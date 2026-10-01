Évtizedek óta húzódik a probléma, idén tavasszal pedig ismét vörös porfelhőt kavart a szél a Neszmély határában található vörösiszap-tározónál.
Döbbenetes látvány fogadja a túrázókat a Mecsekben: fontos vízforrás száradt ki, nem csak az aszály a felelős
Csontszáraz kövek, néhány apró vízfolt és hosszabb szakaszokon teljesen üres patakmeder fogadja mostanában a kirándulókat a pécsi Éger-völgyben. Az Éger-patak kiszáradásának hátterében a források elapadása és a tartós csapadékhiány állhat, a szakember szerint pedig a jövőben egyre gyakrabban találkozhatunk hasonló látvánnyal a Mecsekben.
Az Éger-patak több szakaszán egyáltalán nem látszik víz, máshol csak kevés nedvesség és néhány apró vízfolt maradt a kövek között. A jelenség nem pusztán az elmúlt időszak kevés csapadékával magyarázható - írta a Bama.hu.
Bíró Gábor, a Mecsek Egyesület Forrásvédnök Osztályának elnöke szerint a patakot alapvetően a környék forrásai táplálják, ezek azonban jelenleg gyakorlatilag mind elapadtak. Az Éger-völgyben ugyan sok forrás található, most azonban ritka, hogy valamelyikük érdemi vízhozamot produkál.
Nem elég egy kiadós eső
A csapadék fontos szerepet játszik, de nem úgy, hogy az eső közvetlenül megtölti a patakot. A lehulló víznek először be kell szivárognia a talajba és a kőzetek közé, majd később a forrásokon keresztül kerülhet ismét a felszínre. Ha hosszabb ideig kevés csapadék hullik, a felszín alatti vízkészletek sem kapnak elegendő utánpótlást. Emiatt egy-egy esőzés önmagában nem feltétlenül hoz azonnali változást a patak vízhozamában.
A szakember szerint száraz időszakokban a mecseki patakok időszakos vízfolyásként viselkedhetnek. Az Éger-patak mostani állapota tehát nem egy hirtelen kialakult, egyszeri jelenség. A források vízhozamát a Mecsek Egyesület munkatársai rendszeresen mérik, így hosszabb távon is követhető, hogyan változik a hegység vízháztartása. A helyzeten elsősorban egy tartósabb csapadékos időszak segíthet, a forrásoknak ugyanis idő kell ahhoz, hogy a talajba és a kőzetekbe beszivárgó vízből ismét utánpótlást kapjanak.
A BAMA-nak nyilatkozó szakember szerint tíz évvel ezelőtt még jóval nagyobb eséllyel lehetett vízhez jutni egy mecseki túra során valamelyik forrásnál. A száraz nyarakon azonban egyre megszokottabbá válhat az Éger-patakéhoz hasonló látvány.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Szinte kiürültek a magyar vizek az idei rendkívüli aszályban
Hiába jött az eső, a magyar vizek nem tudtak fellélegezni: a hónapokon át tartó csapadékhiány, a forró nyár és az emiatt fokozódó párolgás a folyókon és tavakon is látványosan éreztette hatását. A Duna az év során történelmi léptékű kisvízszinteket produkált, a Tiszán is tartósan alacsony vízállásokat mértek, miközben a Velencei-tó vízminőségét már tavasszal komolyan próbára tette az alacsony vízszint. Bár szeptemberben többfelé érkezett csapadék, ez messze nem volt elég ahhoz, hogy pótolja az elmúlt hónapokban felhalmozódott vízhiányt: a HungaroMet szeptember közepén még 150–200 milliméteres vízhiányt jelzett a talaj felső egy méterében az ország jelentős részén.
Október első napjaiban sem fordult még meg a helyzet, a Duna több szakaszán továbbra is rendkívül alacsony vízállásokat mértek. A Balaton vízszintje is mélyre került: szeptember végén 30 centiméter körül alakult, így már csak néhány centiméter választotta el a 2003-ban mért történelmi minimumtól. A következő egy-másfél hétben ráadásul az átlagosnál lényegesen kevesebb csapadékra számíthatunk, ami az ország egyes területein tovább súlyosbíthatja a már most is tapasztalható aszályhelyzetet.
Közeledik a Szent Dömötör-napi Behajtási Ünnep: Hortobágy 2026-ban is várja az érdeklődőket, itt van a részletes program és minden más tudnivaló
Október 24-én rendezik meg a hortobágyi Behajtási Ünnepet, pásztorfelvonulással, kézműves vásárral, családi programokkal és Darufesztivállal.
