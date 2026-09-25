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A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Donald Trump amerikai elnök beszédet mond a Béketanács alakuló ülésén a washingtoni Donald J. Trump Békeintézetben 2026. február 19-én. Az ülésen részt vett Orbán Viktor
Világ

Súlyos politikai földrengés Amerikában: sorra fordulnak szembe Trumppal a saját emberei a háború miatt

Pénzcentrum
2026. szeptember 25. 08:23

Az amerikai szenátus szűk többséggel elutasította azt a határozatot, amely az iráni háború leállítására vagy a fegyveres fellépéshez szükséges kongresszusi felhatalmazás kérésére kötelezte volna Donald Trump elnököt. A közelgő novemberi félidős választások előtt a demokraták ezzel a lépéssel próbálják sarokba szorítani a republikánusokat, mivel a katonai konfliktus egyre népszerűtlenebb a szavazók körében - jelentette a Portfolio.

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A javaslat 50–49 arányban, jórészt pártvonalak mentén bukott el. Négy republikánus szenátor – Susan Collins, Rand Paul, Thom Tillis és Lisa Murkowski – azonban megszavazta a kezdeményezést, míg a demokraták részéről a pennsylvaniai John Fetterman a határozat ellen voksolt. A szenátusból januárban távozó Tillis most először támogatta egy háborús hatáskörökről szóló határozat elfogadását, miközben az újraválasztásukért küzdő republikánusok – köztük az ohiói Jon Husted, az alaszkai Dan Sullivan és a kansasi Roger Marshall – továbbra is kitartottak az elnök mellett.

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A szavazásnak inkább szimbolikus jelentősége volt, hiszen a Trump-kormányzat a korábbi hasonló döntések hatására sem változtatott az irányvonalán. A voksolást alig két nappal azután tartották, hogy az elnök az ENSZ-közgyűlésen az "Iszlám Köztársaság megsemmisítésével" fenyegetőzött.

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A demokraták egyértelmű célja, hogy állásfoglalásra kényszerítsék politikai ellenfeleiket egy olyan háború ügyében, amelyet a társadalom egyre inkább elutasít. Egy friss felmérés szerint az amerikaiak mindössze 34 százaléka támogatja az Irán elleni csapásokat. A február 28-án indult hadműveletek óta a szenátus már tizennégyszer szavazott a háborús hatáskörökről, de az egyetlen olyan határozatot, amelyet a kongresszus mindkét háza elfogadott, a Fehér Ház egyszerűen figyelmen kívül hagyta.

Az elhúzódó konfliktus egyre nagyobb feszültséget okoz a republikánus táboron belül is. A képviselőházban a múlt héten hét republikánus politikus szavazott együtt a demokratákkal, közülük hárman – például a szoros versenyben lévő Zach Nunn és Mariannette Miller-Meeks – most először mentek szembe a pártvezetéssel. Két republikánus szenátorjelölt, a michigani Mike Rogers és az iowai Ashley Hinson hétfőn már a háború mielőbbi lezárását sürgette, noha korábban mindketten támogatásukról biztosították az elnök katonai beavatkozását.

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Hakeem Jeffries, a képviselőház demokrata frakcióvezetője szerint a pálfordulás oka egyértelműen a közelgő őszi választás. Úgy véli, csupán azok a republikánusok követelik hirtelen a fegyvernyugvást, akik nehéz kampányt folytatnak, és a vereség szélén egyensúlyoznak a billegő államokban.

Címlapkép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán, MTI/MTVA 
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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