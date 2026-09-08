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balaton- Zenga.hu
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Eladó a kultikus balatoni borászat: megtaláltuk a hirdetést, még a traktor is jár hozzá

HelloVidék
2026. szeptember 8. 19:00

Új tulajdonost keres a hegymagasi Pap Wines, a Szent György-hegy egyik kultikus borászata. A hely külföldre költözés miatt kerül piacra, méghozzá nem akármilyen extrákkal: balatoni panorámás telek, működő borászat, 1700-as években épült pince, borászati felszerelés – és még egy traktor is a csomag része.

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Nem mindennapi ingatlanhirdetésre bukkant a We Love Balaton: 260 millió forintért eladó a Szent György-hegyen működő Pap Wines borászata és vendéglátóhelye. Az ingatlanhirdetést a Zengán is megtaláltuk: a 89 négyzetméteres épülethez 3500 négyzetméteres, balatoni panorámás telek, egy 1700-as években épült pince, borászati felszerelés, sőt még egy traktor is tartozik. A hirdetés szerint a jelenlegi tulajdonosok külföldre költözés miatt keresnek új gazdát a vállalkozásnak.

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A 260 millió forintos ajánlatban egy 89 négyzetméteres, háromszobás épület és egy 3500 négyzetméteres telek is szerepel. Az ingatlanhoz 100 négyzetméteres terasz is tartozik, a hirdetés pedig kifejezetten üzleti célú, balatoni panorámás ingatlanként mutatja be a birtokot. A ház földszintjén nappali, konyha és külön nyári konyha található, a tetőtérben pedig két hálószoba és egy fürdőszoba-WC kapott helyet. A nappali fűtését a hirdetés szerint vízteres kályha biztosítja. A nyári konyhában péntekenként bisztró működik.

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A föld alatt egy 1700-as évekbeli pince bújik meg

A páratlan Balaton-felvidéki birtok egyik legnagyobb értéke nem is feltétlenül a ház, hanem ami alatta található. Az épület alatt egy, az 1700-as években épült pince húzódik, amelyet a hirdetés kiváló klímájú, teljesen felszerelt borospinceként ír le. Fontos különbség, hogy maga az ingatlan adatlapja az építés évét 1800-ra teszi, miközben a hirdetési szöveg szerint a borászathoz tartozó pince már az 1700-as években megépült. Vagyis a több évszázados pince és a ház építési éve nem ugyanazt jelenti.

A 260 milliós vételár ráadásul a hirdetés szerint nemcsak az ingatlant foglalja magában: a traktor és a borászati felszerelés is a vételár része. Sőt, az ajánlat szerint az üzleti kapcsolatok és a borászat know-how-ja is az üzlet részét képezik.

A szőlő egy része még külön 30 millió forint

A birtok mérete már önmagában is érdekes. A hirdetés szerint a borászat jelenleg 15 500 négyzetméter saját területen gazdálkodik, ebből 12 000 négyzetméternyi szőlőterület külön, további 30 millió forintért vásárolható meg. Ezen felül további 40 000 négyzetmétert bérelnek. Vagyis a jelenlegi gazdálkodásban összesen 55 500 négyzetméternyi, azaz 5,55 hektárnyi terület érintett, de ebből nem minden kerül automatikusan a 260 millió forintos ingatlancsomagba.

A hirdetés szerint a birtok további bővítésben is gondolkodó vevő számára komoly lehetőségeket kínál. Ha valaki a területet 5 hektárra bővíti, a hirdető szerint akár több száz négyzetméteres birtokközpont kialakítására is lehetőség nyílhat.

Forrás: Zenga.huForrás: Zenga.hu

A Pap Wines nem véletlenül lett kultikus hely a Balaton-felvidéken

A Pap Wines az elmúlt években a Szent György-hegy egyik sajátos hangulatú borászati és gasztronómiai helyévé vált. A borászatot Molnár „Papa” Áron és Karina Vissonova viszi, akik Koppenhágából költöztek a Balaton-felvidékre. A Pap Wines saját bemutatkozása szerint 2013 óta készítenek bort a Szent György-hegyen. Jelenleg 6 hektár organikus szőlővel dolgoznak, és évente körülbelül 8–10 ezer palackot készítenek. A borászat organikus és biodinamikus szemléletet követ, a borokat pedig minimális beavatkozással készítik.

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A történet ráadásul meglehetősen kalandos. Áron korábban DJ-ként dolgozott, majd utazásai során került közelebb a borászathoz. Egy hollandiai autópálya-pihenőben talált rá egy burgundiai szőlőmunkára szóló hirdetésre, Franciaországba utazott, és ott szerzett gyakorlati tapasztalatot. Később Indiában is élt, majd Koppenhágában találkozott Karinával.

Pazar kilátásPazar kilátás

Natúrborok készülnek a régi pincében

A Pap Wines egyik védjegye a természetes, minimális beavatkozású borkészítés. A borászat saját meghatározása szerint organikus és biodinamikus módon művelik a szőlőt, boraikat pedig szűretlenül, derítés nélkül és hozzáadott anyagok nélkül készítik; a saját bemutatkozásuk szerint hozzáadott ként sem használnak. A kínálatban többek között kéknyelű, hárslevelű, olaszrizling és pinot noir szerepel, de különféle házasításokat és amforában érlelt borokat is készítenek. A pincében héjon áztatott, úgynevezett narancsborokkal is dolgoznak.

A borászat kis tételben készülő, „vins de garage” stílusú borokat is kínál. Ezek a tételek jól illeszkednek ahhoz a szemlélethez, amelyben a bor készítésénél a lehető legkevesebb beavatkozásra törekednek.

Saját kertből kerülnek zöldségek a bisztróba

A Pap Winesnál a borászat és a vendéglátás kezdettől összekapcsolódott. A helyen vegetáriánus ételeket, tapasokat kínálnak, a zöldségek egy része pedig a saját permakultúrás kertből érkezik. A konyhát korábbi bemutatások szerint indiai, közel-keleti, mediterrán és arab hatások is alakították.

Ez a működési modell a hirdetésben is megjelenik: a házhoz tartozó nyári konyhában péntekenként bisztró működik. Vagyis az új tulajdonos nem csupán egy borospincét és egy szőlőterületet vehet át, hanem egy már kialakított vendéglátóhelyet is. A hely ráadásul a közelmúltban is aktív volt: a Pap Wines szeptember 5-én a Szent György-hegy matiné egyik helyszíneként szerepelt, ahol a borászat natúrborokkal és vegetáriánus ételekkel várta a vendégeket.

Címlap, fotó: Zenga.hu
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