Megrohanják a magyarok ezeket a fürdőket a hétvégén: a te kedvenc szaunás helyed is ott van a listán?
37 helyszín csatlakozott idén a Szaunázók hétvégéje eseménysorozathoz, amelyet szombaton és vasárnap rendeznek meg országszerte, tematikus programokkal.
A Balaton Televízió most videón mutatta meg, mi maradt az árvaszúnyogok után – a látvány elsőre tényleg nem túl szívderítő.
Egy apró, ólomból készült Vénusz-szobrocska lett az idei pilisszentiváni ásatás egyik legfontosabb lelete. A római kori falutelepülésen, a Hárs-erdőben már negyedik alkalommal dolgoztak a régészek,...
Hihetetlen mentőakció a magyar tónál: a halál torkából hozták vissza az iszapban fuldokló vadállatot
A száradó Hőgyészi Horgásztó iszapos medrében egyre mélyebbre süllyedt egy kis vaddisznó, amikor a Gyulaj Zrt. munkatársai rátaláltak.
Új szabályok vonatkoznak hamarosan az éjszaka is nyitva tartó üzletekre Nagykanizsán. A város közgyűlése elfogadta az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló új rendeletet.
Hatmilliárd forintos beruházással újul meg a Szántód–Tihany rév két kikötője. A fejlesztés nemcsak az utasforgalmat és a kompokra való fel- és lehajtást alakítja át.
Kegyetlen ősz vár a magyar kertesház-tulajokra: a brutális szárazság után durva patkányinvázió jöhet
Nem akarunk senkit stresszelni, de ősszel megindulnak a vándorpatkányok. Mit tegyünk: irtsunk vagy hívjunk szakembert? Mennyibe kerül, ha inkább profira bízzuk a patkánytalanítást?
Nem mindegy, mely vesszőket vágjuk vissza ősszel. Mutatjuk, hogyan metszd a málnát, mikor ültesd, és hogyan készítsd fel a télre.
Magyarországon 1901 óta a legszárazabb és a második legmelegebb nyárként vonul be a történelembe a 2026-os év. Mégis mi volt az oka, és megismétlődhet még?
Ez most komoly?! Rotációs kapával vágtak neki a 210 kilométeres balatoni útnak: durva árat fizettek a végén
Elég meghökkentő módját választotta a Balaton megkerülésének egy enesei férfi: Tóth Tamás egy átalakított rotációs kapára ült, majd barátjával együtt két és fél nap alatt...
Ritka mérges kígyó bukkant fel a magyar erdőben: tilos még a közelébe is menni, nagyon vigyázz + Fotó
Ritka, fokozottan védett hüllőt sikerült lefotózni Somogyban: egy fiatal keresztes viperát kaptak lencsevégre Kaszó környékén. A faj hazánkban csak néhány, egymástól elszigetelt területen fordul elő,...
Magyarország kedvenc kilátójának választották a kovácsvágási János-vára kilátót. A Zemplén egyik különleges panorámapontja több mint húszezer szavazatot kapott az országos verseny döntőjében.
A Balatoni Szövetség önálló fejlesztési programot és egységes balatoni képviseletet sürget.
Őrületes kiadás szakadt a magyar városra: sok kilométernyi aszfaltban találtak rákkeltő azbesztet, lépni kell!
Egyhangúlag megszavazta a győri közgyűlés hétfőn, hogy támogatási kérelmet nyújt be az önkormányzat a kormány által létrehozott Azbesztmentesítési Alapba.
Egyelőre megúszta a dózert Siófok több régi, jól ismert épülete: a Csülök és a Matróz étterem, üdülők, villák és egykori legendás helyek is a védett...
Hoppá, a háromfogásos menük most fix áron érhetők el, de az asztalt érdemes időben lefoglalni. Érdemes hát időben csatlakozni az Országos Étterem Héthez!
Már a földről is döbbenetes a látvány: újabb felvételek készültek a kiszáradt, hősokkot kapott Börzsönyről
Már a földről is döbbenetes a látvány: újabb felvételek mutatják, milyen pusztítást végzett az aszály a Börzsöny erdeiben.
-
Itt a jövő: a nap 24 órájában áll rendelkezésre a Gránit Bank chat-alapú mobilbankára (x)
Új AI-alapú bankolási élményt kínál a Gránit Bank