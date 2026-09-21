Leander metszése ősszel: így végezd a metszést és az átültetést a hideg előtt

A leander metszése ősszel sok kerttulajdonosnál a növény teleltetésre való felkészítésének része, és sokaknál ilyenkor a leander átültetése is napirendre kerül. Ám ha szeretnénk, hogy kedvenc növényünk a tél után is gyönyörű és egészséges legyen, akkor néhány részletre oda kell figyelni. Mutatjuk, mik a legfontosabb teendők a leander őszi gondozásakor, és megnézzük, lehet-e sikeres projekt a leander ültetése ősszel.

A mediterrán vidékekről származó leander fagyérzékeny növény, ezért Magyarországon jellemzően cserépben vagy dézsában neveljük, hogy télre védett helyre lehessen vinni. De a leander teleltetése nem merül ki a cserép áthelyezésében: az ősz beköszöntével metszésre vagy átültetésre is szükség lehet. A túl nagyra nőtt növényt például érdemes lehet visszavágni, hogy könnyebben elférjen téli helyén, bizonyos esetekben pedig a leander átültetése ősszel is indokolt lehet.

Leander metszése ősszel – mikor van rá valóban szükség?

A leander metszése több célt is szolgálhat: alakíthatjuk vele a bokrot, eltávolíthatjuk a sérült vagy beteg részeket, és megakadályozhatjuk, hogy a növény túlságosan nagyra nőjön. Ez utóbbi különösen fontos lehet ősszel, ha a nyáron terebélyessé vált leandert egy kisebb teleltetőhelyre kell bevinni.

Nem szükséges azonban minden leandert erősen visszavágni a nyári időszak után. Ha a növény egészséges, mérete megfelelő, és kényelmesen elfér majd a teleltetőhelyén, elegendő lehet a sérült, elszáradt vagy zavaró hajtások eltávolítása. Nagyobb alakító metszésre főként akkor lehet szükség, ha a hajtások megnyúltak, a bokor alul felkopaszodott, vagy annyira besűrűsödött, hogy a növény formája és szellőzése is romlott.

A visszavágás mértékét a növény állapotához igazítsuk. Egy enyhén túlnőtt leandernél elég lehet a hosszabb hajtások körülbelül egyharmadának visszavágása, erősen megnyúlt vagy felkopaszodott példánynál viszont nagyobb fiatalító metszés is indokolt lehet.

Így történjen a leander őszi metszése

A leander őszi metszése előtt készítsünk elő éles, tiszta metszőollót és egy pár kesztyűt. A leander minden része mérgező, növényi nedve pedig irritálja a bőrt, ezért a leander gondozása során kötelező a kesztyű. Ezután haladjunk végig a növényen lépésről lépésre:

Távolítsuk el az elszáradt és sérült részeket. Vágjuk ki az elhalt, beteg vagy sérült hajtásokat. A teljesen elszáradt ágrészt ne csak a végén kurtítsuk meg, hanem az egészséges részig vágjuk vissza. Ritkítsuk meg a túl sűrű részeket. Az egymást keresztező, egymáshoz dörzsölődő vagy a bokor közepe felé növő hajtások közül mindig a gyengébbet vágjuk ki egészen az elágazásig. Nem az a cél, hogy minél több ágat levágjunk, hanem hogy szellősebb, rendezettebb növényt kapjunk. Vágjuk vissza a túl hosszú hajtásokat. Ha a leander nyáron túlságosan terebélyessé vált, és nehezen férne el a teleltetőhelyén, a hosszú ágakat vágjuk vissza a kívánt méretre. Keressünk a kívánt magasság közelében egy egészséges levélcsomót vagy oldalelágazást, és közvetlenül fölötte vágjuk el a hajtást. A vágást lehetőleg egy levélhónalj vagy elágazás fölött ejtsük meg, és ne hagyjunk hosszú, csupasz csonkot. Ha csak a helyhiány miatt metszünk, nincs szükség az egész bokor drasztikus visszavágására. Csak indokolt esetben végezzünk erős, fiatalító metszést. Felkopaszodott vagy nagyon megnyúlt leandernél ne csak a hajtások végét csípjük vissza: az öreg, hosszú szárakat alacsonyabban, egy levélcsomó vagy oldalelágazás fölött rövidítsük meg. Az erős visszavágás után sok új hajtás fejlődhet, ezért egészséges, jól bokrosodó növénynél nincs szükség ilyen beavatkozásra. Metszés után takarítsuk el a növényi maradványokat. A levágott ágakat és leveleket gyűjtsük össze, különösen akkor, ha beteg vagy kártevővel fertőzött részeket is eltávolítottunk. A leander nyesedékét ne égessük el, mert az égésekor keletkező füst káros lehet. A levágott ágakat és leveleket gyűjtsük össze, a leander nyesedékét pedig a helyi hulladékszállítás szabályai szerint zöldhulladékként vagy kerti nyesedékként adjuk le.

