezeti csatlakozás jellemzően két fokozattal javította az adott ország szuverén besorolását.
Az S&P idén még egyszer, november 27-én vizsgálja felül Magyarország osztályzatát. A három nagy nemzetközi hitelminősítő közül a Moody's már lezárta idei első magyarországi felülvizsgálatát. A társaság nem változtatott a jelenlegi, az S&P minősítésénél egy fokozattal magasabb "Baa2" besoroláson, amelyhez szintén negatív kilátás tartozik. A hitelminősítő ugyanakkor úgy értékelte, hogy az új magyar kormány alatt javulhat az ország és az Európai Unió kapcsolata.
A Moody's szerint ugyanakkor az EU-források felszabadítására szűk határidők állnak rendelkezésre, és a közel-keleti konfliktus gazdasági hatásai miatt lefelé módosította magyar növekedési előrejelzését. A cég 2026-ra már csak 1,9 százalékos GDP-bővülést vár a korábban prognosztizált 2,3 százalék helyett, míg 2027-re 2,2 százalékos növekedést valószínűsít.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A Fitch Ratings jövő pénteken, június 5-én értékeli Magyarországot. A hitelminősítő a választásokat követően kiadott elemzésében arra figyelmeztetett, hogy az új kormány lassú gazdasági növekedéssel, magas költségvetési hiánnyal és emelkedő államadóssággal néz szembe.
A Fitch szerint a magyar gazdaság 2023 óta lényegében stagnál, az éves átlagos növekedés mindössze 0,1 százalék volt ebben az időszakban. Ugyanakkor a hitelminősítő is pozitív tényezőként emelte ki az új kormány EU-párti politikáját és a Tisza Párt parlamenti többségét, amelyek elősegíthetik a jogállamisági viták rendezését és a befagyasztott uniós források felszabadítását.
Kiakadt egy hazai szervezet a devizahiteles végrehajtások felfüggesztése miatt: emiatt ítélik el a lépést
A szervezet rámutatott, hogy nem egyértelmű a tervezet tárgyi hatálya, ami sérti a normavilágosság követelményét, ezáltal a jogbiztonság végül a jogállamiság elvét.
Azt egyelőre nem tudni, hogy egy nem várt informatikai üzemzavar vagy egy elhúzódó háttérmunkálat okozza-e a kimaradást.
Kiderült az igazság az euró magyarországi bevezetéséről: ezt mindenkinek tudnia kell, sok pénz múlik rajta
Az euróbevezetés egyik legkézzelfoghatóbb hozadéka a kamatszintek mérséklődése lehetne.
Hiába rakétázik a forint árfolyama, csúnya feketeleves várja azokat, akik így fektetik be a pénzüket
A cseh korona és a lengyel zloty árfolyama az elmúlt négy évben alig változott az euróhoz képest.
Az elemzés szerint az alacsony vagy negatív hangulatindexet jellemzően magasabb piaci volatilitás követte.
Durva korlátozást kaphatnak a nyakukba a banki ügyfelek: elképesztő vita alakult ki a háttérben erről a dologról
A bankszektor ellenállása miatt a digitális euróról szóló jogszabálytervezet elfogadása már három éve húzódik az Európai Parlamentben.
Két tiszás képviselő törvényjavaslata felfüggesztené a devizahiteles pereket a helyzet végleges rendezéséig, ám ez a lépés rövid távon épp a pereskedő adósoknak árthat.
A tervezet gyakorlatias megoldást kínál a már folyamatban lévő ingatlanárverésekre is.
Mindenki az erős forintnak örül, miközben a háttérben kegyetlen árat fizetnek érte a magyar vállalatok
Kisebb ingadozásokkal, de kitart a forint hónapok óta tartó látványos erősödése.
Komoly változás jön a Revolutnál: bizonyos utalások után már díjat számolhatnak fel a magyar ügyfeleknek.
Váratlan fordulat a hazai hitelpiacon: fittyet hánynak a válságra a magyarok, gigantikus tempóban veszik fel a kölcsönöket
A K&H Bank 2026 első negyedévében a kedvezőtlen makrogazdasági környezet és a jelentős adóterhek ellenére is stabil növekedést ért el.
A lengyel piacvezető, a PKO BP ("a lengyel OTP") az elemzői várakozásokat felülmúlva növelte nyereségét az év első negyedévében.
Marad az Otthon Start, Babaváró, CSOK a Tisza-kormány alatt? Nagy változás jöhet a támogatott hiteleknél
A Bankmonitor szerint a választást követő két hétben látványosan nőtt az érdeklődés az államilag támogatott hitelek iránt.
A szakértő szerint a várakozásokkal ellentétben nem lankad, sőt minden rekordot megdöntött a lakosság lakáscélú hitelfelvételi kedve.
Varga Mihály: jelentősen megugrottak az inflációs kockázatok, az új kormány gazdaságpolitikája kiemelt jelentőségű lesz
A magyar bankrendszer stabil tőkehelyzete lehetővé tenné a jelenlegi hitelállomány megduplázását Varga Mihály szerint.
Áprilisban némileg lassult a hazai lakáspiaci forgalom a kora tavaszi lendülethez képest, a jelzáloghitelezés azonban továbbra is kiemelkedő számokat produkál.
Itt az első fecske? Megemeli a lakáshitelek kamatát az egyik hazai nagybank: ennyivel nőnek a törlesztők
Május 4-től módosítja a piaci kamatozású lakáshitelek kamatát hazánk egyik legnagyobb bankja.
Tényleg Magyarország vezetheti be az eurót utolsóként a V4-es országok közül? Itt van feketén-fehéren a lengyelek, csehek álláspontja
Az euró bevezetésének kérdése a visegrádi térségben az elmúlt években új lendületet kapott, részben az inflációs sokkok, részben a geopolitikai bizonytalanságok miatt.
-
Több mint 4400 termék árát csökkentette tavasszal a dm (x)
Miközben a drogériákban sokan még mindig azt érzik, hogy „minden drágább”, a dm tavasszal látványosan belenyúlt az árakba.
-
Öreg autók, dráguló piac: komoly tartalék van még a magyar lízingpiacban (x)
Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.
-
Rosalia Borpiknik: óriás nyárindító kerti parti a Ligetben (x)
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.