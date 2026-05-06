Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Elképesztő roham indult be a lakáshiteleknél: ők járnak a legjobban a következő években

Pénzcentrum
2026. május 6. 17:01

A Magyar Nemzeti Bank publikálta a lakáshitelezésről szóló adatait, melyet Juhász Attila, az Újház Zrt és az ÉVOSZ Magyar Építőanyag-kereskedelmi Tagozat elnöke értékelt.

„A várakozásokkal ellentétben nem lankad, sőt minden rekordot megdöntött a lakosság lakáscélú hitelfelvételi kedve” – mondja Juhász Attila, az Újház Zrt és az ÉVOSZ Magyar Építőanyag-kereskedelmi Tagozat elnöke.

Az elmúlt két negyedévben több mint 1500 milliárd forint értékben fogadtak be ilyen hitelkérelmet a bankok, és a márciusi érték még is haladta meg a megelőző 5 hónap havi 260 milliárd forintos átlagától.

A márciusi 281 milliárd forintból 227 milliárd volt a használtlakás vásárlási hitel, ami jóval magasabb, mint a megelőző 5 hónap havi 220 milliárd forintos átlaga. Ennél is gyorsabb ütemben emelkedett az új lakás vásárlásra, valamint az építésre, bővítésre felújításra és korszerűsítésre igényelt és megítélt hitelek összege. Ezek összesített átlaga az elmúlt 5 hónapban 37,3 milliárd forint volt, ez márciusban 50 milliárd forint fölé ugrott.

A szakértő szerint a hitelezési adatok láttán állíthatjuk, hogy a lakásiparban érdekelt magyar mikro, kis és középvállalkozások a következő másfél két évben is kedvező kereslettel számolhatnak. Javukra szól, hogy a használtlakás vásárlások jelentős része után indul valamilyen felújítási munkálat, bőven számíthatnak megrendelésekre a felpörgött társasház építési projekteken, az építési bővítési és felújítási hitelek pedig teljes egészében ebben a vállalkozói körben generálnak új megrendeléseket.
Regressz
visszakövetelési jog. Ha a biztosító a más által a biztosítottnak okozott kárt a direkt biztosítás alapján megtérítette, ezt az összeget a károkozótól visszakövetelheti. Ha a károkozó ellen pert indít, az ügyfél többletigényét is érvényesíteni köteles, sőt a biztosítottat elsőbbség illeti meg, ha a befolyt összeg nem elegendő mindkettejük igényének kielégítésére. Visszakövetelési joggal élhet a biztosító a felelősségbiztosítás esetén is, ha biztosítottja szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta a kárt. (A károsultat azonban mindig kártalanítani kell!)

