Mézeskalácsos hódfarok, a főúri lakomák titkos csemegéje: 50 ezres bírság járhat érte, mi így próbáltuk ki

Európa legnagyobb rágcsálója Magyarországon is egyre nagyobb fejtörést okoz, de gondoltátok volna, hogy volt idő, amikor még simán levadászták a hódot, pikkelyes farkát pedig főúri lakomákon tálalták ínyencfalatként? És nem ám csak úgy megsütötték! De vajon milyen lehetett a hód íze, és miért számított egyáltalán böjti ételnek? A Gasztromesékben elővesszük a régi recepteket, és azt is kiderítjük, mivel lehetne ma helyettesíteni a hódhúst, ha nem akarjuk a barátainkat egy igazi hódvacsorával sokkolni. Már csak azért sem, mert a mai Magyarországon egy ilyen vacsorának komoly jogi következményei is lehetnek…

A békacombtól a pulykaherén át a kocapofáig vagy a lófiléig alig van olyan húsféle, amit ne fogyasztott volna szívesen a magyar ember is. Elég csak olyan megosztó ételekre gondolni, mint a pacal vagy a kakastöke-pörkölt, amiknek szép számmal akadnak rajongói, még ha az éttermek étlapján nem is találkozunk velük túl gyakran.

De arra vajon hányan gondolnának, hogy volt idő, amikor Európa-szerte a hódot is megették? A folyók és patakok nagy mérnökének tartott állat farkából olyan különlegesség is készült, mint a mandulás-mézeskalácsos mártásban tálalt hódfarok. Hogy hogyan került a hód a fazékba, és mit kezdtek vele a régi szakácsok? Ennek járunk utána a Gasztromesékben. És ha nem is szeretnénk a barátainkat egy hódvacsorával meglepni, azt is megnézzük, milyen hússal lehetne helyettesíteni, ha kipróbálnánk ezt a különleges, régi receptet.

Hódfarok az asztalon: így készítették a középkorban

Ma meglehetősen furcsán hangzik, de a hód egykor nemcsak a prémje miatt számított értékes állatnak: a húsát is fogyasztották, a farkát pedig különleges csemegének tartották. Sőt, a középkori keresztény böjti étkezésben is sajátos szerepet kapott. Mivel a böjti napokon a húsfogyasztás tiltott volt, a hal viszont megengedettnek számított, egyes vidékeken a hód farkát – annak pikkelyesnek tűnő, lapos felszíne miatt – halnak tekintették. Ez pedig nem pusztán utólag született gasztrotörténeti legenda. Anu Mänd történész a Acta Historica Tallinnensia című szakfolyóiratban 2016-ban megjelent tanulmányában például egy 1525-ös livóniai ünnepi lakomát is említ, amelyen három hódfarkat szolgáltak fel.

Sült hódfarok, gyömbérrel és mandulás mártással

A régi receptek közül az egyik legrégebbi egy 1460-ban lejegyzett, német nyelvű kéziratból származik. A bázeli gyűjteményben fennmaradt leírás szerint a hódfarkat megtisztították, lehúzták róla a bőrt, majd kiszáradásig sütötték, végül fűszerekkel ízesítették.

Egy másik, Kölnben őrzött, a 15–16. századra datált kézirat már gyömbért is ajánlott a sült hódfarokhoz. Ha pedig főzve készítették, borsos mártást kínáltak mellé.

Mandula, mazsola és mézeskalács is került a mártásba

Az egyik legkülönlegesebb recept a 17. század első feléből maradt fenn. A németországi Wolfenbüttel könyvtárában őrzött kézirat szerint a hódfarkat és az állat lábait előbb megtisztították, majd körülbelül két órán át főzték. Ezután borral, mandulával, mazsolával és ecettel készítették tovább. A mártást cukorral vagy mézzel édesítették, gyömbérrel, borssal, fahéjjal, sáfránnyal és kevés szegfűszeggel fűszerezték. A recept egyik legérdekesebb hozzávalója a reszelt, fűszeres mézeskalács volt, amely az ízesítés mellett a mártás sűrítésére is szolgálhatott.