A metszésnél nem minden hajtást kell ugyanúgy kezelni, az alábbiak szerint érdemes dönteni a hajtások sorsáról:

Tőből vagy az elágazásig vágjuk vissza az elhalt, beteg, sérült, egymást keresztező vagy egymáshoz dörzsölődő hajtásokat, valamint a fölösleges tőhajtásokat.

az elhalt, beteg, sérült, egymást keresztező vagy egymáshoz dörzsölődő hajtásokat, valamint a fölösleges tőhajtásokat. Csak rövidítsük meg azokat az egészséges hajtásokat, amelyek túl hosszúra nőttek, rossz irányba állnak, vagy a teleltetésnél útban lennének. A vágást lehetőleg egy levélhónalj vagy oldalelágazás fölött ejtsük meg.

azokat az egészséges hajtásokat, amelyek túl hosszúra nőttek, rossz irányba állnak, vagy a teleltetésnél útban lennének. A vágást lehetőleg egy levélhónalj vagy oldalelágazás fölött ejtsük meg. Hagyjuk meg az egészséges, jó irányba növő, megfelelő hosszúságú hajtásokat. Ezeket nem érdemes csak azért visszavágni, mert ősz van.

Leander átültetése ősszel – jobb várni tavaszig?

Nem feltétlenül az ősz a legalkalmasabb a leander ültetésére vagy másik cserépbe költöztetésére. A dézsában nevelt növények átültetésének általában a tavasz a kedvezőbb időszaka, amikor megindul az aktív növekedés, és a gyökérzet is könnyebben benövi az új közeget.

A hidegebb hónapokban a növény fejlődése lelassul. A frissen hozzáadott föld ilyenkor hosszabb ideig maradhat nedves, ami növeli a túlöntözés és a gyökérproblémák kockázatát. Ezért ha a leander cserepe még megfelelő méretű, a növény pedig egészséges és nincs sürgős probléma, érdemes várni tavaszig az átültetéssel.

Ugyanez igaz az ősszel vásárolt növényre is. Ha megfelelő méretű cserépben van, stabilan áll benne, és a földje jó állapotú, nem kell azonnal átültetni. Magyarországon biztonságosabb dézsában nevelni, hogy télre fagymentes helyre lehessen vinni.

Vannak azonban olyan helyzetek, amikor nem célszerű hónapokig halogatni a beavatkozást. Ilyen lehet, ha a cserép megrepedt vagy deformálódik, a gyökerek nagy tömegben kibújnak a vízelvezető nyílásokon, a földlabdát teljesen átszőtték a gyökerek, esetleg a közeg már olyan rossz állapotú, hogy nem vezeti el megfelelően a vizet, vagy éppen feltűnően gyorsan kiszárad..

