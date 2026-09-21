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Titkos ajtót találtak a bakonyi vár falában: most derült ki, mi rejtőzhetett mögötte + Fotók

HelloVidék
2026. szeptember 21. 17:45

Az idei nyári régészeti feltárásokat követő elemzések újabb izgalmas részleteket tártak fel a bándi Essegvár történetéből. A Laczkó Dezső Múzeum szakemberei kiderítették, hogy az erődítmény középkori alsó szintje ma teljesen a föld alatt húzódik, emellett egy rejtélyes, hőhatásnak kitett akna és egy ostromoknál használható titkos ajtó nyomaira is rábukkantak - közölte a Veol.hu.

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A Bakonyban található, a Séd-patak felett magasodó vár északi részén nyitott kutatási szelvényekből II. András és III. Béla korából származó pénzérmék kerültek elő. Ezek a leletek megerősítették a kutatók feltételezését, miszerint az erődítmény ezen része már a 13. század második felében felépülhetett. A szakemberek egy nagyméretű kövekkel kibélelt, földbe mélyített aknát is találtak, amelynek oldalain és alján erős hőhatás nyomai látszanak. Bár a pontos funkciója egyelőre kérdéses, a megégett kvarcitkavicsok alapján valószínűsítik, hogy a vár építése előtt akár üveggyártásra is használhatták.

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A kőből épült palota és az egykori téglatorony közötti külső várfalban egy mindössze hatvan centiméter széles, utólag befalazott ajtónyílásra bukkantak, amely előtt a várudvar felőli oldalon egy kisebb, falazott aknát is azonosítottak. Nagy Szabolcs Balázs régész a Veol.hu-nak elmondta, ez az együttes egykor árnyékszék lehetett, de felmerült egy még izgalmasabb elmélet is, amely szerint ostromok idején titkos kitörőkapuként funkcionálhatott.

A terepmunkát követő vizsgálatok alaposan átírták a vár eredeti kinézetéről alkotott képet

Bebizonyosodott ugyanis, hogy a déli épületszárny teljes középkori alsó szintjét jelenleg is föld fedi. A ma leglátványosabb elemnek számító, helyreállított délkeleti torony mostani bejárati szintje valójában az épület első emelete volt, vagyis a torony eredetileg jóval magasabban tornyosult a várudvar fölé. A megtalált ezüstérmék ezenfelül igazolták azt a korábbi feltételezést, hogy a 15. század közepén jelentős fordulópont következett be az erődítmény életében.

A feltárás során a vár építését megelőző korok emlékei is felszínre kerültek. A középkori nyílcsúcsok, gótikus rézveretek és cseréptöredékek mellett római kori bronzfibulát (ruhakapcsoló tűt), tetőfedő cserepeket, valamint néhány őskori pattintott kőeszközt is találtak. A tervek szerint a kutatómunka jövőre folytatódik, amikor a régészek az északi kapu rejtélyeinek feltárására és egy ritka, lovat ábrázoló vízkiöntő edény hiányzó darabjainak felkutatására összpontosítanak majd.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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