Egy másik, 16. századi kézirat a mandulás-szőlős mártást említi, és arra is kitér, hogy az idősebb állat farkát tovább kellett főzni. A korabeli szakácsok tehát többféle elkészítési móddal próbálkoztak – a hód pedig évszázadokon át vissza-visszatért az európai szakácskönyvek lapjaira.

Párolt hód 1911-ből: hagyma, citromhéj, ecet és szardella is járt hozzá

A hód fogyasztásának története nem ért véget a középkorral. Marie Schandri 1911-es Regensburger Kochbuch című szakácskönyvében a Gedämpfter Biber, azaz párolt hód receptje is szerepel. A receptet a berlini Zsidó Múzeum online gasztronómiai gyűjteménye is közli.

A hód húsát kisebb darabokra vágták. Egy edényben zsírt olvasztottak, apróra vágott hagymát és citromhéjat adtak hozzá, majd beletették a húst, és puhára párolták. Közben többször ecettel és borsó főzőlevével locsolták. A főzés vége felé kevés liszttel, finomra vágott szardellával és egy pohár borral sűrítették a levet, amelyet rövidre kellett beforralni. A hódfarkat külön készítették el: ecetes vízben puhára főzték, majd vajjal és zsemlemorzsával rostélyon megpirították. Végül a kész hús tetejére helyezték. A recept egy változatot is ajánlott: ha a szardellát és a bort elhagyták, apróra vágott, eltett savanyú uborkát adhattak a mártáshoz.

Mi magyarok is ehettük ezeket a fogásokat

A hód fogyasztása nem csak a nyugat-európai szakácskönyvek különös fejezeteiben bukkan fel: minden bizonnyal a történelmi Magyarország területén is készültek ilyen fogások. Katona Csaba történész egy gasztrotörténeti beszélgetésben arra is felhívta a figyelmet, hogy a magyarországi vizek átalakulása előtt a hód is a böjti ételek közé tartozott, más vízi állatokkal, például a teknőssel és a rákkal együtt.

Mi a helyzet ma a hódokkal Magyarországon? Nem lehet csak úgy levadászni őket

A hódok története közben nagyot fordult: ami évszázadokon át vadászott állat volt, az a 19. századra szinte teljesen eltűnt Magyarországról. Visszatérésük az 1990-es években kezdődött, részben visszatelepítési programoknak, részben a szomszédos országokból érkező állatoknak köszönhetően. Az állomány azóta jelentősen megnőtt, a hódok pedig ma már több hazai folyó mentén is megtelepedtek.

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A visszatérésük ugyanakkor nem mindenhol konfliktusmentes. Gátjaikkal megváltoztathatják a vízjárást, a fák kidöntésével pedig az erdő- és mezőgazdasági területeken is károkat okozhatnak. A hódok tevékenysége ugyanakkor természetvédelmi szempontból hasznos is lehet: a duzzasztások nyomán kialakuló vizes élőhelyek számos más fajnak biztosíthatnak élőhelyet, a víz visszatartása pedig a szárazság hatásait is mérsékelheti. A HelloVidék legutóbb idén tavasszal írt a hódok okozta problémákról, amikor az Őrségben egy kirándulók körében népszerű célpont vált megközelíthetetlenné a patakon épített hódgát miatt. A felduzzasztott víz elöntötte az utakat, a kidöntött fák pedig tovább nehezítették a helyzetet, ezért a hatóságok beavatkozását is sürgették.

