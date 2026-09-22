Magyarországon 226 ezer ember változtatott állandó lakcímet tavaly úgy, hogy másik településre költözött, a településeken belül pedig 191 ezer ember költözött.
Figyelem, nagyot változik a balatoni vonatozás: hét állomást szabnak át, több régi épület is eltűnik
Hét Balaton környéki vasútállomáson jöhetnek jelentős változások a következő időszakban. Három helyszínen a jelenlegi, elöregedett épületek helyére teljesen újat húznak fel, máshol műemléki vagy helyi védettség alatt álló állomásokat újítanak fel. Lesz, ahol új magasperon, máshol parkoló, kerékpártároló és megújuló zöldfelület is készülhet.
A balatoni fejlesztésekre többek között azért van szükség, mert az érintett állomásépületek egy része rossz műszaki állapotban van, energetikailag korszerűtlen, és az akadálymentesítés, illetve az utastájékoztatás sem mindenhol felel meg a mai elvárásoknak - írta a Magyar Építők.
A déli parton Balatonlelle állomásépületét elbontják, a helyére pedig egy új, mintegy 507 négyzetméteres épületet terveznek. A korszerű állomásépületben napelemeket és klímaberendezést is kialakítanának, emellett modernizálják az utastájékoztatást is.
Balatonbogláron más a helyzet: ott a helyi védettség alatt álló állomásépület megmarad, de korszerűsítik. Hasonlóan járnak el Bélatelepen, Fonyódon is, ahol a védett épületet kívül-belül felújítják.
Három helyszínen új épület készülhet
Az északi part térségében Polgárdiban és Fülén új állomásépületet húznának fel. Csittényhegyen és Balatonkenesén viszont a meglévő épületek korszerűsítésével számolnak.
Fülén és Csittényhegyen emellett egy-egy 250 méter hosszú magasperon is készülhet. Több állomáson parkolókat és kerékpártárolókat is kialakítanának, illetve a zöldfelületek megújítása is része lehet a beruházásoknak.
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Nem csak az épületeket újítják fel
A tervezett munkák valamennyi érintett állomáson érintik az akadálymentesítést és az energiahatékonyság javítását. Korszerűsítik az elavult utastájékoztató rendszereket is. A fejlesztések indoklása szerint az elmúlt évek pályafelújításai és villamosításai után az állomások fogadótereinek is fel kell zárkózniuk a korszerűbb vasúti infrastruktúrához. A helyszínek között fontos regionális átszállási és turisztikai csomópontok, valamint kisebb megállók is vannak.
Utóbbiaknál különösen indokolt lehet a régi épületek cseréje, illetve a magas peronok kialakítása, hiszen ezek egyszerre javíthatják az utasbiztonságot és az utazási komfortot. A közbeszerzési dokumentumok alapján a munkálatok várhatóan 16–19 hónapot vehetnek igénybe.
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