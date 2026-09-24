Mesés álommeló vár a magyarokra ebben a luxushotelben: még bőven vannak helyek, tapasztalat sem kell

A kanadai Sziklás-hegységnél kínál munkalehetőségeket a 2027-es nyári szezonra a Fairmont Chateau Lake Louise. Az ötcsillagos luxusszálloda többféle pozícióba keres munkatársakat: a jelentkezőknek többek között takarítóként, londinerként, felszolgálóként, baristaként, éttermi kisegítőként vagy lobby munkatársként nyílhat lehetőségük dolgozni. A munkavállalók több juttatásban is részesülnek, köztük a lakhatási támogatás, az ingyenes étkezés, valamint az ingyenes kenuzás.

A Fairmont Chateau Lake Louise már toborozza új munkatársait a 2027-es nyári szezonra. A kanadai luxusszálloda a Szilás-hegységben található, így a leendő dolgozók lenyűgöző környezetben tölthetik el munkaidejüket. A meghirdetett pozíciók között szerepel a takarító, a londiner, a felszolgáló, az éttermi kisegítő, a lobby munkatárs és a barista, emellett pedig konyhai kisegítői feladatokra is keresnek munkavállalókat.

A munkáltató által megfogalmazott elvárások között elsősorban a jó ügyfélszolgálati készség, a megbízhatóság és a szorgalom szerepel. Fontos még a jó fizikai állapot, a rugalmas hozzáállás a munkaidőt illetően, valamint az is, hogy a jelentkező önállóan tudjon dolgozni. Vendéglátásban szerzett tapasztalat nem feltétel, ugyanakkor előnyt jelenthet a kiválasztás során.

A munkavállalók számára közös használatú apartmanokat biztosítanak. A szállások közös hálószobákkal, konyhával és közösségi terekkel rendelkeznek, a lakhatás pedig napi 9,5 kanadai dollártól érhető el. A szállás egyik sajátossága, hogy a munkavállalók a kanadai Sziklás-hegység közvetlen közelében tölthetik a mindennapjaikat. A környéken túra- és hegyi ösvények, valamint a Lake Louise kínálta vízi lehetőségek is elérhetők, emellett kerékpározásra és más szabadtéri programokra is van lehetőség.

A munkához többféle juttatás is kapcsolódik. A dolgozók támogatott szállást és minden munkanapon ingyenes étkezést kapnak, emellett ingyenes kenuhasználati kuponokat és szabadtéri felszerelések kölcsönzését is biztosítják számukra. A juttatások között szerepel még a dolgozói edzőterem használata, 30 százalékos kedvezmény a hotel éttermeiben, emellett a munkatársak kedvezményes szálláslehetőségeket is igénybe vehetnek a Fairmont és az Accor szállodáiban.

A 2027-es nyári szezonra már megnyílt a jelentkezés, a lehetőség azonban nem mindenki számára elérhető. A munkára ausztrál, új-zélandi, brit, ír és európai uniós útlevéllel rendelkező személyek jelentkezhetnek, amennyiben jogosultak a kanadai IEC Working Holiday vízumra. Fontos feltétel, hogy a munkáltató nem biztosít vízumszponzorációt.

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Külföldi munkavállalás

A külföldi munkavállalás továbbra is sok magyar számára jelent vonzó lehetőséget, ugyanakkor a motivációk az elmúlt időszakban változni látszanak. Egy friss felmérés szerint a külföldi munkavállalásnál már nem kizárólag a magasabb kereset számít: a családi szempontok és az életminőség javulása is egyre fontosabb tényező.

A külföldi munkavállalásra nyitottak aránya is változott, egy év alatt jelentősen csökkent: a korábban külföldön nem dolgozók 39 százaléka tartaná elképzelhetőnek, hogy egy kedvező állásajánlat miatt másik országba költözzön, ami jelentős visszaesés az előző évi adatokhoz képest, amikor még minden második válaszadó nyilatkozott így. A fiatalabb korosztályok körében ennél magasabb az érdeklődés, a Z generáció tagjai közül tízből hatan költöznének másik országba egy jó munkalehetőség kedvéért.