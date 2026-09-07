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Légi felvétel a hévízi gyógytóról, amely a világ legnagyobb biológiailag aktív, gyógyhatású természetes gyógytava.
HelloVidék

Mi lesz veled, Hévízi-tó? Bezárt a legendás fürdő főépülete, kongatják a vészharangot a szállásadók

HelloVidék
2026. szeptember 7. 11:15

Mi lesz a Hévízi-tóval, és mikor újulhat meg a fürdő? Több száz érdeklődő előtt tartottak lakossági fórumot Hévízen, ahol a gyógytó állapotáról, a vízhozamról, a fürdő helyzetéről és a tervezett fejlesztésekről is kérdezhették a szakembereket. Az egyik legfontosabb elhangzott adat szerint a tó vízhozama jelenleg másodpercenként mintegy 430 liter, és ez az utóbbi időszakban nagyjából állandósult.

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A hévízi fórumot Varga Balázs, a térség országgyűlési képviselője hívta össze egészségügyi, természetvédelmi és vízügyi szakemberek részvételével. A többórás eseményen a Hévízi-tó jelenlegi állapotától a fürdő jövőjén át a környezetvédelmi kérdésekig számos téma előkerült. A fórumon Székely Edgár, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság osztályvezetője is részt vett, aki a tó vízhozamával és hőmérsékletével kapcsolatos kérdésekre is válaszolt - írta a Zaol.hu.

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Elmondása szerint a tó vízhozama az 1980-as évekhez képest fokozatosan emelkedett, jelenleg pedig másodpercenként mintegy 430 liter, és ez az érték nagyjából állandósult. A tó kevert vizének átlaghőmérséklete 2008-ban 38 Celsius-fok volt, az utóbbi években pedig körülbelül 37,4 fok körül alakult. A szakember szerint ez a vízhozam emelkedése miatt bekövetkezett kisebb csökkenést jelent, ugyanakkor egyensúlyi helyzetet jelez.

A fórumon az is elhangzott, hogy Hévízen és Alsópáhokon összesen nyolc szállodának van termálkútja. Ezek a tavak teljes éves vízhozamának mintegy 8 százalékát használják fel, ami a vízügyi szakember szerint nincs jelentős hatással a tó vízhőmérsékletére és vízhozamára.

Mi lesz a fürdővel?

A tófürdő főépületét 2025 márciusában statikai okok miatt lezárták. Ez elsősorban az őszi és téli fürdőzés feltételeit, a szolgáltatások körét és a vendégek komfortját érintette. A fórumon Varga Balázs arról beszélt, hogy korábban átfogó egészségturisztikai fejlesztést és a fürdő megújítását ígérték, de szerinte látható fejlesztés nem indult el. A képviselő azt is felidézte, hogy az ideiglenes szigetfürdő sem készült el, amelyre állítása szerint 381 millió forintot biztosítottak.

Fontos fejlemény azonban, hogy szeptember 24-én várható tájékoztatás a tó és környezetének fejlesztésére kiírt tervpályázat eredményéről. Naszádos Péter, Hévíz polgármestere jelezte, hogy ekkor kormányzati szereplők ismertetik majd, milyen eredmény született a pályázaton.

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Évente több százezer beteg érkezik

A fórumon a hévízi gyógyászat és a helyi turizmus jelentőségéről is beszéltek. Dr. Holléné dr. Mándó Zsuzsanna, a Hévízi Szent András Reumakórház és Gyógyfürdő főigazgatója szerint az intézményben évente 372 ezer beteget kezelnek, a receptköteles fürdőgyógyászati ellátásokat pedig az ország egész területéről igénybe veszik. A főigazgató ismertetése szerint 2025-ben 648 ezer vendég érkezett Hévízre, 68 százalékuk külföldi volt, a városban pedig összesen 1,2 millió vendégéjszakát regisztráltak.

A helyi magán- és egyéb szálláshelyeknél ugyanakkor jelentős visszaesést mértek 2026 első negyedévében: a vendégek száma csaknem 36, a vendégéjszakáké pedig 39 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest.

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A természetvédelmi szempontok is fontosak

A fórumon nemcsak a fürdő és a turizmus, hanem a tó természeti környezetének védelme is szóba került. Sinka Gábor, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre arra hívta fel a figyelmet, hogy a térségben történő beavatkozások veszélyeztethetik a tó forrásait.

A résztvevők beszéltek többek között a tó melletti út forgalomcsökkentésének szükségességéről, a véderdő és a település növényzetének kezeléséről, valamint a lápos területek védelméről is.

Hévíz ismét tulajdonrészt szeretne

A fórum végén az is előkerült, hogy Hévíz ismét szeretne tulajdonrészt kapni a gyógytó üzemeltetését végző társaságban. A település polgármestere, Naszádos Péter ezt szintén a tó és a város jövőjét érintő kérdések között említette.

A mostani fórum egyik konkrét következő időpontja tehát szeptember 24., amikor kormányzati szereplők adnak tájékoztatást a Hévízi-tó és környezetének fejlesztésére kiírt tervpályázat eredményéről.
Címlapkép: Getty Images
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