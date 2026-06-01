Elértük a lélektani határt a magyar ingatlanpiacon: már az állami támogatás sem képes csodát tenni

Jelentősen visszaesett az adásvételek száma az ingatlanpiacon, amelynek az egyik oka a folyamatos drágulás.

Tovább lassult a hazai ingatlanpiac 2026 májusában. Az adásvételek száma a tartósan magas árak miatt jelentősen visszaesett. Ezzel párhuzamosan azonban a felvett lakáscélú jelzáloghitelek összege kiemelkedő növekedést mutatott, és elérte a 253 milliárd forintot.

A Duna House adatai alapján a tavasz utolsó hónapjában országosan 8892 lakóingatlan cserélt gazdát. A forgalom 9,4 százalékkal maradt el az áprilisi szinttől. A tavaly májusi eredményekhez viszonyítva pedig még látványosabb, 13,3 százalékos volt a csökkenés.

A számokból jól látszik, hogy a hazai piac elérte a megfizethetőségi korlátot. A kiugróan magas négyzetméterárak visszatartják a vásárlókat. A keresletet pedig már az Otthon Start Program által nyújtott állami támogatás sem képes érdemben felpörgetni.

Bár a tranzakciószám csökkent, a hitelpiac dinamikusan bővült. A Credipass összesítése szerint a májusban szerződött 253 milliárd forintnyi lakáshitel 5,4 százalékkal haladja meg az előző havi volument. Az igazi ugrást azonban az egy évvel korábbi bázishoz viszonyított eredmény jelenti. A szerződött összeg több mint 70 százalékkal nőtt 2025 májusához képest.