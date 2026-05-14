Nemsokára letarolhatja Magyarországot a lengyel OTP: retteghetnek a hazai bankok?

A lengyel piacvezető, a PKO BP ("a lengyel OTP") az elemzői várakozásokat felülmúlva növelte nyereségét az év első negyedévében. A pénzintézet a magyar piac iránt is érdeklődik. Hazánkban fióktelep nyitását fontolgatja, bár terjeszkedési stratégiája jelentősen eltér az OTP régiós modelljétől - számolt be a Portfolio.

Lengyelország legnagyobb bankja 2 százalékkal, 2,52 milliárd zlotyra növelte nettó nyereségét az első negyedévben. Ezzel túlszárnyalta a 2,43 milliárd zlotys elemzői várakozást. A növekedést elsősorban a svájcifrank-alapú hitelekhez kapcsolódó céltartalék-képzés csökkenése, valamint a magasabb nettó díj- és jutalékbevételek hajtották. Ezek a kedvező folyamatok sikeresen ellensúlyozták az alacsonyabb kamatkörnyezet és a megnövekedett adóterhek negatív hatásait.

A harmadrészt állami tulajdonban lévő pénzintézet új üzleti lehetőségeket keresve vizsgálja egy magyarországi fióktelep nyitását. Bár mérete és múltja miatt idehaza gyakran a "lengyel OTP-ként" hivatkoznak rá, nemzetközi stratégiája teljesen eltérő. Míg az OTP a régiós terjeszkedésre fókuszál, addig a PKO a magyarnál négyszer nagyobb hazai piacára támaszkodik, így külföldi terjeszkedése is más modellt követ.

A lengyel bank hazai megjelenésének lehetősége egybeesik a magyar bankszakma várakozásaival is. Egy friss szakmai felmérés szerint a megkérdezettek 39 százaléka nem számít új, jelentős külföldi szereplő piacra lépésére a következő két évben. A válaszadók 27 százaléka viszont éppen a PKO által is preferált fióktelepi formában történő megjelenést tartja a legvalószínűbb hazai forgatókönyvnek.