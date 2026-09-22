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Hétvégén újra életre kel a tanyavilág: szüreti hangulat, kemencés finomságok és régi mesterségek várnak

HelloVidék
2026. szeptember 22. 18:20

Borszűrő Szent Mihály ünnepére várják az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba szombaton a vendégeket, akik frissen préselt mustot kóstolhatnak, az iparosok napján pedig a régi mesterségek világába is betekintést nyerhetnek - tájékoztatta Kodácz Csengele, az intézmény marketingvezetője az MTI-t.

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Szent Mihály napjára, szeptember 29-ére - ha az időjárás is kedvezett - beérett a szőlő a Dél-Alföldön, így a gazdák nekiláthattak a must szűrésének. Az őszi munkálatok közül ezért kiemelt figyelmet kap a szüret a Szegedi tanyánál, ahol szőlőt préselnek, a frissen készült mustot pedig a vendégek is megkóstolhatják.

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A Szeged környéki tanyákon a 19. század elején jelent meg a fűszerpaprika, majd a térség egyik meghatározó kultúrnövényévé vált. Az őszi időszak egyik fontos munkálata volt a paprika betakarítása és feldolgozása. A skanzenben, a Hódmezővásárhelyi tanyai olvasókörnél a látogatók bekapcsolódhatnak a paprikafűzésbe, és kipróbálhatják, hogyan kell összetörni a lábbal hajtott külüvel a kiszárított paprikát.

Az Iparosok napja alkalmából a szűrhímzés, a fafaragás és a kádármesterség fortélyait mutatják be a mesterek, az Aradról érkező kézművesek pedig a nemezeléssel és mézeskalács-díszítéssel ismertetik meg az érdeklődőket.

Kora délután a Gyöprugi Együttes és Mester László zenekara népzenei és néptáncprogrammal, valamint táncházzal szórakoztatja a közönséget a Hódmezővásárhelyi tanyai olvasókörnél, itt népi divatbemutatót rendeznek, és ki-ki magára is öltheti a régi korok viseletét, az udvarban kemencés finomságok sülnek. A Szeri Gyógynövényházban gyógynövényekből készült teák kóstolójára és kertbemutatóra térhetnek be a vendégek, a Nomád parkban pedig pihenésre és játékra berendezett jurta fogadja a vendégeket.
Címlapkép: Getty Images
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