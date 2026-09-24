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Papaya plant with green papaya fruit ready to harvest, agriculture illustration
HelloVidék

Mázsaszámra terem az egzotikus csodagyümölcs a magyar fóliasátorban: szedd magadot is hirdettek + Videó

HelloVidék
2026. szeptember 24. 14:45

Nem Vietnám, nem Costa Rica, hanem Cserkeszőlő: hatalmas fóliasátorban terem a papaja, ráadásul nem is kevés. A növények már 3,5–4 méteresek, jelenleg közel tíz mázsa gyümölcs van rajtuk, és folyamatosan érnek az újabb termések.

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Iglódi Ferenc 13 éve kezdett egzotikus gyümölcsökkel kísérletezni, mára pedig valóságos trópusi kertet alakított ki Cserkeszőlőn. A papajából jelenleg mintegy 500 tő van a fóliasátorban, de ezt hamarosan ezerre bővítik. A termesztő több országból, köztük Vietnámból, Kambodzsából és Costa Ricából is hozott fajtákat, hogy kiderüljön, melyek bírják legjobban a hazai körülményeket.

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Kísérletezünk mert Perutól kezdve Dél-Amerikáig öt különböző országból is próbálgatjuk, hogy melyik bírja legjobban ezt az időjárást. Bemutatókertként is működünk, ezért rengetegen jönnek a világ legkülönbözőbb országaiból. A fürdőbe érkező külföldi vendégek nagy számban jönnek hozzánk is nézelődni. Különlegességnek számít Közép-Európában, ahol rajtam kívül talán még egy valaki termeszt papaját

– mondta el.

A papaják egy év alatt 3,5–4 méteresre nőttek, és már a fólia tetejét érik. A növényeket ezért vissza kell vágni, majd az új hajtásokon ismét termést hoznak. Egy-egy növény átlagosan 50 kilogramm gyümölcsöt teremhet. A fóliában jelenleg közel tíz mázsa papaja vár szüretre. A növények nem egyszerre teremnek le: folyamatosan virágoznak, fejlődnek és hozzák az újabb gyümölcsöket.

 

A cserkeszőlői papaját már Budapestre is rendszeresen szállítják

Ahogy a termesztő mesélte, hosszú idő kellett ahhoz, hogy a vásárlók is megismerjék és keresni kezdjék ezt az egzotikus gyümölcsöt:

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Budapestre rengeteg papaját szállítunk. Ehhez kellett tíz év, hogy bevezessük, először azt hitték, hogy tököt árulunk. Nem volt ez egyszerű mire megszokták és keresik. Huszonnyolc féle gyógymódra használják, legfőképpen bélgyulladásokra meg gyomorbajokra. A magas a lutein tartalma a szemre jó, mert javítja a látást. Ez az egyik olyan gyümölcs amit a cukorbetegek is fogyaszthatnak.

A különleges termesztéshez adottak a cserkeszőlői körülmények is: a fóliasátorban állandóan nagyjából 25 Celsius-fokot és egyenletes páratartalmat tartanak. A fóliákat saját termálkútból származó, 87 fokos vízzel fűtik, amely 1200 méteres mélységből érkezik.

 
Címlapkép: Getty Images
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