Lehetőleg ne emeljük ki csak azért a leandert a cserépből, hogy ellenőrizzük a gyökereit. Először a kívülről is látható jeleket figyeljük: a vízelvezető nyílásokon kibújó gyökerek, a túl gyorsan kiszáradó föld, illetve a feszülő, deformálódó vagy megrepedt cserép egyaránt arra utalhat, hogy a növény kinőtte az edényét.

A leander átültetése lépésről lépésre

Ha az átültetés nem halasztható tavaszig, készítsük elő az új edényt és a friss ültetőközeget, majd az alábbi sorrendben haladjunk:

Válasszunk nagyobb cserepet. Az új edényben nagyjából 2–5 centiméterrel legyen több hely a gyökérlabda körül, és legyen az alján vízelvezető nyílás. Túl nagy dézsát nem érdemes választani, mert a gyökerek által még át nem szőtt föld hosszabb ideig maradhat nedves. Emeljük ki óvatosan a növényt. A leandert lehetőleg a gyökérlabda minél kisebb bolygatásával vegyük ki a régi edényből. Ne húzzuk erősen a száránál, és ne rázzuk le fölöslegesen a földet a gyökerekről. Ellenőrizzük a gyökérzetet. Az egészséges gyökereket hagyjuk minél inkább érintetlenül. Csak a sérült, elhalt vagy rothadó részeket távolítsuk el, a nagyon összetömörödött, körbefutó gyökereket pedig óvatosan lazítsuk meg. Készítsük elő a friss földet. Jó szerkezetű, vályogos alapú, jól vízáteresztő virágföldet használjunk, amely nem tartja pangó vízben a gyökereket. Az új cserép aljára annyi föld kerüljön, hogy a leander töve nagyjából ugyanazon a magasságon maradjon, mint korábban. Helyezzük be a leandert. Tegyük a gyökérlabdát az edény közepére, majd töltsük fel körülötte a réseket friss földdel. A földet finoman igazítsuk a gyökérlabda köré, de ne préseljük keményre. Öntözzük be alaposan. Adjunk annyi vizet, hogy az egész földlabda átnedvesedjen, és a fölösleges víz kifolyjon a cserép alján. Ezután már az őszi, csökkenő vízigényhez igazítsuk az öntözést.

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Teendők a leander teleltetése előtt

Az ősz előrehaladtával a leander gondozása fokozatosan megváltozik. A növekedési időszak végével már nem az új hajtások és virágok ösztönzése a cél, hanem az, hogy a növény jó állapotban kerüljön a téli pihenőhelyére.

Mielőtt bevisszük, vizsgáljuk át a leveleket és a hajtásokat. Nézzük meg a levelek fonákját és a hajtások tövét is, mert a kártevők gyakran ezeken a részeken bújnak meg. A leandert többek között pajzstetvek, levéltetvek és takácsatkák is megtámadhatják, amelyek zárt helyen továbbterjedhetnek a többi teleltetett növényre.

Távolítsuk el az elszáradt leveleket és virágmaradványokat, illetve szükség esetén végezzük el a mérsékelt méretkorlátozó metszést. Az öntözést a hűvösebb időben fokozatosan igazítsuk a növény csökkenő vízigényéhez: a föld ne álljon folyamatosan vízben, különösen akkor ne, amikor a leander már a hűvös teleltetőhelyére kerül. A tápoldatozást ősszel hagyjuk abba.

A legfontosabb, hogy ne várjuk meg, amíg komoly fagy éri a növényt. A leander fagyérzékenysége miatt a hideg időszakra világos, fagymentes helyet érdemes neki keresni. Erre alkalmas lehet például egy világos garázs, zárt veranda, hűvös lépcsőház vagy pince, ha nem fagy és elegendő fényt kap a növény. Tavasszal, amikor ismét kivisszük a kertbe, és megindul a növekedés, elvégezhető az ősszel elhalasztott átültetés és – ha szükséges – az erősebb alakító metszés is.