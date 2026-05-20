Fájdalmas meglepetés vár rengeteg magyarra: új díjat vezet be a Revolut
A Revolut átalakítja magyarországi díjstruktúráját: a fintech cég a hazai fióktelephez történő áthelyezés után új átutalási díjakat vezet be bizonyos ügyfelek számára. A Standard és Plus csomaggal rendelkezőknek az 50 ezer forint feletti utalások után 0,45 százalékos díjat kell fizetniük, miközben a drágább csomagok tulajdonosai kedvezményeket kapnak.
A vállalat emailben tájékoztatta ügyfeleit arról, hogy a magyarországi szabályozással összhangban módosítják az átutalási díjakat. A változás a számlák Revolut Bank UAB magyarországi fióktelepéhez történő áthelyezése után lép életbe.
Az új szabályok szerint a Standard és Plus csomagoknál minden 50 ezer forint feletti átutalásra 0,45 százalékos díjat számítanak fel. A Premium és Metal előfizetők havi 1 millió forintos díjmentes keretet kapnak, míg az Ultra csomag ügyfelei teljes mentességet élveznek.
A Revolut közlése szerint egy tranzakció esetében a felszámítható díj maximuma 20 ezer forint lehet. A Revolut-számlák közötti utalások ugyanakkor továbbra is ingyenesek maradnak.
A módosítások legkorábban az értesítés kiküldését követő 15 nap után léphetnek életbe, és csak azt követően, hogy az adott ügyfél számláját ténylegesen áthelyezték a magyarországi fióktelephez.
Ha valaki nem ért egyet a változásokkal, díjmentesen lezárhatja a Revolut-számláját.
