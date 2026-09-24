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In the Rift Valley, on the shores of Lake Malawi (Lake Nyasa)
HelloVidék

Elszörnyedt a futó, amikor meglátta, mi történt kedvenc tavával: levideózta a döbbenetes látványt

HelloVidék
2026. szeptember 24. 15:45

Vészesen apad Budapest egyik kedvelt tava: több mint egy méternyi víz hiányzik már a Naplás-tóból. A változás mostanra olyan látványos, hogy szinte rá sem lehet ismerni a tó egyes részeire – egy futó videón mutatta meg, milyen szomorú kép fogadta a parton.

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Több mint egy métert apadt a Naplás-tó vízszintje, a különbség pedig most már szabad szemmel is látványos. Egy futó szeptember 22-én videón mutatta meg, milyen állapotban van Budapest egyik ismert tava, és azt írta: bár eredetileg a futásáról akart posztolni, a látvány mellett most ez tűnt fontosabbnak.

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A bejegyzés szerint kedden délelőtt kevesen voltak a tónál, így nyugodtan tudott videót készíteni a vízszintről. Mint írta, azon a helyen, ahol éppen állt, korábban legalább derékig ért volna a víz. Most ehhez képest jelentős partszakasz került szárazra.

A Naplás-tó vízszintjének csökkenése újabb látványos jele annak, hogy a tartós szárazság a főváros környéki vizeket sem kíméli. A közösségi médiában megosztott felvétel készítője szerint a látvány elszomorító, ezért ezúttal nem a futásáról, hanem a tó állapotáról tartotta fontosnak tájékoztatni követőit.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Címlapkép: Getty Images
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