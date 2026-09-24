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Kongatják a vészharangot a szakértők: elképesztő, mi történik a népszerű magyar kirándulóhelyen
HelloVidék

Kongatják a vészharangot a szakértők: elképesztő, mi történik a népszerű magyar kirándulóhelyen

HelloVidék
2026. szeptember 24. 09:45

Ma már szinte annak lehetne hírértéke, ha akadna olyan tó Magyarországon, amely még nem ad vészjelzést a szárazság miatt. A zirci Ciszterci Arborétum kis tavában mindössze 40 centiméteres a vízszint, miközben normál esetben ennek ötszöröse szokott lenni. A Bakonyban több vízfolyás és tó is megsínyli a tartós vízhiányt.

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A zirci Ciszterci Arborétum munkatársai a közösségi oldalukon mutatták meg, milyen állapotban van most a kis tavuk. A vízszint mindössze 40 centiméter, miközben a megszokott vízmagasság körülbelül ötször ennyi. A látvány önmagában is beszédes, az arborétum szerint azonban a tó nem egyszerűen egy kiszáradó kerti tó: természetes „mérőműszerként” mutatja, mi történik a Bakony vízháztartásával.

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A probléma nem pusztán az, hogy idén kevés csapadék hullott. Legalább ennyire számít annak időbeli eloszlása, intenzitása és az is, hogy milyen hosszú száraz időszakok követik egymást. Az arborétum szerint az idei év ebből a szempontból is szélsőséges.

A Bakony vízháztartása különösen érzékeny

A Bakony karsztos terület, ezért a víz útja is különleges. A lehulló csapadék jelentős része a mészkő és a dolomit repedésein keresztül beszivárog a felszín alatti vízrendszerbe. Emiatt a felszíni vízfolyások vízhozama is érzékenyen reagál arra, ha hosszabb ideig kevés csapadék érkezik. A zirci arborétum tavának egyetlen felszíni vízforrása a Cuha-patak. Ha a patakban kevés a víz, azt idővel a tavon is látni lehet.

A Cuha karsztos környezetben folyik, ezért bizonyos szakaszain régebben is előfordult időszakos kiszáradás. A neve is erre utal: a szláv Sucha vagy Suha jelentése száraz. Ami most igazán figyelemre méltó, az a vízhiányos időszakok gyakorisága, hossza és az, hogy az év mely időszakaira terjednek ki.

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Az arborétum szerint a Bakony több kisebb vízfolyásán is láthatók a vízhiány jelei. Az egykori apátsági Mayer-tavat például három kisebb vízfolyás táplálja, ezek közül jelenleg már csak egy csordogál. A tó vízszintjéről mintegy 60 centiméter víz hiányzik.
Címlapkép: Getty Images
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