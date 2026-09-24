Idén is megtalálták a magyar pornófővárost: meglepő, de ebben az eldugott faluban nézik a legtöbb szexet

A Szexrandi.hu társkereső 2015-óta minden évben utánajár és Google Trends mutatói segítségével, hogy földrajzilag hol a legfogékonyabbak a magyarok a szexuális tartalmak iránt. Az oldal munkatársai most ismét a nyilvánosság elé tárják a kutatás eredményeit, hogy tavaly nyár óta mely városokban mozdult rá igazán a lakosság az érzéki tartalmakra, és hol kerestek rá a legtöbben a szex szóra. Egy meglepetés helyezett is szerepel a listán, ami nemrégiben egy különleges szoborról lett híres.

Egy visszatérő település ismét kiharcolta magának az első helyet, ugyanis az idény pornó fővárosa a Zala vármegyei Nemesrádó lett*, ami a tavalyi második helyről tornázta fel magát ebbe a kiemelkedő pozícióba. A tavalyi győztes Kiskorpád sajnos idén helyezést sem tudott szerezni.

A legszexéhesebb városok listáján nagyjából megőrizték a helyezéseiket a tavalyi települések. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Mánd az ötödikről a második helyre került, a Vas vármegyei Oszkó viszont a harmadikról a negyedik helyre csúszott le, és a Tolna vármegyei Regöly szerezte meg a dobogó harmadik fokát. A helyezettek között még van azért pár kelet-magyarországi település a tavalyi listáról mint Cigánd és Nyírcsaholy. A térkép alapján úgy tűnik a Duna-Tisza közében és az Alföldön teljesen hidegen hagyja az embereket ez a téma.

Külön érdekességképpen szeretnénk megjegyezni, hogy sereghajtóként felkerült a listára Devecser város is, ami nemrégiben a szárnyasfallosz-szobor feltűnése, majd eltűnése kapcsán került be a hírekbe. Elképzelhető, hogy nem véletlenül ihletődött meg a szobor készítője, ha már egy ilyen listán is feltűnik a település neve.

Budapest továbbra is messziről lemarad a listáról. Úgy tűnik a fővárosi szexéhes emberek nem feltétlenül csak az online térben keresik a kielégülést.

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Nemesrádó – Zala vm.

Mánd – Szabolcs-Szatmár-Bereg vm.

Regöly – Tolna vm.

Oszkó – Vas vm.

Cigánd – Borsod-Abaúj-Zemplén vm.

Csertő – Baranya vm.

Nyírcsaholy – Szabolcs-Szatmár-Bereg vm.

Piricse – Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vm.

Tét – Győr-Moson-Sopron vm.

Devecser – Veszprém vm.

*A Google trend keresés oldalán tavaly nyár óta az adott kulcsszóra, ami a "szex" volt a lekérés napján, ezt a sorrendet adta ki a rendszer.