A hód Magyarországon nem tartozik a szabadon vadászható vadfajok közé, de bizonyos esetekben engedélyezhető az elejtése és az állomány szabályozása. A hatályos szabályok szerint erre meghatározott feltételekkel, például az erdő- és mezőgazdasági termelés biztosítása vagy a közérdeket sértő vízkárok megelőzése érdekében, természetvédelmi hatósági engedéllyel kerülhet sor. A gyérítésnek időbeli és egyéb feltételei is vannak, tehát a hódot nem lehet csak úgy levadászni.

A faj természetvédelmi értéke 50 ezer forint. Vagyis hiába találunk több száz éves recepteket a hód elkészítésére, ez ma elsősorban gasztrotörténeti érdekesség: hódhúst nem lehet egyszerűen beszerezni, és csak úgy vacsorát készíteni belőle.

Amúgy kóstolnál hód dogot? Milyen íze lehet a hódhúsnak?

Ezt ma már nem könnyű megmondani, a régi receptek ugyanis nem sokat árulnak el arról, milyen volt maga a hús. A mai leírások inkább a sertéshúshoz és a vadhúsokhoz hasonlítják, de az íze és az állaga a húsrésztől, az állat korától és az elkészítéstől is függhet. Egy lengyel kutatásban például kolbászkészítésnél is kipróbálták a hódhúst: kisebb arányban sertéshússal keverve kedvező eredményeket kaptak. A vizsgálat szerint a hód húsa fehérjében gazdag, és viszonylag kevés izomközi zsírt tartalmaz. Azt viszont nem lehet biztosan kijelenteni, hogy az íze egyértelműen a kacsáéhoz, a nyúléhez vagy éppen a haléhoz hasonlít.

Milyen hússal érdemes próbálkozni, ha utánoznánk a régi receptet?

Ha nem is a hód ízét akarjuk pontosan rekonstruálni – hiszen ehhez nincs elég biztos kapaszkodónk –, hanem inkább a régi fogás hangulatát idéznénk meg, mi a sertéslapockával próbálkoznánk. Ez elég karakteres, hosszú főzés után omlós lesz, és jól illik hozzá az édes-savanyú, fűszeres mártás. A nyúlhús is szóba jöhet, de soványabb, így más lesz a végeredmény.

A 17. századi receptben a hód farkát és lábait körülbelül két órán át főzték, majd borral, mandulával, mazsolával, ecettel, mézzel vagy cukorral és többek között gyömbérrel, fahéjjal, borssal, sáfránnyal és szegfűszeggel ízesített mártásban készítették tovább. Reszelt mézeskalács is került bele, ami nemcsak az ízét gazdagította, hanem a mártást is sűrítette. Ezt az édes-savanyú, fűszeres ízvilágot sertéslapockával is megidézhetjük – így legalább azt kipróbálhatjuk, milyen lehetett a régi fogás mártása, még ha a hód ízét nem is tudjuk pontosan visszaadni.

Hódfarok helyett süssünk sertéslapockát - mandulás-mézeskalácsos mártásban

Modern, a történeti recept ihlette változat · 4 adag

Hozzávalók:

70 dkg sertéslapocka, nagyobb kockákra vágva

1,5 dl vörösbor

5 dkg mandula, durvára vágva

4 dkg mazsola

1–2 szelet mézeskalács, finomra morzsolva

1–2 evőkanál almaecet

1 teáskanál méz

gyömbér, fahéj, bors, egy kevés szegfűszeg

só, kevés zsiradék, víz vagy alaplé

A húst kevés zsiradékon körbepirítjuk, majd felöntjük a borral és annyi vízzel vagy alaplével, amennyi majdnem ellepi. Kis lángon, fedő alatt puhára pároljuk. Ez a hús méretétől függően körülbelül 1,5–2 órát is igénybe vehet. Hozzáadjuk a mandulát, a mazsolát, az ecetet, a mézet és a fűszereket. Végül belekeverjük a morzsolt mézeskalácsot, és még néhány percig főzzük, amíg a mártás besűrűsödik. Ha túl sűrű, kevés alaplével lazítjuk.