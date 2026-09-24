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A drónnal készült felvételen a Balaton partszakasza Balatonfenyvesnél 2026. augusztus 19-én.
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Drámai a helyzet a Balatonnál: történelmi mélyponton a vízállás, már a hajózást is akadályozza a vízhiány

Pénzcentrum
2026. szeptember 24. 19:22

Történelmi mélypontra, mindössze 33 centiméterre csökkent a Balaton átlagos vízállása a csütörtöki mérések alapján. A tartós csapadékhiány miatt a tó vízmérlege hosszú ideje negatív, ami az ökológiai aggályok mellett már a hajózást is akadályozza, az előrejelzések szerint pedig a közeljövőben sem várható javulás - közölte a szeretlekmagyarorszag.hu.

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A siófoki vízmérce 2026. szeptember 24-i, csütörtök reggeli adatai szerint a tó vízszintje újabb kritikus pontot ért el. Mivel az előrejelzések alapján a következő napokban sem várható érdemi csapadék, az apadás tovább folytatódhat, vagy a legjobb esetben is csak a vízszint stagnálására lehet számítani. A déli part sekélyebb részein, például Balatonfenyvesnél már jól láthatóan visszahúzódott az összefüggő vízfelület a partvonaltól.

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A drasztikus vízszintcsökkenésnek azonnali gyakorlati következményei is vannak. A gyorsan iszaposodó és egyre sekélyebb kikötőmedencék miatt a Balatoni Hajózási Zrt. már a múlt héten arra kérte a bérlőket, hogy a megszokottnál korábban végezzék el a vitorlások őszi daruzását, és kezdjék meg a hajók szárazföldi tárolását.

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Bár a 33 centiméteres érték önmagában is rendkívüli, a szakemberek szerint a puszta vízállásnál sokkal súlyosabb problémát jelent a tartós vízhiány. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai is megerősítik, hogy a tó vízmérlege tartósan negatív, ugyanis a párolgás mértéke rendszeresen meghaladja a befolyókon és a csapadékon keresztül érkező vízutánpótlást.

Vasas Gábor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója egy szerdai sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy bár a vízállás valóban nagyon alacsony, a Balaton mára túlságosan eltávolodott a természetes állapotától, ami ennél is nagyobb gondot jelent. A klímaváltozás okozta károkat ugyanis jelentősen súlyosbítja a part menti területek folyamatos beépítése. Erre intő példa a Pogány-völgyi-víz torkolatvidékénél zajló fonyódi beruházás is, amely ellen korábban a kutatók és a civil szervezetek egyaránt hiába tiltakoztak.

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Címlapkép: MTI/Vasvári Tamás
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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