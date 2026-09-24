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Felfoghatatlan pofátlanság: még az életveszélyes azbesztet lezáró kavicsot is hazalopják Szombathelyen?

HelloVidék
2026. szeptember 24. 11:45

Mi van?! Miközben a szakemberek éppen azon dolgoznak, hogy lezárják Szombathelyen, az Oladi Platón az azbeszttel szennyezett réteget, egyesek a munkához szánt kavicsot hordják el. Sőt, a polgármester szerint már a frissen leterített kavicsréteget is megbontják.

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Hónapok óta a HelloVidék is nyomon követi a szombathelyi Oladi Platón azbeszttel szennyezett területének ügyét: a veszélyes hulladék miatt korábban komoly aggodalom alakult ki a környéken, most pedig már a terület lezárásán dolgoznak. A munkálatok azonban nem mindenki szerint haladnak zavartalanul. Nemény András polgármester a csütörtöki városi közgyűlésen arról beszélt, hogy a lakók egy része akadályozza a kivitelezést, sőt a munkához kiszállított kavicsot is elhordja - írta a Nyugat.hu.

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A szombathelyi Oladi Platón jelenleg annak a munkának a következő szakasza zajlik, amelynek célja az azbesztes réteg megfelelő elzárása. A munkások az utcák szegélyezését végzik, georácsot és geotextíliát fektetnek le, majd kavicsréteg kerül az utakra. A tervek szerint a hét végéig ezekkel a feladatokkal végeznek, és a jövő hét elején megkezdődhet a bitumenezés.

A polgármester szerint a kavicsot is elhordják

Nemény András a közgyűlés elején arról beszélt, hogy a munkálatok során meglehetősen szokatlan problémával szembesülnek. Elmondása szerint vannak olyan lakók, akik elviszik a kivitelezéshez odaszállított köveket, majd saját ingatlanukon használják fel azokat. A polgármester szerint még az a jobbik eset, amikor a nagyobb kavicskupacokból visznek el valamennyit. Ennél problémásabb, amikor már a munkások által az utakra leterített kavicsréteget bontják meg.

Nemény András szerint az is előfordul, hogy az emberek videózzák és fényképezik a munkásokat. Állítása szerint nem kizárólag a környéken élők figyelik a kivitelezést, hanem a város más részeiből is érkeznek olyanok, akik ellenőrzik a munkavégzést. A polgármester arról is beszélt, hogy egyesek azt figyelik, mikor veszik le a munkások a védőmaszkjukat pihenés vagy levegőzés közben, majd az erről készült felvételeket bejelentik a kormányhivatalnál.

A kormányhivatal egyébként is ellenőrzi a munkát

Nemény szerint a munkavégzést a kormányhivatal a bejelentésektől függetlenül is folyamatosan ellenőrzi. A polgármester ugyanakkor arra figyelmeztetett: ha a bejelentések miatt leállítják a munkát, az végső soron éppen az Oladi Platón élőket hozhatja nehéz helyzetbe.

Az azbeszttel szennyezett terület ügye az elmúlt hónapokban többször is napirenden volt Szombathelyen. Most a kivitelezés egyik legfontosabb szakasza zajlik, vagyis a szennyezett réteg elzárása és az utak megfelelő kialakítása.

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Nem csak az Oladi Platón van munka

A csütörtöki közgyűlésen az is elhangzott, hogy az Oladi Platón kívül további 110 helyszínen lenne szükség munkálatokra, ezekre azonban egyelőre nincs meg a kivitelező. Nemény András szerint több vállalkozó is visszalépett, arra hivatkozva, hogy a rendelkezésre álló határidő alatt nem tudják elvégezni a munkát. A város folyamatosan keresi a kivitelezőt.

A közgyűlésen az ellenzék részéről Illés Károly (Fidesz) a munkával kapcsolatos kritikákról beszélt. Elmondása szerint ezek jelentős része arra vonatkozik, hogy az alkalmazott technológia 15 Celsius-fok alatt nem végezhető el, miközben az utóbbi időben már többször is ennél hidegebb volt.

Nemény András szerint azonban ez a korlátozás az útépítésekre vonatkozik, a most végzett munkára nem. A város ugyanakkor folyamatosan egyeztet a szakemberekkel, és ha azok úgy ítélik meg, hogy a munkát az időjárási körülmények miatt le kell állítani, akkor ezt megteszik. Addig azonban igyekeznek elvégezni minden olyan munkafázist, amelyet a körülmények lehetővé tesznek.
Címlapkép: Getty Images
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