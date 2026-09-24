Vészesen apad Budapest egyik kedvelt tava: több mint egy méternyi víz hiányzik már a Naplás-tóból. Szinte rá sem lehet ismerni a tó egyes részeire.
Eladó egy darabka tóparti paradicsom Budapest közelében: étterem és panzió is jár hozzá
Ha hétvégén beütne a lottóötös, akár egy komplett tóparti étteremre is elkölthetnénk a nyeremény egy részét: 580 millió forintért most eladó a veresegyházi Éden Lounge. A szabadstrand mellett működő helyhez nemcsak az étterem, hanem panzió, rendezvénytermek és a tóra benyúló stégek is tartoznak. Ráadásul nem egy bezárt helyről van szó: jelenleg is bérlő üzemelteti.
Nem egy átlagos ingatlanhirdetésre bukkantunk a Jófogáson: kicsivel több mint félmilliárd forintért eladó a veresegyházi Éden Lounge. A tóparti étterem és panzió most is működik, vagyis nem egy üresen álló épületet kínálnak eladásra. A hirdetés szerint a jelenlegi tulajdonosok külföldre költöznek, ezért válnának meg a helytől.
Az Éden Lounge a veresi tavaknál, közvetlenül a szabadstrand mellett található, a városközponttól néhány perc sétára. A hely saját bemutatkozása szerint Budapest belvárosától nagyjából 30 percre van, autóval pedig az M3-as felől, a szadai lehajtón át is könnyen megközelíthető.
A komplexumhoz étterem, panzió, rendezvényhelyszín és tóparti stégek is tartoznak. A hirdetés szerint az étteremben 200–220 vendéget tudnak fogadni, a stégeken pedig további mintegy 50 ülőhely van. Esküvőket, családi összejöveteleket és céges rendezvényeket is tartanak itt, az Éden Lounge pedig 2020-ban, egy kisebb felújítás után nyitott újra.
A tópart mellett még egy panzió is jár hozzá
A komplexumhoz szálláshely is tartozik. A hirdetés 11 szobát említ, az Éden Lounge saját honlapján jelenleg 10 szoba és 25 férőhely szerepel. És van még egy érdekes csavar: a hirdetés szerint a helyet jelenleg bérlő üzemelteti, aki a továbbiakban is maradna. Vagyis aki megveszi, nem feltétlenül egy komplett vendéglátóhely nulláról történő újraindításával kezdi.
A tóparti ingatlan ára 580 millió forint. A hirdetésben szereplő komplexum 928 négyzetméteres, és 25 parkolóhely is tartozik hozzá.
@eden_lounge♬ Love Story - D’Marzio
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Tény: egyre több vendéglátóhely húzza le a rolót
Nem ez az első vendéglátóhely, amelynek eladásáról beszámoltunk a HelloVidéken. Még nyáron írtunk például a legendás tihanyi Tűzkert Étteremről is, amely csaknem 100 millió forintos árcsökkentés után került újra fókuszba. Szombathelyen pedig szeptember 27-ével befejezi mindennapi működését a Pelikán Restaurant & Bár. Az idén januárban megnyílt étterem a jövőben hagyományos formájában már nem fogad vendégeket, a helyiség a továbbiakban kizárólag rendezvényhelyszínként üzemel majd.
Közben nem túl rózsásak a hazai vendéglátás számai sem: a Magyar Vendéglátók Ipartestületének (MVI) legfrissebb, 2025-ös adatokra épülő helyzetjelentése szerint már naponta átlagosan 4–5 vendéglátóhely tűnik el a piacról. Ez gyorsulást jelent, hiszen 2023 és 2024 között még napi 3–4 üzlettel csökkent a számuk. 2025 végén összesen 41 852 vendéglátóhely működött Magyarországon, 1700-zal kevesebb, mint egy évvel korábban, 2019-hez képest pedig már közel 9500-zal csökkent a számuk.
A bezárások leginkább az italüzleteket, kávézókat és zenés-táncos helyeket, valamint az éttermeket, büféket és gyorséttermeket érintették. Közben a vendéglátás forgalma ugyan növekedett: 2025-ben az ágazat bruttó forgalma 2924 milliárd forint volt, összehasonlító áron 0,7 százalékkal több, mint egy évvel korábban, és 1,4 százalékkal haladta meg a 2019-es szintet.
Ez azonban önmagában nem jelenti azt, hogy minden vendéglátóhely könnyebb helyzetbe került. Az MVI adatai szerint 2025-ben a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás területén 167 ezren dolgoztak, 13,6 ezerrel kevesebben, mint egy évvel korábban, miközben az üres álláshelyek száma és aránya ismét enyhén emelkedett. A vendéglátásban dolgozók havi bruttó átlagkeresete 420 ezer forint volt, ami 9 százalékos éves növekedés, de továbbra is az egyik legalacsonyabbnak számít a nemzetgazdasági ágazatok között.
Címlapkép, fotó: https://ingatlan.jofogas.hu/
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