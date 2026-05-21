1000 svájci frankos bankjegyek teljes kerete háttérként
Hitel

Mit hozhat a Tisza új javaslata a devizahiteleseknek? Kiderült az igazság

Pénzcentrum
2026. május 21. 09:20

Két tiszás képviselő törvényjavaslata felfüggesztené a devizahiteles pereket a helyzet végleges rendezéséig, ám ez a lépés rövid távon épp az adósoknak árthat. A nyerésre álló ügyfelek az eljárások leállítása miatt csak jóval később juthatnak a pénzükhöz - írja a Portfolio.

Egy tavalyi európai bírósági ítélet és az ehhez kapcsolódó Kúria-határozat évtizedes szélcsendet tört meg. Ez új reményt adott a pereskedő devizahiteleseknek. A döntések értelmében ugyanis a szerződés semmisnek minősülhet, ha a bank nem tájékoztatta megfelelően az ügyfelet az árfolyamkockázatról. Ilyenkor az eredeti állapotot kell helyreállítani. Ennek hatására jelenleg is több száz ilyen per van folyamatban, és már számos jogerős ítélet született. Ezek nyomán az adósok több millió forintos többletbefizetést kaptak vissza.

Ebbe a sikeresnek ígérkező folyamatba avatkozna be a Hantosi István és Melléthei-Barna Márton által benyújtott friss törvényjavaslat. A tervezet megállítaná a 2014-es és 2015-ös elszámolási és forintosítási törvények által érintett pereket, illetve a végrehajtásokat. Bár a felfüggesztés ellen lehet fellebbezni, annak nincs halasztó hatálya. Ennek következtében az eljárások azonnal leállnak, az érintettek pedig egyelőre nem bízhatnak az eredeti állapot mielőbbi helyreállításában.

Egyelőre kérdéses, hogy a beígért, átfogó jogalkotási lépések hosszú távon valóban kedvezőbb helyzetbe hozzák-e az adósokat. Jelenleg komoly a kockázata annak, hogy az új szabályozás feleslegesen akasztja meg a nyerésre álló, ígéretes pereket. Mivel azonban még csak tervezetről van szó, a szöveg az elfogadásig módosulhat. Megoldást jelenthetne például, ha a perek felfüggesztése csak abban az esetben lépne életbe, ha azt maga az adós kifejezetten kéri a bíróságtól.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #devizahitel #adósság #bíróság #jog #bankok #országgyűlés #törvényjavaslat #hitelek #tisza párt

PÉNZÜGYI KISOKOS
Degresszív
Jelentése egyenletesen vagy fokozatosan csökkenő.

Több kisokos

