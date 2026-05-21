Retteghy András Tibor ügyvéd lesz a Belügyminisztérium új közigazgatási államtitkára
Mit hozhat a Tisza új javaslata a devizahiteleseknek? Kiderült az igazság
Két tiszás képviselő törvényjavaslata felfüggesztené a devizahiteles pereket a helyzet végleges rendezéséig, ám ez a lépés rövid távon épp az adósoknak árthat. A nyerésre álló ügyfelek az eljárások leállítása miatt csak jóval később juthatnak a pénzükhöz - írja a Portfolio.
Egy tavalyi európai bírósági ítélet és az ehhez kapcsolódó Kúria-határozat évtizedes szélcsendet tört meg. Ez új reményt adott a pereskedő devizahiteleseknek. A döntések értelmében ugyanis a szerződés semmisnek minősülhet, ha a bank nem tájékoztatta megfelelően az ügyfelet az árfolyamkockázatról. Ilyenkor az eredeti állapotot kell helyreállítani. Ennek hatására jelenleg is több száz ilyen per van folyamatban, és már számos jogerős ítélet született. Ezek nyomán az adósok több millió forintos többletbefizetést kaptak vissza.
Ebbe a sikeresnek ígérkező folyamatba avatkozna be a Hantosi István és Melléthei-Barna Márton által benyújtott friss törvényjavaslat. A tervezet megállítaná a 2014-es és 2015-ös elszámolási és forintosítási törvények által érintett pereket, illetve a végrehajtásokat. Bár a felfüggesztés ellen lehet fellebbezni, annak nincs halasztó hatálya. Ennek következtében az eljárások azonnal leállnak, az érintettek pedig egyelőre nem bízhatnak az eredeti állapot mielőbbi helyreállításában.
Egyelőre kérdéses, hogy a beígért, átfogó jogalkotási lépések hosszú távon valóban kedvezőbb helyzetbe hozzák-e az adósokat. Jelenleg komoly a kockázata annak, hogy az új szabályozás feleslegesen akasztja meg a nyerésre álló, ígéretes pereket. Mivel azonban még csak tervezetről van szó, a szöveg az elfogadásig módosulhat. Megoldást jelenthetne például, ha a perek felfüggesztése csak abban az esetben lépne életbe, ha azt maga az adós kifejezetten kéri a bíróságtól.
Komoly változás jön a Revolutnál: bizonyos utalások után már díjat számolhatnak fel a magyar ügyfeleknek.
Váratlan fordulat a hazai hitelpiacon: fittyet hánynak a válságra a magyarok, gigantikus tempóban veszik fel a kölcsönöket
A K&H Bank 2026 első negyedévében a kedvezőtlen makrogazdasági környezet és a jelentős adóterhek ellenére is stabil növekedést ért el.
A lengyel piacvezető, a PKO BP ("a lengyel OTP") az elemzői várakozásokat felülmúlva növelte nyereségét az év első negyedévében.
Marad az Otthon Start, Babaváró, CSOK a Tisza-kormány alatt? Nagy változás jöhet a támogatott hiteleknél
A Bankmonitor szerint a választást követő két hétben látványosan nőtt az érdeklődés az államilag támogatott hitelek iránt.
A szakértő szerint a várakozásokkal ellentétben nem lankad, sőt minden rekordot megdöntött a lakosság lakáscélú hitelfelvételi kedve.
Varga Mihály: jelentősen megugrottak az inflációs kockázatok, az új kormány gazdaságpolitikája kiemelt jelentőségű lesz
A magyar bankrendszer stabil tőkehelyzete lehetővé tenné a jelenlegi hitelállomány megduplázását Varga Mihály szerint.
Áprilisban némileg lassult a hazai lakáspiaci forgalom a kora tavaszi lendülethez képest, a jelzáloghitelezés azonban továbbra is kiemelkedő számokat produkál.
Itt az első fecske? Megemeli a lakáshitelek kamatát az egyik hazai nagybank: ennyivel nőnek a törlesztők
Május 4-től módosítja a piaci kamatozású lakáshitelek kamatát hazánk egyik legnagyobb bankja.
Tényleg Magyarország vezetheti be az eurót utolsóként a V4-es országok közül? Itt van feketén-fehéren a lengyelek, csehek álláspontja
Az euró bevezetésének kérdése a visegrádi térségben az elmúlt években új lendületet kapott, részben az inflációs sokkok, részben a geopolitikai bizonytalanságok miatt.
Reagált Magyar Péter terveire a magyarországi nagybank: indulhat az euró bevezetése - ez lehet az első lépés!
A hiteles euróbevezetési tervek és az egyensúlyjavító gazdaságpolitika folyamatosan csökkentheti a magyar eszközök kockázati felárát.
Pénzeső hullhat a magyarokra, ha bevezetik az eurót: ez az a befektetés, ami hamarosan aranyat érhet
A korábbi slágertermék, az inflációkövető Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) a pénzromlás drasztikus lassulásával elvesztette versenyképességét.
Július elsejével lejár a bankokra vonatkozó díjstop, így az OTP Bank is módosítja az árait.
Fű alatt a te pénzeddel játszanak az árnyékbankok: lassan kibontakozó katasztrófa fenyegeti a megtakarításokat
Az elmúlt években a globális pénzügyi rendszer egyik legdinamikusabban növekvő, ugyanakkor legkevésbé átlátható szegmense a magánhitelezési alapok piaca lett.
Egyre többen rendezik tudatosan a házasságon belüli vagyonukat - derül ki a Magyar Országos Közjegyzői Kamara közleményéből.
Bár a hazai bankok többsége elfogadja a határon túli jövedelmet, a hitelbírálati feltételek jelentősen szigorúbbak a belföldi munkaviszonyhoz képest.
A kamatstop kivezetése a legtöbb adós számára 10 százalék körüli törlesztőrészlet-emelkedést hozna, egy kisebb rétegnél azonban akár 30-40 százalékos ugrás is elképzelhető.
Több mint tízmillió forintot buknak a magyar családok a lakáshiteleken: kiderült, miért fizetnek töredékannyit a szomszédok
A magyar piaci lakáshitelkamat ma közel 3 százalékponttal magasabb a régiós átlagnál.
Emberemlékezet óta nem történt ilyen a magyar pénzzel: napokon belül bűvös határt léphet át a forint
A piacok egy hitelesebb gazdaságpolitikát, hosszú távon pedig az euró bevezetését árazzák.
-
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
-
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít