Nagy változás jöhet a Balatonnál: négy ingatlan sorsa is eldőlhet, régi kempingek is érintettek

Négy balatonakarattyai ingatlan jövője is kérdésessé válhat: a képviselő-testület ma tárgyalja, hogy változtatási tilalmat rendeljen el a telkekre. Az érintett területek között ott van a korábbi Piroska kemping ingatlana és egy, a Szilfa kempinghez kapcsolódó telek is. A döntés egy új településterv készítésének időszakában születhet meg.

Érdekes fordulat jöhet a Balaton egyik népszerű településén: Balatonakarattya képviselő-testülete szeptember 24-i ülésén négy ingatlanra vonatkozó változtatási tilalom elrendelését tárgyalja. A napirendben a 0203/6, 3527/1, 3528/2 és 3529 helyrajzi számú ingatlanok szerepelnek. A nyilvánosan elérhető napirendi jegyzék egyelőre azt nem részletezi, hogy az egyes területeken pontosan milyen új szabályozást készítenek elő - írta a Veol.hu.

A lap szerint a négy ingatlan közül különösen érdekes a 3527/1-es helyrajzi számú telek, amely a volt Piroska kemping területe. Az ingatlannak már korábban is volt fejlesztési előzménye: egy 2016-os településrendezési dokumentum szerint az akkori tulajdonos a kemping fejlesztését tervezte. Akkor a beépíthetőség 10-ről 15 százalékra emelését, valamint a megengedett építménymagasság 4,5-ről 8 méterre növelését is tervezték. A környezetvédelmi hatóság ugyanakkor az építési intenzitás csökkentését javasolta, ezt pedig a képviselő-testület nem támogatta.

Most, tíz évvel később ismét településrendezési döntés előtt áll a terület. A szeptember 24-i napirend alapján változtatási tilalmat rendelhetnek el rá, ám abból egyelőre nem derül ki, milyen konkrét szabályozás készülhet a volt kemping helyén.

Több kempinges múltú ingatlan került elő

Nem ez az egyetlen érintett telek, amelynek kempinges előélete van. A 3529-es helyrajzi számú ingatlan korábban az úgynevezett Szilfa kempinghez kapcsolódott. A 2017-es önkormányzati iratok szerint az önkormányzat akkor a 3534/3 és a 3529 helyrajzi számú, Szilfa kempingként megjelölt ingatlanokat bérelte, majd továbbadta használatra.

A 3527/1, 3528/2 és 3529 helyrajzi számú három ingatlan tulajdonosváltása is érdekes előzményeket mutat. 2021-ben még az MKB Üzemeltetési Kft. volt a tulajdonosuk, az önkormányzat azonban nem élt elővásárlási jogával, mivel nem állt rendelkezésére a megvásárlásukhoz szükséges pénzügyi fedezet. Rövid időn belül a Garda Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap lett a tulajdonos, majd az ingatlanok adásvétele ismét napirendre került. A jelenlegi tulajdonosi viszonyok az áttekintett önkormányzati dokumentumokból nem állapíthatók meg.

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Mit jelentene a változtatási tilalom?

A változtatási tilalom lényegében időlegesen befagyasztja az érintett terület fejlesztési lehetőségeit, amíg az új szabályozás elkészül. A vonatkozó jogszabály alapján ilyen tilalom alatt fő szabály szerint nem lehet telket alakítani, új építményt létesíteni, illetve meglévő épületet bővíteni, átalakítani vagy elbontani, ugyanakkor a jogszabály kivételeket is meghatároz. A változtatási tilalom a helyi építési szabályzat készítésének időszakára, legfeljebb három évre rendelhető el.

A mostani döntés hátterében az is fontos körülmény, hogy Balatonakarattyán új településterv készül. A képviselő-testület 2025 áprilisában döntött az új terv elkészítéséről, amely a jelenlegi szabályozás helyébe lépő rendszer alapja lehet.szabályozásból derülhet ki.