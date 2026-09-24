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Elszörnyedt a futó, amikor meglátta, mi történt kedvenc tavával: levideózta a döbbenetes látványt
Vészesen apad Budapest egyik kedvelt tava: több mint egy méternyi víz hiányzik már a Naplás-tóból. A változás mostanra olyan látványos, hogy szinte rá sem lehet ismerni a tó egyes részeire – egy futó videón mutatta meg, milyen szomorú kép fogadta a parton.
Több mint egy métert apadt a Naplás-tó vízszintje, a különbség pedig most már szabad szemmel is látványos. Egy futó szeptember 22-én videón mutatta meg, milyen állapotban van Budapest egyik ismert tava, és azt írta: bár eredetileg a futásáról akart posztolni, a látvány mellett most ez tűnt fontosabbnak.
A bejegyzés szerint kedden délelőtt kevesen voltak a tónál, így nyugodtan tudott videót készíteni a vízszintről. Mint írta, azon a helyen, ahol éppen állt, korábban legalább derékig ért volna a víz. Most ehhez képest jelentős partszakasz került szárazra.
A Naplás-tó vízszintjének csökkenése újabb látványos jele annak, hogy a tartós szárazság a főváros környéki vizeket sem kíméli. A közösségi médiában megosztott felvétel készítője szerint a látvány elszomorító, ezért ezúttal nem a futásáról, hanem a tó állapotáról tartotta fontosnak tájékoztatni követőit.
A látvány önmagában is beszédes, az arborétum szerint azonban a tó nem egyszerűen egy kiszáradó kerti tó: természetes „mérőműszerként” mutatja, mi történik a Bakony vízháztartásával.
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