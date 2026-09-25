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Ennyi volt, elrendelték a Bayer Construct csődeljárását: mi lesz a készülő projektekkel?
Csődeljárást rendelt el a Bayer Construct Zrt. ellen a bíróság, az eljárás pénteken, a végzés Cégközlönyben történő közzétételével kezdődött meg. A vállalatot a döntés alapján hat hónapos fizetési moratórium illeti meg az esedékessé váló pénzkövetelések teljesítésére. A bíróság vagyonfelügyelőként a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.-t rendelte ki.
A Fővárosi Törvényszék közlése szerint a Bayer Construct Zrt. csődeljárása pénteken indult meg. Ettől kezdve a társaságot hat hónapra fizetési moratórium illeti meg a vele szemben esedékessé váló pénzkövetelések teljesítésére.
A moratórium nem minden fizetési kötelezettségre vonatkozik. A bíróság közlése szerint például a munkabér kifizetése kivételt képez, vagyis a dolgozók bére továbbra is esedékes.
A csődeljárásban a bíróság vagyonfelügyelőt is kirendelt. Ezt a feladatot a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. látja el. A vagyonfelügyelő feladata többek között, hogy nyilvántartásba vegye a céggel szembeni hitelezői követeléseket, figyelemmel kísérje a vállalat gazdasági tevékenységét, valamint közreműködjön a hitelezőkkel kötendő egyezség előkészítésében.
A csődeljárás önmagában nem jelenti azt, hogy a Bayer Construct működése azonnal megszűnik. Az eljárás egyik lényeges célja éppen az, hogy a fizetési nehézséggel küzdő vállalat és hitelezői között olyan megállapodás szülessen, amely lehetővé teszi a cég működésének folytatását és a tartozások rendezését.
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A Bayer Construct ügye az elmúlt hetekben azért is került a figyelem középpontjába, mert a vállalat és a Bosnyák téri beruházásra létrehozott ZVK Development Kft. csődvédelmet kért. A kormány szeptember elején stratégiailag kiemelt jelentőségűvé minősítette a két társaság csődeljárását. Ennek következtében a bíróság a kizárólagos állami tulajdonban álló Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.-t jelölte ki vagyonfelügyelőként.
Címlapkép: MTI/Szigetváry Zsolt
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