Hónapokig hallgattak róla, most kiderült: kutat fúrna a Mol az Őrségben, tiltakoznak a helyiek

Hosszú ideig visszatartott hatósági dokumentumokból derült ki, hogy a Mol újabb földgázkút fúrását tervezi az Őrségben, Bajánsenye határában. A kormányhivatal táj- és természetvédelmi feltételekhez kötve engedélyezte a 2026-ra tervezett, ám eddig meg nem kezdett beruházást, és nem tartotta szükségesnek átfogó környezeti hatásvizsgálat lefolytatását. A vállalat további, pontos gázkitermelési terveit a hatóságok a hivatalos felszólítás ellenére sem hozzák nyilvánosságra - írta meg az Átlátszó.

A Vas Vármegyei Kormányhivatal kilenc hónapnyi várakozás után a napokban adta ki azt a határozatot, amelyet egy adatigénylés során még tavaly decemberben kértek tőlük. A dokumentumból egyértelműen kiderül, hogy a Mol a Bajánsenye melletti területen szénhidrogén-termelő kutat kíván létesíteni. Bár a beadott tervek szerint a vállalat magát a fúrást 2026-ra időzítette, a munkálatok mindmáig nem indultak el.

A beruházáshoz kapcsolódó munkavégzés várhatóan három hónapig tart majd. Ebből maga a mélyfúrás 35–40 napot vesz igénybe, és folyamatosan, a nap 24 órájában zajlik. A fúrási pont alig másfél kilométerre fekszik az ötszáz fős Bajánsenyétől, ám az előzetes vizsgálatok szerint a zajterhelés a legközelebbi lakóházaknál is elmarad a megengedett nappali és éjszakai határértékektől. A terület az országos tájképvédelmi övezet része, a kormányhivatal érvelése szerint ugyanakkor a fúrótorony csak ideiglenesen zavarja a látképet, a visszamaradó kútfej pedig beleilleszkedik a környezetbe.

Bár a kijelölt helyszín közvetlenül nem része a nemzeti parknak, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság jelezte, hogy a környező fás-bokros élőhelyek számos védett állat – köztük a rétisas, a fekete gólya és különböző denevérfajok – számára jelentenek fontos táplálkozó- és költőhelyet.

Az éjszakai munkavégzéssel járó erős megvilágítás és a fáklyázás megzavarhatja a madarak költését, emellett pusztulást okozhat a rovarok és denevérek körében, míg a munkagépek a területre tévedő kétéltűeket veszélyeztetik.

A kormányhivatal mindezek ellenére úgy ítélte meg, hogy nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, így nem írt elő környezeti hatásvizsgálatot a kutatófúráshoz. Bizonyos korlátozásokat ugyanakkor bevezettek: a fakivágást a vegetációs időszakon kívülre kell időzíteni, a fáklya és a hideg fényű éjszakai világítás használatát pedig a téli hónapokra korlátozták. A későbbi gázkitermeléshez már külön környezetvédelmi engedélyre lesz szükség.

A Mol őrségi terjeszkedése korábban is komoly ellenállásba ütközött

2021-ben a helyiek és a természetvédő szervezetek tiltakozása nyomán a vállalat elállt a nemzeti park területére tervezett fúrásoktól. 2024-ben és 2025 telén azonban a szomszédos Kercaszomoron, majd Bajánsenyén is kivilágított munkaterületek jelentek meg az erdőben. A vállalat akkor a meglévő kutak hozamának fenntartásával és a hivatalosan jóváhagyott tervekkel indokolta a munkálatokat.

Az ehhez kapcsolódó kitermelési műszaki terveket a bányafelügyeletet ellátó Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) nem adta ki. Bár a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság idén nyáron megállapította, hogy a dokumentum közérdekű adat, és felszólította az SZTFH-t az információk átadására, a hatóság és a Mol azóta is visszatartja azokat. Emiatt jelenleg nem tudható, hogy a vállalat Bajánsenyén kívül pontosan hol tervez még gázkitermelést.