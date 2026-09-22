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Ábrahámhegy, 2025. július 5.Egy drónnal készített felvételen retro festésű M41-es Csörgő dízelmozdonyok által vontatott személyvonat halad Ábrahámhegynél a MÁV balatoni retro hétvégéjén, 2025. július 5-én.MTI/Máthé Zoltán
HelloVidék

Figyelem, nagyot változik a balatoni vonatozás: hét állomást szabnak át, több régi épület is eltűnik

HelloVidék
2026. szeptember 22. 13:16

Hét Balaton környéki vasútállomáson jöhetnek jelentős változások a következő időszakban. Három helyszínen a jelenlegi, elöregedett épületek helyére teljesen újat húznak fel, máshol műemléki vagy helyi védettség alatt álló állomásokat újítanak fel. Lesz, ahol új magasperon, máshol parkoló, kerékpártároló és megújuló zöldfelület is készülhet.

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A balatoni fejlesztésekre többek között azért van szükség, mert az érintett állomásépületek egy része rossz műszaki állapotban van, energetikailag korszerűtlen, és az akadálymentesítés, illetve az utastájékoztatás sem mindenhol felel meg a mai elvárásoknak - írta a Magyar Építők.

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A déli parton Balatonlelle állomásépületét elbontják, a helyére pedig egy új, mintegy 507 négyzetméteres épületet terveznek. A korszerű állomásépületben napelemeket és klímaberendezést is kialakítanának, emellett modernizálják az utastájékoztatást is.

Balatonbogláron más a helyzet: ott a helyi védettség alatt álló állomásépület megmarad, de korszerűsítik. Hasonlóan járnak el Bélatelepen, Fonyódon is, ahol a védett épületet kívül-belül felújítják.

Három helyszínen új épület készülhet

Az északi part térségében Polgárdiban és Fülén új állomásépületet húznának fel. Csittényhegyen és Balatonkenesén viszont a meglévő épületek korszerűsítésével számolnak.

Fülén és Csittényhegyen emellett egy-egy 250 méter hosszú magasperon is készülhet. Több állomáson parkolókat és kerékpártárolókat is kialakítanának, illetve a zöldfelületek megújítása is része lehet a beruházásoknak.

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Nem csak az épületeket újítják fel

A tervezett munkák valamennyi érintett állomáson érintik az akadálymentesítést és az energiahatékonyság javítását. Korszerűsítik az elavult utastájékoztató rendszereket is. A fejlesztések indoklása szerint az elmúlt évek pályafelújításai és villamosításai után az állomások fogadótereinek is fel kell zárkózniuk a korszerűbb vasúti infrastruktúrához. A helyszínek között fontos regionális átszállási és turisztikai csomópontok, valamint kisebb megállók is vannak.

Utóbbiaknál különösen indokolt lehet a régi épületek cseréje, illetve a magas peronok kialakítása, hiszen ezek egyszerre javíthatják az utasbiztonságot és az utazási komfortot. A közbeszerzési dokumentumok alapján a munkálatok várhatóan 16–19 hónapot vehetnek igénybe.
Címlapkép: Getty Images
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