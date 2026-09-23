Működik a legális őszi trükk: ingyen transzferrel és korlátlan borozással vár a legendás magyar borvidék

Október 17-én ismét összegyűlnek a somlói borászok, hogy a nagyközönségnek is bemutassák legjobb Juhfark tételeiket. A 11. Juhfark Ünnep különleges lehetőséget kínál arra, hogy a látogatók egyetlen napon, egyetlen helyszínen fedezzék fel a Somló és a Juhfark sokszínű borvilágát – közölték a Hírbalatonnal a szervezők.

A borkóstolással egybekötött program egyik különlegessége, hogy a borokat nem egyszerűen egy stand mögül lehet megkóstolni: maguk a borászok kínálják és mutatják be a tételeket, így a látogatók közvetlenül tőlük kérdezhetnek a fajtáról, a borokról és a somlói termőhelyről. A sétálójegy ráadásul korlátlan kóstolást biztosít a résztvevő pincészeteknél.

A résztvevők között ott lesz többek között a Tornai Pincészet, a Kreinbacher Birtok, a Kancellár Birtok, a Fehérvári Birtok, a Fekete Pince, a Kolonics Pincészet, a Somlói Vándor Pince, a Barcza Pincészet és a Baráth Borműhely is.

De nem kell egész nap egy helyben poharazni

A program része a kisvonatos pincetúra, amelyen a látogatók a szőlőhegyet is felfedezhetik. Emellett panorámás terasz, gasztronómiai kínálat és több tematikus workshop is várja a vendégeket. A workshopok között szerepelnek vezetett, kis létszámú kóstolók is.

A szervezők külön programként hirdetik például a Somló Múzeum- és pincetúrát, valamint a Juhfark arcai című kóstolót, amely több évjáraton keresztül mutatja be a fajtát. A rendezvényhez grillkonyha is kapcsolódik: a Tornai Pincészet teraszán többek között hamburgerrel, steakkel, focacciával és sült krumplival készülnek a szervezők.

Miért éppen a Juhfark?

A Juhfark a Somló egyik jellegzetes szőlőfajtája, amelynek borait a termőhely ásványos karaktere és a somlói vulkanikus talaj is erősen meghatározza. A rendezvény éppen ezt a kapcsolatot szeretné megmutatni: ugyanaz a fajta egészen különböző arcát mutathatja a különböző pincészetek boraiban.

Aki pedig nem autóval érkezne, annak is van lehetősége: a szervezők előzetes regisztrációval ingyenes helyi transzfert biztosítanak több környékbeli településről és a devecseri vasútállomásról. A rendezvény helyszíne a Tornai Pincészet, Somlójenőn. A sétálójegy szeptember 30-ig 13 900 forintos early bird áron vásárolható meg, ezt követően 15 900 forintba kerül. A jegy tartalmazza a kóstolópoharat, a korlátlan kóstolást, a kisvonatos pincetúrát és a panorámás terasz használatát; a tematikus workshopokra külön kell jegyet váltani.



