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Hétvégén újra életre kel a tanyavilág: szüreti hangulat, kemencés finomságok és régi mesterségek várnak
Borszűrő Szent Mihály ünnepére várják az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba szombaton a vendégeket, akik frissen préselt mustot kóstolhatnak, az iparosok napján pedig a régi mesterségek világába is betekintést nyerhetnek - tájékoztatta Kodácz Csengele, az intézmény marketingvezetője az MTI-t.
Szent Mihály napjára, szeptember 29-ére - ha az időjárás is kedvezett - beérett a szőlő a Dél-Alföldön, így a gazdák nekiláthattak a must szűrésének. Az őszi munkálatok közül ezért kiemelt figyelmet kap a szüret a Szegedi tanyánál, ahol szőlőt préselnek, a frissen készült mustot pedig a vendégek is megkóstolhatják.
A Szeged környéki tanyákon a 19. század elején jelent meg a fűszerpaprika, majd a térség egyik meghatározó kultúrnövényévé vált. Az őszi időszak egyik fontos munkálata volt a paprika betakarítása és feldolgozása. A skanzenben, a Hódmezővásárhelyi tanyai olvasókörnél a látogatók bekapcsolódhatnak a paprikafűzésbe, és kipróbálhatják, hogyan kell összetörni a lábbal hajtott külüvel a kiszárított paprikát.
Az Iparosok napja alkalmából a szűrhímzés, a fafaragás és a kádármesterség fortélyait mutatják be a mesterek, az Aradról érkező kézművesek pedig a nemezeléssel és mézeskalács-díszítéssel ismertetik meg az érdeklődőket.
Kora délután a Gyöprugi Együttes és Mester László zenekara népzenei és néptáncprogrammal, valamint táncházzal szórakoztatja a közönséget a Hódmezővásárhelyi tanyai olvasókörnél, itt népi divatbemutatót rendeznek, és ki-ki magára is öltheti a régi korok viseletét, az udvarban kemencés finomságok sülnek. A Szeri Gyógynövényházban gyógynövényekből készült teák kóstolójára és kertbemutatóra térhetnek be a vendégek, a Nomád parkban pedig pihenésre és játékra berendezett jurta fogadja a vendégeket.
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