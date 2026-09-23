Vége lett a Gumis-tó sötét titkának: de ennek csak örülhetnek a szegediek

Nem mindennapi látvány fogadta azokat, akik az elmúlt időszakban a szegedi Gumis-tó környékén jártak: a kiszáradó mederből sorra bukkantak elő az évtizedekkel ezelőtt vízbe került gumiabroncsok. Mostanra azonban eltűnt az utolsó darab is: összesen mintegy 1100 régi gumit szedtek ki a mederből. És ami ezután történik velük, az talán még érdekesebb.

Ahogy a Hellovidék is cikkezett róla, hetekkel ezelőtt egészen szürreális látvány fogadta azokat, akik a szegedi Gumis-tó környékén jártak: a drasztikusan lecsökkent vízszint miatt tömegével bukkantak elő az évtizedekkel korábban a tóba került gumiabroncsok. A tó nevéről sokan talán azt gondolták, hogy csak egy régi becenév, most azonban szó szerint láthatóvá vált, miért hívják Gumisnak.

A tó története azonban most újabb fejezetéhez érkezett: két hét alatt mintegy 1100 gumiabroncsot szedtek ki a kiszáradt mederből, és a munkálatok szeptember 22-én befejeződtek - írta a Szeged.hu.

Több ezer gumi került elő a tómederből

A szegedi Gumis egy mesterségesen kialakított horgásztó, amely egy egykori agyagbánya helyén jött létre. A mederbe még évtizedekkel ezelőtt kerültek a leselejtezett, többek között teherautókról és buszokról származó gumiabroncsok. A problémát sokáig elfedte, hogy a gumik a víz alatt voltak. Az elmúlt évek szárazsága azonban látványosan megváltoztatta a helyzetet. A vízszint annyira visszahúzódott, hogy egyre több abroncs került a felszínre. A szomszédos tavak sincsenek sokkal jobb helyzetben: a Keramit teljesen kiszáradt, a Tejes-tóban pedig már csak kevés víz maradt.

A mostani akció ráadásul nem az első alkalom volt. 2024-ben több mint kétezer gumiabroncsot már eltávolítottak a Gumis-tóból, az akkori vízállás és az iszapréteg mellett azonban csak azokat tudták kiszedni, amelyek biztonságosan hozzáférhetők voltak.

Nem volt egyszerű kiszedni az 1100 abroncsot

A mostani munkát a Szegedi Vízmű megbízásából a Norbo-Ép Kft. végezte. A meder megközelítéséhez lejárót építettek, majd kisgépekkel kezdték összegyűjteni a gumikat. A munka nem bizonyult egyszerűnek: a gépekkel a meder szélén haladva kellett megközelíteni a nagyobb gumihalmokat. Két hét alatt összesen mintegy 1100 abroncsot sikerült kiemelni. A munkagépek szeptember 22-én már az utolsó köröket tették meg a mederben.

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A begyűjtött gumik elszállítása sem egyetlen fuvarral történt. Az 1100 abroncs felrakodásához várhatóan négy-öt kamionfordulóra volt szükség.

Nem a szeméttelepen végzik

A történet egyik érdekes része, hogy a kiszedett gumik nem egyszerűen hulladéklerakóba kerülnek. A Green Tyre Zrt. marcali telepére szállították őket, ahol feldolgozzák és újrahasznosítják az abroncsokat. A feldolgozás után olyan gumialapú termékek készülhetnek belőlük, amelyeket például játszótereken, edzőtermekben és sportpályákon használnak. Így az sem kizárt, hogy a szegedi Gumis-tó mélyéről előkerült abroncsok később egy egészen más helyen, például egy rugalmas sportburkolat részeként térnek vissza.

A Gumis-tó története ezzel a hulladék szempontjából egyelőre lezárult, a szárazság azonban közben egy másik problémára is felhívta a figyelmet. A tóban már csak kevés víz maradt, és a környék más tavai is látványosan megsínylették a csapadékhiányt.